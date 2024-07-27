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İstanbul’daki Konut Fiyatları Barcelona’dan Daha Pahalı: Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş Zirvede

İstanbul’daki Konut Fiyatları Barcelona’dan Daha Pahalı: Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş Zirvede

Barcelona
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.07.2024 - 13:28

İstanbul ile Barcelona’nın kıyaslamasının yapıldığı bir çalışma konut fiyatlarıyla ilgili ilginç bilgileri ortaya çıkardı. Araştırmaya göre İstanbul’un Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerindeki ortalama konut fiyatı, Barcelona’nın tüm bölgelerindeki ortalama konut fiyatlarından daha fazla. Ayrıca konut kiralarında da İstanbul, Barcelona’nın hayli önünde.

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İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı araştırmada İstanbul ile İspanya’nın dünyaca ünlü kenti Barcelona kıyaslandı.

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı araştırmada İstanbul ile İspanya’nın dünyaca ünlü kenti Barcelona kıyaslandı.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe’nin açıklamasına göre; Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş’taki ortalama satılık konut fiyatları Barcelona’nın tüm bölgelerinden daha pahalı oldu.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe’nin açıklamasına göre; Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş’taki ortalama satılık konut fiyatları Barcelona’nın tüm bölgelerinden daha pahalı oldu.

Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Şile ve Bakırköy'deki ortalama satılık konut fiyatları Barcelona'da bir bölge hariç, diğer tüm bölgelerden daha pahalı.

Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Şile ve Bakırköy'deki ortalama satılık konut fiyatları Barcelona'da bir bölge hariç, diğer tüm bölgelerden daha pahalı.

Örneğin Bakırköy'de ortalama satılık konut fiyatı 10 milyon 300 bin iken aynı fiyata Barcelona Valles Oriental bölgesinde ev almak mümkün.

Örneğin Bakırköy'de ortalama satılık konut fiyatı 10 milyon 300 bin iken aynı fiyata Barcelona Valles Oriental bölgesinde ev almak mümkün.

Konut kiralarında da İstanbul'un bir çok ilçesi Barcelona'dan daha pahalı.

Konut kiralarında da İstanbul'un bir çok ilçesi Barcelona'dan daha pahalı.
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Örneğin Eyüpsultan'da ortalama konut kirası 25 bin 513 lira düzeyindeyken Barcelona'nın Anoia, Bages ve Moianes bölgelerinde bu fiyata ev kiralamak mümkün

Örneğin Eyüpsultan'da ortalama konut kirası 25 bin 513 lira düzeyindeyken Barcelona'nın Anoia, Bages ve Moianes bölgelerinde bu fiyata ev kiralamak mümkün

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