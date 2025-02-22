İstanbul Kuşatılırken Gemileri Karadan Yürüten Askerleri Ekstra Gazlayan 10 Şarkı
İstanbul Kuşatılırken Gemileri Karadan Yürüten Askerleri Ekstra Gazlayan 10 Şarkı
İstanbul'un kuşatıldığı dönemde askerlerin motivasyonunu bire bir duymak isterdik ama bizce bu şarkıları dinleselerdi ekstra bir motivasyon yüklenirdi ve kuşatma hızı iki katına çıkardı! 😅
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1. Gloria Gaynor - I Will Survive
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2. Charli xcx - Von dutch
3. Calvin Harris - My Way
4. ero808 & NXSTY - CALYPSO
5. Hande Yener - Romeo
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6. Sezen Aksu - Rakkas (Remix)
7. Gülşen - Bir Fırt Çek
8. Martin Ikin - Make U Sweat
9. Dom Dolla - San Frandisco
10. Joy Orbison - flight fm
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