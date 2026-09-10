Tablo Her Geçen Gün Kötüye Gidiyor: İstanbul'un Havası En Kirli ve En Temiz İlçeleri Açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait ölçüm istasyonlarının verileri üzerinden yapılan incelemede, kentin ağustos ayı PM10 ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 31,9 mikrogram olarak hesaplandı. Aynı ayın geçen yılki değeri 28,87 mikrogramdı.

Kirliliğin en yüksek ölçüldüğü nokta, metreküpte 53,06 mikrogramla 'Sultangazi 1' istasyonu oldu. Onu 51,26 mikrogramla 'Sultangazi 2' ve 44,28 mikrogramla 'Tuzla' izledi. Listenin üst sıralarındaki diğer isimler ise 42,75 mikrogramla Sancaktepe, 41,30 mikrogramla Beylikdüzü ve 41,19 mikrogramla 'Kağıthane 1' olarak sıralandı.

Artışın ne kadar yaygın olduğu da dikkat çekiyor: 26 istasyonun 17'sinde kirlilik oranı yükseldi, yalnızca 9'unda geriledi. Bir yıl içindeki en sert sıçrama yüzde 120,05 ile Sarıyer'de yaşandı; Kumköy istasyonundaki artış da yüzde 95,29'u buldu.