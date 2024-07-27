İstanbul’daki Konut Fiyatları Barcelona’dan Daha Pahalı: Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş Zirvede

İstanbul ile Barcelona’nın kıyaslamasının yapıldığı bir çalışma konut fiyatlarıyla ilgili ilginç bilgileri ortaya çıkardı. Araştırmaya göre İstanbul’un Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerindeki ortalama konut fiyatı, Barcelona’nın tüm bölgelerindeki ortalama konut fiyatlarından daha fazla. Ayrıca konut kiralarında da İstanbul, Barcelona’nın hayli önünde.