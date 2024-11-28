İstanbul Trafiğinden Bir Daha Şikayet Etmeyeceksiniz: Çin'de Tam 11 Gün Süren Trafik Sıkışıklığı

Yetkililer sürekli artan sayıları kontrol altına almak için çeşitli önlemlere başvuruyor. Hem ulaşımı kolaylaştırmak hem de kirliliği azaltmak için atılan adımlar ise ne yazık ki sonuçsuz kalıyor.

Tüm bu biriken çözümsüz sorunların bir noktada krize yol açması da tabii ki beklenmedik değil!