İstanbul’un Sır Gibi Saklanan Yasak Bölgesi: 7/24 Kesintisiz İzleniyor, Kimsenin Girmesine İzin Verilmiyor

Bölge, karadan ve denizden haftanın yedi günü yirmi dört saat boyunca kesintisiz olarak gözetim altında tutuluyor. Bu olağanüstü güvenlik önlemlerinin ve giriş yasağının ardında ise adanın paha biçilemez iki farklı zenginliği yatıyor. Bunlardan ilki, adanın topraklarında gizlenen ve kökleri Bizans dönemine kadar uzanan tarihi manastır kalıntıları. Üçüncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen bu tarihi dokuyu her türlü tahribattan korumak, en büyük öncelik konumunda.