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Tarsus'un Dinler Tarihine Yolculuk: St. Paul Anıt Müzesi'ni Keşfedin! St. Paul Anıt Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Tarsus'un Dinler Tarihine Yolculuk: St. Paul Anıt Müzesi'ni Keşfedin! St. Paul Anıt Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Mersin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 02:08

Coğrafi konumu ile ülkemizde deniz yolu taşımacılığının en önemli merkezlerinden biri olan Mersin, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla da sizi büyüleyecek. Dahası Anadolu'nun en önemli dini merkezlerinden biri olan Tarsus'a yapacağımız yolculuk hepimizi M.S. çağlara götürecek. Hristiyanlık inancında son derece güçlü bir yere sahip St. Paul Anıt Müzesi'nde zamanda yolculuk başlıyor. Peki, St. Paul Anıt Müzesi nerede? St. Paul Anıt Kilisesi'ne nasıl gidilir? 

İşte St. Paul Anıt Müzesi'nin (Kilisesi) tarihi hakkında bilmeniz gerekenler

St. Paul Anıt Müzesi'ni ziyaret etmeden önce bu eşsiz yapının bulunduğu Tarsus hakkında bilmeniz gerekenler var!

St. Paul Anıt Müzesi'ni ziyaret etmeden önce bu eşsiz yapının bulunduğu Tarsus hakkında bilmeniz gerekenler var!

Mersin ilinin doğrusunda bulunan ilçe, bir zamanlar en yaygın olarak Kilikya olarak anılan bölgenin bulunduğu yerde kurulmuştur. Medeniyetlerin beşiği Tarsus, Hititler döneminde Kizzuvatna eyaletine bağlı bir kentti. Köklü bir tarihe tanık olan ilçe, dinler tarihi açısından da son derece önemli. 

Anadolu'nun dinler tarihi açısından en zengin merkezlerinden biri olarak kabul edilen Tarsus, inanışlara göre, Kur'an-ı Kerim'deki 'Kehf Suresinde' geçen Ashab-ı Kehf, yani nanmıdiğer 'Yedi Uyurlar'ın kaldığı mağaraya da ev sahipliği yapıyor. 

Yeni Ahit'in yazarlarından biri olan Pavlus'un da M.S. 3 yılında Tarsus'ta doğmuş olması ise bölgenin, Hristiyan alemindeki yerine işaret ediyor. Kelimenin tam anlamıyla dinler tarihine tanıklık eden ilçe, Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nden sonraki en kutsal kabul edilen Aziz Pavlus Kilisesi'ne de ev sahipliği yapıyor.

St. Paul Anıt Müzesi'nin Tarihi

St. Paul Anıt Müzesi'nin Tarihi

St. Paul Anıt Müzesi, Akdeniz'in tarihi ve kültürel mirası ile zengin şehri Mersin'de bulunuyor. Müze, Mersin'in doğusundaki Tarsus ilçesinde, Şehitkerim Mahallesi'nde yer alıyor. 

Müze, Hıristiyanlık tarihinde son derece önemli bir yere sahip. Günümüzde, St. Paul Anıt Müze'si olarak konuklarına kapılarını açan tarihi bina Ortodoks Arap-Rum Cemaati tarafından 1850 yılında inşa edildi. Müze, 1994 yılında koruma altına alındı. Müze ve çevresinde, 1997 ila 2001 yıllarında uzun süren bir restorasyon çalışması yapıldı. Ve restorasyon çalışmalarının ardından 'Anıt Müze' olarak hizmete açıldı.

St. Paul Anıt Müzesi, M.S. 4. yüzyıldan itibaren Aziz Paul adıyla açılan çok sayıda kiliseden biridir. Fakat günümüzün Tarsus'unda inşa edilen bu tarihi yapılardan geriye sadece St. Paul Anıt Müzesi kalmıştır.

St. Paul Anıt Müzesi, M.S. 4. yüzyıldan itibaren Aziz Paul adıyla açılan çok sayıda kiliseden biridir. Fakat günümüzün Tarsus'unda inşa edilen bu tarihi yapılardan geriye sadece St. Paul Anıt Müzesi kalmıştır.

