Tarsus'un Dinler Tarihine Yolculuk: St. Paul Anıt Müzesi'ni Keşfedin! St. Paul Anıt Müzesi'ne Nasıl Gidilir?
Tarsus'un Dinler Tarihine Yolculuk: St. Paul Anıt Müzesi'ni Keşfedin! St. Paul Anıt Müzesi'ne Nasıl Gidilir?
Coğrafi konumu ile ülkemizde deniz yolu taşımacılığının en önemli merkezlerinden biri olan Mersin, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla da sizi büyüleyecek. Dahası Anadolu'nun en önemli dini merkezlerinden biri olan Tarsus'a yapacağımız yolculuk hepimizi M.S. çağlara götürecek. Hristiyanlık inancında son derece güçlü bir yere sahip St. Paul Anıt Müzesi'nde zamanda yolculuk başlıyor. Peki, St. Paul Anıt Müzesi nerede? St. Paul Anıt Kilisesi'ne nasıl gidilir?
İşte St. Paul Anıt Müzesi'nin (Kilisesi) tarihi hakkında bilmeniz gerekenler
St. Paul Anıt Müzesi'ni ziyaret etmeden önce bu eşsiz yapının bulunduğu Tarsus hakkında bilmeniz gerekenler var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
St. Paul Anıt Müzesi'nin Tarihi
St. Paul Anıt Müzesi, M.S. 4. yüzyıldan itibaren Aziz Paul adıyla açılan çok sayıda kiliseden biridir. Fakat günümüzün Tarsus'unda inşa edilen bu tarihi yapılardan geriye sadece St. Paul Anıt Müzesi kalmıştır.
St. Paul Anıt Müzesi'nin Mimari Özellikleri
St. Paul Anıt Müzesi Ne Zaman Açık?
St. Paul Anıt Müzesi'ne Nasıl Gidilir?
Mersin'de Gezilecek Yerler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın