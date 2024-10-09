İstanbul Sözleşmesi Nedir, Maddeleri Neler? İstanbul Sözleşmesi Neden Kaldırıldı?
İstanbul Sözleşmesi Nedir, Maddeleri Neler? İstanbul Sözleşmesi Neden Kaldırıldı?
İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kabul edilen, uluslararası bir sözleşmedir. Avrupa Konseyi üyesi 20 ülke tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'de 2021 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedildi. Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini reddetti. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuka uygun bulundu.
Peki, İstanbul Sözleşmesi nedir, maddeleri neler? Gelin detaylıca öğrenelim.
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