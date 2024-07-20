Antalya’da Suya Büyük Zam: Yüzde 446 Artış Oldu
Antalya’da Suya Büyük Zam: Yüzde 446 Artış Oldu
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde aylık olağan meclis toplantısı başkan Muhittin Böcek’in başkanlığında yapıldı.
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Alınan karar ile birlikte meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı. Böyle kentte suya yüzde 446 oranında zam yapılmış oldu.
Toplantıda ayrıca halk otobüslerinin kilometre başı 40 lira olan destekleme ücreti 43 lira olarak güncellendi.
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