Tarsus'un Dinler Tarihine Yolculuk: St. Paul Anıt Müzesi'ni Keşfedin! St. Paul Anıt Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Mersin ilinin doğrusunda bulunan ilçe, bir zamanlar en yaygın olarak Kilikya olarak anılan bölgenin bulunduğu yerde kurulmuştur. Medeniyetlerin beşiği Tarsus, Hititler döneminde Kizzuvatna eyaletine bağlı bir kentti. Köklü bir tarihe tanık olan ilçe, dinler tarihi açısından da son derece önemli.

Anadolu'nun dinler tarihi açısından en zengin merkezlerinden biri olarak kabul edilen Tarsus, inanışlara göre, Kur'an-ı Kerim'deki 'Kehf Suresinde' geçen Ashab-ı Kehf, yani nanmıdiğer 'Yedi Uyurlar'ın kaldığı mağaraya da ev sahipliği yapıyor.

Yeni Ahit'in yazarlarından biri olan Pavlus'un da M.S. 3 yılında Tarsus'ta doğmuş olması ise bölgenin, Hristiyan alemindeki yerine işaret ediyor. Kelimenin tam anlamıyla dinler tarihine tanıklık eden ilçe, Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nden sonraki en kutsal kabul edilen Aziz Pavlus Kilisesi'ne de ev sahipliği yapıyor.