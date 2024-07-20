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Antalya’da Suya Büyük Zam: Yüzde 446 Artış Oldu

Antalya’da Suya Büyük Zam: Yüzde 446 Artış Oldu

Antalya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.07.2024 - 09:00

Antalya Büyükşehir Belediye Meclis’inde alınan karar ile birlikte kentte su fiyatlarına yüzde 446 zam yapıldı. Meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 lira oldu.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde aylık olağan meclis toplantısı başkan Muhittin Böcek’in başkanlığında yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde aylık olağan meclis toplantısı başkan Muhittin Böcek’in başkanlığında yapıldı.

Alınan karar ile birlikte meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı. Böyle kentte suya yüzde 446 oranında zam yapılmış oldu.

Alınan karar ile birlikte meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı. Böyle kentte suya yüzde 446 oranında zam yapılmış oldu.

Toplantıda ayrıca halk otobüslerinin kilometre başı 40 lira olan destekleme ücreti 43 lira olarak güncellendi.

Toplantıda ayrıca halk otobüslerinin kilometre başı 40 lira olan destekleme ücreti 43 lira olarak güncellendi.

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