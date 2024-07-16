Analizcilerden Kötü Haber Geldi: Xbox Game Pass'e Zam Gelmeye Devam Edebilir!
Analizcilerden Kötü Haber Geldi: Xbox Game Pass'e Zam Gelmeye Devam Edebilir!
Yakın bir zamanda zamlanan Game Pass için daha fazla zam yolda olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Game Pass, milyonlarca oyuncuyu bünyesinde barındırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu hamlelerden en büyüğü Call of Duty markası oldu.
İlk zam dalgası da Call of Duty ile başladı.
Yeni üyelik sınıfları gelebilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın