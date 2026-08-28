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İstanbul’un Sır Gibi Saklanan Yasak Bölgesi: 7/24 Kesintisiz İzleniyor, Kimsenin Girmesine İzin Verilmiyor

İstanbul’un Sır Gibi Saklanan Yasak Bölgesi: 7/24 Kesintisiz İzleniyor, Kimsenin Girmesine İzin Verilmiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 09:17 Son Güncelleme: 28.08.2026 - 09:22
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İstanbul Prens Adaları'nın en küçük üyelerinden biri olan Tavşan Adası, barındırdığı tarihi kalıntılar ve zengin deniz ekosistemi sebebiyle dış dünyaya tamamen kapatıldı. 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilen ve gece gündüz izlenen adaya, bilimsel araştırmalar haricinde ayak basmak yasak.

Kaynak: https://www.gzt.com/gundem/tavsan-ada...
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İstanbul'un kalabalığından sadece birkaç mil uzakta, Prens Adaları'nın en izole ve merak uyandıran noktalarından biri yer alıyor.

İstanbul'un kalabalığından sadece birkaç mil uzakta, Prens Adaları'nın en izole ve merak uyandıran noktalarından biri yer alıyor.

Resmi haritalarda ve kayıtlarda Balıkçı Adası olarak geçen, ancak üzerinde yaşamlarını sürdüren tavşan nüfusu sebebiyle yıllardır Tavşan Adası olarak anılan bu küçük kara parçası, günümüzde insan adımına tamamen kapatılmış durumda. Sahip olduğu eşsiz ekosistem ve tarihi değerler nedeniyle 'Kesin Korunacak Hassas Alan' statüsüne alınan bölgeye, özel izinle yürütülen bilimsel araştırmalar dışında hiç kimsenin girmesine müsaade edilmiyor.

Yaklaşık 7,76 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsayan bu sıkı koruma çemberi, sadece adanın kendisini değil, çevresindeki zengin suları da içine alıyor.

Yaklaşık 7,76 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsayan bu sıkı koruma çemberi, sadece adanın kendisini değil, çevresindeki zengin suları da içine alıyor.

Bölge, karadan ve denizden haftanın yedi günü yirmi dört saat boyunca kesintisiz olarak gözetim altında tutuluyor. Bu olağanüstü güvenlik önlemlerinin ve giriş yasağının ardında ise adanın paha biçilemez iki farklı zenginliği yatıyor. Bunlardan ilki, adanın topraklarında gizlenen ve kökleri Bizans dönemine kadar uzanan tarihi manastır kalıntıları. Üçüncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen bu tarihi dokuyu her türlü tahribattan korumak, en büyük öncelik konumunda.

Uygulanan katı koruma kalkanının diğer büyük nedeni ise adayı çevreleyen derinliklerdeki hassas deniz yaşamı.

Uygulanan katı koruma kalkanının diğer büyük nedeni ise adayı çevreleyen derinliklerdeki hassas deniz yaşamı.

Ada açıkları, Marmara Denizi'ndeki nadir mercan resifleri ve sayısız deniz canlısı için hayati bir üreme alanı görevi üstleniyor. Doğal döngünün bozulmaması adına uzmanlar tarafından bölgede uzun soluklu bir mercan restorasyonu yürütülüyor. Deniz tabanını adeta bir tuzak gibi saran hayalet ağlar düzenli olarak temizlenirken, sualtındaki biyolojik çeşitlilik adım adım izleniyor. Alınan tüm bu sıkı tedbirler ve giriş yasakları sayesinde, mega kentin hemen dibindeki bu doğa harikası insan faktöründen uzak tutularak sessizce hayatta kalmaya devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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