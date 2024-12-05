İtalya'nın Pisa Kulesi'nden Daha Eğik Olan Eğri Minare'yi Keşfediyoruz! Aksaray Eğri Minare'ye Nasıl Gidilir?

Selçuklu mimarisinin eşsiz örnekleri arasında yer alan Eğri Minare'de üç farklı eğiklik tespit edildi. Zeminden itibaren 2° 28' 14.16'' eğik olan minare, üzerinde oturduğu tabanın üst bölümünden itibaren 3° 11' 18.08'' eğik ve üzerinde oturtulduğu tabladan itibaren ise 44' 48.59'' eğik! Bu son derece dikkat çeken üç veri araştırmacıları şaşırtsa da eğrilik sonradan mı oluştu yoksa bu şekilde mi inşa edildi bilinmiyor.

Dört köşe bir kaide üzerine silindirik bir gövde olmak üzere tasarlanan Eğri Minare'nin alt kısmı zikzak desenli, üst kısmı mavi ve yeşil renkli çini mozaiklerle kaplı. Bir şerefesi bulunan minarenin 92 basamağı var ve yüksekliği 30,6 metre. Halk arasında 'Kızıl Minare' olarak da anılan bu eşsiz yapı, kırmızı tuğlalardan inşa edildi.