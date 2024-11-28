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İstanbul Trafiğinden Bir Daha Şikayet Etmeyeceksiniz: Çin'de Tam 11 Gün Süren Trafik Sıkışıklığı

İstanbul Trafiğinden Bir Daha Şikayet Etmeyeceksiniz: Çin'de Tam 11 Gün Süren Trafik Sıkışıklığı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 11:06

İstanbul trafiğinde saatlerce mahsur kaldığınız olmuştur. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul'da araç kullanmak başlı başına bir çile. Peki ya Çin'de olsaydık? 2010 yılında Çin'de meydana gelen trafik sıkışıklığı tarihe 'en uzun trafik tıkanıklığı' olarak geçmişti. 11 gün süren bu sıkışıklık sırasında insanlar kamp kurmaya bile başlamıştı.

Peki dünyanın en uzun süren trafiğine ne sebep olmuştu?

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Çin binlerce yıllık tarihi ve dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olmasıyla benzersiz bir ülke.

Çin binlerce yıllık tarihi ve dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olmasıyla benzersiz bir ülke.

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Çin'in nüfusa dayalı problemleri ise sadece 21. yüzyıla özgü değil. Bazen bizlere acımasız gelen nüfus politikaları ile geçmişten beri sürekli kontrol altına almaya çalıştıkları insan sayısı birçok alanda soruna yol açıyor.

Ciddi sorunların yaşandığı alanlardan biri de trafik. 2020 yılındaki resmi sayıma göre ülkede milyonlarca kayıtlı araç bulunuyor.

Ciddi sorunların yaşandığı alanlardan biri de trafik. 2020 yılındaki resmi sayıma göre ülkede milyonlarca kayıtlı araç bulunuyor.

Yetkililer sürekli artan sayıları kontrol altına almak için çeşitli önlemlere başvuruyor. Hem ulaşımı kolaylaştırmak hem de kirliliği azaltmak için atılan adımlar ise ne yazık ki sonuçsuz kalıyor. 

Tüm bu biriken çözümsüz sorunların bir noktada krize yol açması da tabii ki beklenmedik değil!

Çin, 2010 yılında da benzer sorunlarla mücadele ediyordu, o yılki sayımlar da günümüzden pek farklı değildi.

Çin, 2010 yılında da benzer sorunlarla mücadele ediyordu, o yılki sayımlar da günümüzden pek farklı değildi.

Ülkenin tarihine geçecek olan en büyük trafik krizlerinden biri de işte bu yıl yaşanmıştı. 

Sıcak bir Ağustos günü başlayan ciddi trafik tıkanıklığı tam 11 gün boyunca krize neden oldu.

Söz konusu tıkanıklığın yaşandığı yol Çin'in genelde kömür taşımacılığı için kullanılan G110 otoyoluydu.

Söz konusu tıkanıklığın yaşandığı yol Çin'in genelde kömür taşımacılığı için kullanılan G110 otoyoluydu.

İç Moğolistan'ı Çin'in başkenti Pekin'e bağlayan bu ulusal otoyol, başkent için en önemli ve kritik yollardan biriydi. Kömür ihracat ve ithalatı için kullanılan bu yol ne yazık ki taşımacılık için az seçenekten biriydi; çünkü demiryolları Çin'de yaygın bir ulaşım yolu değildi.

Kömür ne alaka derseniz Çin kalabalık nüfusunun ve sanayisinin enerji ihtiyacını büyük oranda kömürden sağladığını belirtelim.

Kömür ne alaka derseniz Çin kalabalık nüfusunun ve sanayisinin enerji ihtiyacını büyük oranda kömürden sağladığını belirtelim.
www.youtube.com

Dünyada bulunan kömür yataklarının yüzde 13'ü Çin'deyken yüzde 10'u da komşusu Moğolistan'da bulunuyor. Dolayısıyla Çin Moğolistan'dan hatırı sayılır ölçüde kömür ithal ediyor. Sırf bu iş için iki ülkeyi birbirine bağlayan 7 adet önemli yol bulunuyor. 

