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İtalya'nın Pisa Kulesi'nden Daha Eğik Olan Eğri Minare'yi Keşfediyoruz! Aksaray Eğri Minare'ye Nasıl Gidilir?

İtalya'nın Pisa Kulesi'nden Daha Eğik Olan Eğri Minare'yi Keşfediyoruz! Aksaray Eğri Minare'ye Nasıl Gidilir?

Aksaray Gezilecek Yerler
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 14:37

Selçuklu dönemine ait eşsiz örneklerden biri olan Eğri Minare, İtalya'nın Pisa Kulesi'nden daha eğri! 13. yüzyıldan kalma eser, üç büyük deprem atlattı ve ayakta kaldı! 'Kızıl Minare' olarak da bilinen Aksaray'ın bu gizemli yapısı adeta zamana meydan okuyor. Peki, Eğri Minare neden eğri? Eğri Minare nerede, nasıl gidilir? 

İşte, detaylar...

Eğri Minare'nin Tarihi

Eğri Minare'nin Tarihi

870 yıllık Eğri Minare, Pisa Kulesi'nden daha eğik! 3,11 derece eğik olan minarenin nedeni bilinmiyor, ancak Eğri Minare bugüne dek bölgede gerçekleşen üç büyük depremden de sağlam çıktı! 

Aksaray'ın en önemli tarihi yapılarından biri olan Eğri Minare, 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın babası I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırıldı. Bir şerefesi ve 92 basamağı olan Minare, 1221 ila 1236 yılları arasında inşa edildi. Minarenin yıkılma tehlikesine karşı ıse 1973 yılında çelik halatlar ile önlem alınmıştır.

Eğri Minare'nin Mimari Özellikleri

Eğri Minare'nin Mimari Özellikleri

Selçuklu mimarisinin eşsiz örnekleri arasında yer alan Eğri Minare'de üç farklı eğiklik tespit edildi. Zeminden itibaren 2° 28' 14.16'' eğik olan minare, üzerinde oturduğu tabanın üst bölümünden itibaren 3° 11' 18.08'' eğik ve üzerinde oturtulduğu tabladan itibaren ise 44' 48.59'' eğik! Bu son derece dikkat çeken üç veri araştırmacıları şaşırtsa da eğrilik sonradan mı oluştu yoksa bu şekilde mi inşa edildi bilinmiyor. 

Dört köşe bir kaide üzerine silindirik bir gövde olmak üzere tasarlanan Eğri Minare'nin alt kısmı zikzak desenli, üst kısmı mavi ve yeşil renkli çini mozaiklerle kaplı. Bir şerefesi bulunan minarenin 92 basamağı var ve yüksekliği 30,6 metre. Halk arasında 'Kızıl Minare' olarak da anılan bu eşsiz yapı, kırmızı tuğlalardan inşa edildi.

Eğri Minare'ye Nasıl Gidilir?

Eğri Minare'ye Nasıl Gidilir?

Eğri Minare, Aksaray'ın merkezinde, Ulu Cami'nin yanında yer almaktadır. (Ulu Cami ise Eğri Minare'den daha sonra yapılmıştır.) 

Eğri Minare'ye Aksaray Otogarı'ndan yürüyerek ulaşabilirsiniz. Ayrıca toplu taşıma ile de şehir otogarından kalkan 'Ulu Cami' veya 'Eğri Minare' otobüslerine binebilirsiniz. Eğri Minare, şehir merkezinde ve Nevşehir Caddesi üzerindedir. 

Adres: Çerdiğin, Nevşehir Cad. No:2, 68200 Aksaray Merkez/Aksaray

Eğri Minare Neden Eğri?

Eğri Minare Neden Eğri?

Eğri Minare'nin eğik olmasının nedeni bilinmese de bu konuya ilişkin rivayetler bulunuyor. 

  • En yaygın teori: Minarenin yapımında kullanılan malzemelerin kalitesiz olmasıdır. Kullanılan kesme taşların gevşek olduğu için kolayca eğildikleri düşünülür. 

  • Minarenin yapımı sırasında yapılan bir hataya işaret edilir. Buna göre, minarenin yapımı sırasında gövde eğimi yanlış hesaplanmıştır. 

  • Son teori ise minarenin bulunduğu zemin engebeli yapısı ile ilişkilidir. Bu teoriye göre, mimari zemine göre eğik olarak planlanmış ve isteyerek eğimli olarak inşa edilmiştir.

Aksaray'da Gezilecek Yerler

Aksaray'da Gezilecek Yerler

  • Ihlara Vadisi

  • Sultanhan 

  • Tuz gölü 

  • Narlıgöl

  • Selime Katedrali Ve Peri Bacaları

  • Ziga Kaplıcaları 

  • Zinciriye Medresesi

  • Kilise Cami (Aziz Gregorius Kilisesi)

  • Gelveri Evleri

  • Bezirhane

  • Aksaray Manastır Vadisi

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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