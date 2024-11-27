onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bunaltıcı İstanbul Trafiği Sosyal Medyada Bir Kez Daha Tartışma Konusu Oldu

Bunaltıcı İstanbul Trafiği Sosyal Medyada Bir Kez Daha Tartışma Konusu Oldu

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 22:34

İstanbul, dünyanın en büyük metrpollerinden bir tanesi. Ancak öyle bir trafik sorunu var ki, şehrin bu negatif yanı sürekli tartışma konusu oluyor. Özellikle de son yıllarda giderek artan ve katlanılmaz seviyeye gelen trafik problemi birçok kişinin isyan etmesine sebep oluyor. 

Bir Twitter (X) kullanıcısı da bu konuda isyanını dile getiren bir paylaşım yaptı. Birçok kişi şehrin trafik probleminden dolayı o kullanıcıya hak verirken, bazıları da kendince problemin sebeplerini sıralamayı ihmal etmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul'un trafik problemi, olumsuz hava koşullarıyla birlikte son dönemlerde daha çok konuşulmaya başladı.

İstanbul'un trafik problemi, olumsuz hava koşullarıyla birlikte son dönemlerde daha çok konuşulmaya başladı.

Milim milim ilerlediğimiz yolculuklar, hem vakit hem de enerji kaybına yol açtığı için milyonlarca İstanbullunun canını sıkıyor.

Milim milim ilerlediğimiz yolculuklar, hem vakit hem de enerji kaybına yol açtığı için milyonlarca İstanbullunun canını sıkıyor.

@raskolnikov nickli bir Twitter (X) kullanıcısı da tam bu konuya değinen bir paylaşımda bulundu. İstanbul'un son haline şaşırdığını söyleyen kullanıcı, bu konuda şikayetini dile getiren bir tweet attı👇

@raskolnikov nickli bir Twitter (X) kullanıcısı da tam bu konuya değinen bir paylaşımda bulundu. İstanbul'un son haline şaşırdığını söyleyen kullanıcı, bu konuda şikayetini dile getiren bir tweet attı👇
twitter.com

O paylaşıma İstanbul'da yaşayanlar kayıtsız kalmadı👇

O paylaşıma İstanbul'da yaşayanlar kayıtsız kalmadı👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Birçok kişi mevcut durumdan şikayet etti👇

Birçok kişi mevcut durumdan şikayet etti👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bazıları alternatif olarak İstanbul'dan taşınma önerisinde bulundu👇

Bazıları alternatif olarak İstanbul'dan taşınma önerisinde bulundu👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bazıları da kendince bu trafiğin sebeplerini sıraladı👇

Bazıları da kendince bu trafiğin sebeplerini sıraladı👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın