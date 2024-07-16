Analizcilerden Kötü Haber Geldi: Xbox Game Pass'e Zam Gelmeye Devam Edebilir!

Call of Duty oyunlarının Game Pass'e ekleneceği duyurusu geldikten kısa bir süre sonra Game Pass sistemine bir zam duyurusu geldi. Birkaç gün önce de bu zam dalgası bizleri vurdu. Analizcilere göre de bu zam dalgası ilerleyen süreçte de devam edecek.