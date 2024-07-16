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Bu Oyunda Bağırdığınız Zaman Cezalandırılıyorsunuz: İşte Karşınızda Supernatural!

Bu Oyunda Bağırdığınız Zaman Cezalandırılıyorsunuz: İşte Karşınızda Supernatural!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 14:57

Gün geçmiyor ki ilginç ve oynaması dikkat çekici bir oyunla daha karşılaşmayalım. Henüz dün piyasaya sürülen korku oyunu Supernatural kesinlikle ilginizi çekecek!

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Mikrofonunuz sürekli açık kalıyor!

Mikrofonunuz sürekli açık kalıyor!

Hitori De Productions tarafından geliştirilen ve yayınlanan korku oyunu Supernatural, henüz dün Steam mağazasında yerini aldı ve şimdiden en popüler oyunlardan birisi olmayı başardı.

‘Jump Scare’ sevenlerin ilgi noktası.

‘Jump Scare’ sevenlerin ilgi noktası.

Kameranın önüne aniden atlayan korkutucu ögeleri seviyorsanız o halde Supernatural kesinlikle size göre bir oyun. Ancak mikrofonunuzun sürekli açık kaldığını ve bu korkutucu sekanslarda bağırırsanız oyunun daha da korkunç bir hale geldiğini hatırlatmak isteriz.

Dedektif olarak oynuyorsunuz!

Türkçe dil desteği de cabası.

Türkçe dil desteği de cabası.

Yaklaşık 148 TL'ye satın alabildiğiniz bu ilginç korku oyunu aynı zamanda Türkçe dil desteğine de ev sahipliği yapıyor. Ne kadar çok bağırırsanız o kadar daha korkunç bir deneyimle karşılaşacağınız bu oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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