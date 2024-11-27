Bunaltıcı İstanbul Trafiği Sosyal Medyada Bir Kez Daha Tartışma Konusu Oldu
Bunaltıcı İstanbul Trafiği Sosyal Medyada Bir Kez Daha Tartışma Konusu Oldu
İstanbul, dünyanın en büyük metrpollerinden bir tanesi. Ancak öyle bir trafik sorunu var ki, şehrin bu negatif yanı sürekli tartışma konusu oluyor. Özellikle de son yıllarda giderek artan ve katlanılmaz seviyeye gelen trafik problemi birçok kişinin isyan etmesine sebep oluyor.
Bir Twitter (X) kullanıcısı da bu konuda isyanını dile getiren bir paylaşım yaptı. Birçok kişi şehrin trafik probleminden dolayı o kullanıcıya hak verirken, bazıları da kendince problemin sebeplerini sıralamayı ihmal etmedi.
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İstanbul'un trafik problemi, olumsuz hava koşullarıyla birlikte son dönemlerde daha çok konuşulmaya başladı.
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Milim milim ilerlediğimiz yolculuklar, hem vakit hem de enerji kaybına yol açtığı için milyonlarca İstanbullunun canını sıkıyor.
@raskolnikov nickli bir Twitter (X) kullanıcısı da tam bu konuya değinen bir paylaşımda bulundu. İstanbul'un son haline şaşırdığını söyleyen kullanıcı, bu konuda şikayetini dile getiren bir tweet attı👇
O paylaşıma İstanbul'da yaşayanlar kayıtsız kalmadı👇
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Birçok kişi mevcut durumdan şikayet etti👇
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Bazıları alternatif olarak İstanbul'dan taşınma önerisinde bulundu👇
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Bazıları da kendince bu trafiğin sebeplerini sıraladı👇
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