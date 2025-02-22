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İstanbul Kuşatılırken Gemileri Karadan Yürüten Askerleri Ekstra Gazlayan 10 Şarkı

etiket İstanbul Kuşatılırken Gemileri Karadan Yürüten Askerleri Ekstra Gazlayan 10 Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.02.2025 - 23:55

İstanbul'un kuşatıldığı dönemde askerlerin motivasyonunu bire bir duymak isterdik ama bizce bu şarkıları dinleselerdi ekstra bir motivasyon yüklenirdi ve kuşatma hızı iki katına çıkardı! 😅

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1. Gloria Gaynor - I Will Survive

2. Charli xcx - Von dutch

3. Calvin Harris - My Way

4. ero808 & NXSTY - CALYPSO

5. Hande Yener - Romeo

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6. Sezen Aksu - Rakkas (Remix)

7. Gülşen - Bir Fırt Çek

8. Martin Ikin - Make U Sweat

9. Dom Dolla - San Frandisco

10. Joy Orbison - flight fm

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Ma Belle
Ma Belle
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