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Analizcilerden Kötü Haber Geldi: Xbox Game Pass'e Zam Gelmeye Devam Edebilir!

Analizcilerden Kötü Haber Geldi: Xbox Game Pass'e Zam Gelmeye Devam Edebilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 16:01

Yakın bir zamanda zamlanan Game Pass için daha fazla zam yolda olabilir.

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Game Pass, milyonlarca oyuncuyu bünyesinde barındırıyor.

Game Pass, milyonlarca oyuncuyu bünyesinde barındırıyor.

Xbox'ın abonelik sistemi olan Game Pass, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Güncel olarak 30 milyondan fazla üyesi bulunan bu sistem, daha çok oyuncu çekebilmek için hamlelerde bulunmaya devam ediyor.

Bu hamlelerden en büyüğü Call of Duty markası oldu.

Bu hamlelerden en büyüğü Call of Duty markası oldu.

Daha çok oyuncuyu kendisine çekmeye çalışan Game Pass, en büyük hamlesini Call of Duty markası ile yapmaya hazırlanıyor. Her yıl milyonlarca oyuncu tarafından oynanan bu yapımın Game Pass'e eklenmesi, şüphesiz birçok oyuncuyu sisteme çekecektir.

İlk zam dalgası da Call of Duty ile başladı.

İlk zam dalgası da Call of Duty ile başladı.

Call of Duty oyunlarının Game Pass'e ekleneceği duyurusu geldikten kısa bir süre sonra Game Pass sistemine bir zam duyurusu geldi. Birkaç gün önce de bu zam dalgası bizleri vurdu. Analizcilere göre de bu zam dalgası ilerleyen süreçte de devam edecek.

Yeni üyelik sınıfları gelebilir.

Yeni üyelik sınıfları gelebilir.

Analizcilere göre, daha fazla zam ve yeni abonelik sınıfları gelebilir. Hatta Call of Duty oyunlarına erişmek için ayrı bir üyelik kategorisi bile gelebilir. Tabii, bu süreçte zam haberlerine de hazırlıklı olmanızı öneriririm. Call of Duty oyunlarının sisteme eklenmesi, Game Pass'i tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

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