Bu Oyunda Bağırdığınız Zaman Cezalandırılıyorsunuz: İşte Karşınızda Supernatural!

Yaklaşık 148 TL'ye satın alabildiğiniz bu ilginç korku oyunu aynı zamanda Türkçe dil desteğine de ev sahipliği yapıyor. Ne kadar çok bağırırsanız o kadar daha korkunç bir deneyimle karşılaşacağınız bu oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.