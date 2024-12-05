İtalya'nın Pisa Kulesi'nden Daha Eğik Olan Eğri Minare'yi Keşfediyoruz! Aksaray Eğri Minare'ye Nasıl Gidilir?
İtalya'nın Pisa Kulesi'nden Daha Eğik Olan Eğri Minare'yi Keşfediyoruz! Aksaray Eğri Minare'ye Nasıl Gidilir?
Selçuklu dönemine ait eşsiz örneklerden biri olan Eğri Minare, İtalya'nın Pisa Kulesi'nden daha eğri! 13. yüzyıldan kalma eser, üç büyük deprem atlattı ve ayakta kaldı! 'Kızıl Minare' olarak da bilinen Aksaray'ın bu gizemli yapısı adeta zamana meydan okuyor. Peki, Eğri Minare neden eğri? Eğri Minare nerede, nasıl gidilir?
İşte, detaylar...
Eğri Minare'nin Tarihi
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Eğri Minare'nin Mimari Özellikleri
Eğri Minare'ye Nasıl Gidilir?
Eğri Minare Neden Eğri?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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