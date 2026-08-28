İstanbul’un Sır Gibi Saklanan Yasak Bölgesi: 7/24 Kesintisiz İzleniyor, Kimsenin Girmesine İzin Verilmiyor
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Kaynak: https://www.gzt.com/gundem/tavsan-ada...
İstanbul Prens Adaları'nın en küçük üyelerinden biri olan Tavşan Adası, barındırdığı tarihi kalıntılar ve zengin deniz ekosistemi sebebiyle dış dünyaya tamamen kapatıldı. 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilen ve gece gündüz izlenen adaya, bilimsel araştırmalar haricinde ayak basmak yasak.
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İstanbul'un kalabalığından sadece birkaç mil uzakta, Prens Adaları'nın en izole ve merak uyandıran noktalarından biri yer alıyor.
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Yaklaşık 7,76 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsayan bu sıkı koruma çemberi, sadece adanın kendisini değil, çevresindeki zengin suları da içine alıyor.
Uygulanan katı koruma kalkanının diğer büyük nedeni ise adayı çevreleyen derinliklerdeki hassas deniz yaşamı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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