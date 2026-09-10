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Tablo Her Geçen Gün Kötüye Gidiyor: İstanbul'un Havası En Kirli ve En Temiz İlçeleri Açıklandı

Tablo Her Geçen Gün Kötüye Gidiyor: İstanbul'un Havası En Kirli ve En Temiz İlçeleri Açıklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 14:09
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İstanbul'un havası ilçe ilçe ölçüldü ve tablo geçen yıla göre daha kötü çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmada kentteki 26 hava kalitesi ölçüm istasyonundan gelen partikül madde (PM10) verileri incelendi; ağustos ayındaki kirlilik bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı. Kirliliğin zirvesinde Sultangazi, en temiz havanın ölçüldüğü noktada ise Alibeyköy yer aldı.

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Ağustos ayında megakentin havasındaki partikül madde kirliliği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı, listenin tepesinde Sultangazi var.

Ağustos ayında megakentin havasındaki partikül madde kirliliği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı, listenin tepesinde Sultangazi var.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait ölçüm istasyonlarının verileri üzerinden yapılan incelemede, kentin ağustos ayı PM10 ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 31,9 mikrogram olarak hesaplandı. Aynı ayın geçen yılki değeri 28,87 mikrogramdı.

Kirliliğin en yüksek ölçüldüğü nokta, metreküpte 53,06 mikrogramla 'Sultangazi 1' istasyonu oldu. Onu 51,26 mikrogramla 'Sultangazi 2' ve 44,28 mikrogramla 'Tuzla' izledi. Listenin üst sıralarındaki diğer isimler ise 42,75 mikrogramla Sancaktepe, 41,30 mikrogramla Beylikdüzü ve 41,19 mikrogramla 'Kağıthane 1' olarak sıralandı.

Artışın ne kadar yaygın olduğu da dikkat çekiyor: 26 istasyonun 17'sinde kirlilik oranı yükseldi, yalnızca 9'unda geriledi. Bir yıl içindeki en sert sıçrama yüzde 120,05 ile Sarıyer'de yaşandı; Kumköy istasyonundaki artış da yüzde 95,29'u buldu.

Öte yandan listenin diğer ucunda, metreküpte 19,44 mikrogramla Alibeyköy İstanbul'un en temiz havasını soluyan nokta oldu.

Öte yandan listenin diğer ucunda, metreküpte 19,44 mikrogramla Alibeyköy İstanbul'un en temiz havasını soluyan nokta oldu.

Alibeyköy'ün hemen ardından 19,66 mikrogramla 'Kandilli 1' ve 19,77 mikrogramla 'Ümraniye 1' istasyonları geliyor. Sıralamanın temiz tarafını 20,97 mikrogramla Maslak, 21,86 mikrogramla Büyükada, 22,46 mikrogramla 'Üsküdar 1' ve 22,99 mikrogramla Beşiktaş tamamlıyor.

Geçen yıla göre en belirgin iyileşme yüzde 30,89'luk düşüşle Yenibosna'da kaydedildi. Bunu yüzde 23,77 ile Bağcılar, yüzde 21,82 ile Maslak istasyonları takip etti.

Rakamlar kendi içinde bir sıralama veriyor ama mutlak anlamda rahatlatıcı değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021'de güncellediği rehber değerlere göre PM10 için yıllık ortalama eşiği metreküpte 15 mikrogram. Ağustos tek bir ayın fotoğrafı olsa da, İstanbul'daki 26 istasyonun tamamı bu eşiğin üzerinde kaldı; en temiz nokta olan Alibeyköy bile rehber değerin yaklaşık üçte bir oranında üstünde ölçüldü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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