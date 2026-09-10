Tablo Her Geçen Gün Kötüye Gidiyor: İstanbul'un Havası En Kirli ve En Temiz İlçeleri Açıklandı
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İstanbul'un havası ilçe ilçe ölçüldü ve tablo geçen yıla göre daha kötü çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmada kentteki 26 hava kalitesi ölçüm istasyonundan gelen partikül madde (PM10) verileri incelendi; ağustos ayındaki kirlilik bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı. Kirliliğin zirvesinde Sultangazi, en temiz havanın ölçüldüğü noktada ise Alibeyköy yer aldı.
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Ağustos ayında megakentin havasındaki partikül madde kirliliği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı, listenin tepesinde Sultangazi var.
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Öte yandan listenin diğer ucunda, metreküpte 19,44 mikrogramla Alibeyköy İstanbul'un en temiz havasını soluyan nokta oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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