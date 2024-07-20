Market Fiyatları Karşılaştırıldı: İstanbul Pahalılıkta Londra’yı Bile Geçti
Market Fiyatları Karşılaştırıldı: İstanbul Pahalılıkta Londra’yı Bile Geçti
Dünyanın en pahalı metropollerinden biri olarak bilinen Londra’da yaşam maliyeti İstanbul’dan ucuz çıktı. İstanbul Planlama Ajansı’nın market fiyatları üzerinden yaptığı araştırmanın sonuçlarını ajansın başkanı Buğra Gökçe açıkladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan İstanbul Planlama Ajansı, Londra’daki popüler bir market ile İstanbul’daki zincir marketlerin fiyatlarını karşılaştırdı.
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20 temel ürünün ele alındığı araştırmada sonuçlar 👇
Londra'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla 296 kilo kıyma alırken İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla sadece 40 kilo kıyma alabiliyor.
Londra'da yaşayan bir asgari ücreti bu 20 ürünü maaşının sadece yüzde 3'ü ile alırken, İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli aynı ürünler için maaşının yüzde 19'unu harcamak zorunda.
Buğra Gökçe’nin paylaşımı 👇
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