G110 da bu otoyollardan biri.

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Demiryolu kullanılmadığını da akılda tutarsak kömür taşımak için tek yol büyük kamyonlar; G110'un görevi de bunları Pekin'e ulaştırmak.

Demiryolu kullanılmadığını da akılda tutarsak kömür taşımak için tek yol büyük kamyonlar; G110'un görevi de bunları Pekin'e ulaştırmak.

Burada patlak veren bir diğer sorun da kömür taşıyan bu kamyonlar arasında yasadışı olanlarının da bulunması. Kömür ticaretinin önemli olduğu Çin'de lisanssız madenlerden yasadışı kömür alıp satmak da ne yazık ki sık karşılaşılan bir durum. Hal böyle olunca G110 otoyolu ciddi miktarda kamyon ve tabii ki ağırlık taşımak zorunda kalıyor.

Hükümet aslında G110 otoyolunu büyük ölçüde kamyonlar tarafından kullanılması için inşa etmişti.

Hükümet aslında G110 otoyolunu büyük ölçüde kamyonlar tarafından kullanılması için inşa etmişti.

Maalesef insanları yolu kullanmaktan alıkoymak sandıkları kadar kolay olmamıştı ve birçok insan Pekin'e gitmek için G110'u tercih etmeye başlamıştı. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde ise krizin patlak vermesi gecikmemişti.

14 Ağustos günü kamyonlar ve özel araçlar derken tam 100 kilometrelik bir trafik tıkanıklığı yaşandı... Üstelik bu trafik tam 11 gün sürdü.

14 Ağustos günü kamyonlar ve özel araçlar derken tam 100 kilometrelik bir trafik tıkanıklığı yaşandı... Üstelik bu trafik tam 11 gün sürdü.

Burada komik olan ise saydığımız nedenlerin yanı sıra tıkanıklığa asıl sebep olan şeyin yol tamiri olmasıydı! G110 otoyolu taşıdığı tüm bu ağırlığa dayanamamış ve kendisini bırakıvermişti... İnşaat halindeyken yol kullanılmaya devam edilince de bu felaket yaşanmıştı.

5 gün sonunda yolun yarısı adeta bir otoparka dönüşmüştü. İnsanlar araçlarının içinde kamp yapıyordu sanki.

5 gün sonunda yolun yarısı adeta bir otoparka dönüşmüştü. İnsanlar araçlarının içinde kamp yapıyordu sanki.

Bu karışıklıktan yararlanmak isteyen sokak satıcıları da işin içine dahil olunca tıkanıklığın sonu gelmiyor ve büyümeye devam ediyordu. Böyle böyle tam 100 kilometre uzunluğunda bir trafik meydana gelmişti.

İlk hafta yolun kullanılmasını engellemek için yapılan çağrılar dikkate alınmadığı için her şey daha kötü hale gelmişti.

İlk hafta yolun kullanılmasını engellemek için yapılan çağrılar dikkate alınmadığı için her şey daha kötü hale gelmişti.

Trafik asla ilerlemediği için insanlar oyunlar oynamaya ve yürüyüşe çıkmaya başladı. 

Bu kriz bir şekilde atlatıldı fakat dünyanın en uzun trafik sıkışıklıkları arasında yerini aldı.

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Fakat, sosyal medyada bu trafik sıkışıklığına ait olduğu söylenerek paylaşılan bu görseller, doğruyu yansıtmıyor.

Fakat, sosyal medyada bu trafik sıkışıklığına ait olduğu söylenerek paylaşılan bu görseller, doğruyu yansıtmıyor.
autojosh.com

Teyit başta olmak üzere birçok mecra, bu trafik görselinin orijinalinin aslında California'ya ait olduğunu ve bu görsellerin değiştirildiğini belirtiyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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