Müzede, tarihe iz bırakan St. Paul'a ait eşyalar ve mektupları sergilenmektedir. Kilise'yi popüler hale getiren en önemli olay ise Papa 16. Benediktus'un 28 Haziran 2008'ten 29 Haziran 2009 tarihine kadarki süreci; Aziz Pavlus'un doğumunun 2000. yıl dönümüne nedeniyle ''St. Paul Yılı'' olarak ilan etmesidir. 

Bölge ayrıca, 'St. Paul Kilisesi, Kuyusu ve Tarihi Çevresi' adıyla UNESCo Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer almıştır.

St. Paul Anıt Müzesi'nin Mimari Özellikleri

St. Paul Anıt Müzesi'nin Mimari Özellikleri

Müze, 460 metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilmiştir. Ana giriş kapısı kuzeyde bulanan St. Paul Müzesi, anıtsal niteliktedir. Dikdörtgen bir plana sahip olan yapı, batısında dört sütun ile desteklenmiştir. İlk kez 1862 yılında restore edilen Müze'nin içi gök mavisi boyanmıştır. Bitki motifleri ile süslenmiş köşeleri ve sundurmalarıyla dikkat çeker. Sütun başlıklar ise Korint tarzı temal alınarak boyanmıştır. 

Zeminde beyaz ve siyah mermer plaklar kaplıdır. Kilise olarak inşa edilen St. Paul Anıt Müzesi'nin kutsal mekan süslemeli mermer bir paravanla ayrılmıştır. Orta apsisin üzerindeki daire formlu pencelerin yanında, bulutların arasında iki melek tasviri ve altında manzara resmi bulunur. Ayrıca orta tonuzda üçgen içerisinde göz motifi vardır. 

Müze'de ayrıca başında halesi ile Hz. İsa ve yanında Evangelistler (İncil yazarları) tasvir edilmiştir. Burada İncil'in 4 yazarı olan Lucas ve boğa betimlemesi, Matheus, Markos ve aslan betimlemesi, Yohannes tasvirini görebilirsiniz.

St. Paul Anıt Müzesi Ne Zaman Açık?

St. Paul Anıt Müzesi Ne Zaman Açık?

Pazartesi günleri kapalı olan St. Paul Anıt Müzesi, haftanın 6 günü saat 08.00'de açılıyor ve 17.00'de ziyarete kapanıyor. Gişe kapanışı ise 16.30 olarak belirtiliyor.

St. Paul Anıt Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

St. Paul Anıt Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Saint Paul Anıt Müzesi, Tarsus'un merkezi bir lokasyonunda yer almaktadır. Bu yüzden bu tarihi yapıyı ziyaret etmek isteyenler, Mersin ya da Adana'dan tren veya otobüs ile ulaşım sağlayabilirler. 

St. Paul Anıt Müzesi, Saint Paul Kuyusu, Antik Roma Yolu ve Kleopatra Kapısı'na (450 metre) eşit ve yürüme mesafesindedir. Tarsus Ulucami ile arasında ise 250 metre bulunmaktadır. 

Adres: Şehitkerim Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Tarsus / Mersin

Mersin'de Gezilecek Yerler

Mersin'de Gezilecek Yerler

Tarihin eşsiz dokusu eşliğinde ilk durağınız St. Paul Anıt Müzesi ise, turunuza Tarsus'tan devam etmelisiniz. Burada görülecek pek çok mağara, oyuk, şelale, cami, kilise ve katedral bulunuyor. Her biri ziyaretçilerine, görmeye değer eşsiz güzellikler sunuyor. Aziz Pavlus Kilisesi, Aziz Pavlus Kuyusu, dünyanın ilk kanalizasyonlu Tarihi Roma Yolu, Roma hamamı, Kleopatra Kapısı şehirde göreceğiniz en eski yapılardan. 

Akdeniz'in tarihi ve doğal güzellikleriyle göz kamaştıran destinasyonu Mersin'de gezilecek diğer yerler ise şöyle: 

  • Kız Kalesi 

  • Mamure Kalesi 

  • Dalyan Peygamberin Makamı 

  • Soli Pompeipolos 

  • Alahan Manastırı 

  • Anemurium Antik Kenti 

  • Kırkkaşık Bedesteni 

  • Donuktaş

  • Ala Köprü Nagidos Örenyeri ve saymakla bitmeyecek konumlarını rotanıza ekleyebilirsiniz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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