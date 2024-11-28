İstanbul Trafiğinden Bir Daha Şikayet Etmeyeceksiniz: Çin'de Tam 11 Gün Süren Trafik Sıkışıklığı
İstanbul Trafiğinden Bir Daha Şikayet Etmeyeceksiniz: Çin'de Tam 11 Gün Süren Trafik Sıkışıklığı
İstanbul trafiğinde saatlerce mahsur kaldığınız olmuştur. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul'da araç kullanmak başlı başına bir çile. Peki ya Çin'de olsaydık? 2010 yılında Çin'de meydana gelen trafik sıkışıklığı tarihe 'en uzun trafik tıkanıklığı' olarak geçmişti. 11 gün süren bu sıkışıklık sırasında insanlar kamp kurmaya bile başlamıştı.
Peki dünyanın en uzun süren trafiğine ne sebep olmuştu?
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Çin binlerce yıllık tarihi ve dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olmasıyla benzersiz bir ülke.
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Ciddi sorunların yaşandığı alanlardan biri de trafik. 2020 yılındaki resmi sayıma göre ülkede milyonlarca kayıtlı araç bulunuyor.
Çin, 2010 yılında da benzer sorunlarla mücadele ediyordu, o yılki sayımlar da günümüzden pek farklı değildi.
Söz konusu tıkanıklığın yaşandığı yol Çin'in genelde kömür taşımacılığı için kullanılan G110 otoyoluydu.
Kömür ne alaka derseniz Çin kalabalık nüfusunun ve sanayisinin enerji ihtiyacını büyük oranda kömürden sağladığını belirtelim.
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Demiryolu kullanılmadığını da akılda tutarsak kömür taşımak için tek yol büyük kamyonlar; G110'un görevi de bunları Pekin'e ulaştırmak.
Hükümet aslında G110 otoyolunu büyük ölçüde kamyonlar tarafından kullanılması için inşa etmişti.
14 Ağustos günü kamyonlar ve özel araçlar derken tam 100 kilometrelik bir trafik tıkanıklığı yaşandı... Üstelik bu trafik tam 11 gün sürdü.
5 gün sonunda yolun yarısı adeta bir otoparka dönüşmüştü. İnsanlar araçlarının içinde kamp yapıyordu sanki.
İlk hafta yolun kullanılmasını engellemek için yapılan çağrılar dikkate alınmadığı için her şey daha kötü hale gelmişti.
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Fakat, sosyal medyada bu trafik sıkışıklığına ait olduğu söylenerek paylaşılan bu görseller, doğruyu yansıtmıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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