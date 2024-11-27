Bunaltıcı İstanbul Trafiği Sosyal Medyada Bir Kez Daha Tartışma Konusu Oldu

İstanbul, dünyanın en büyük metrpollerinden bir tanesi. Ancak öyle bir trafik sorunu var ki, şehrin bu negatif yanı sürekli tartışma konusu oluyor. Özellikle de son yıllarda giderek artan ve katlanılmaz seviyeye gelen trafik problemi birçok kişinin isyan etmesine sebep oluyor.

Bir Twitter (X) kullanıcısı da bu konuda isyanını dile getiren bir paylaşım yaptı. Birçok kişi şehrin trafik probleminden dolayı o kullanıcıya hak verirken, bazıları da kendince problemin sebeplerini sıralamayı ihmal etmedi.