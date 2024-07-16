Bu Oyunda Bağırdığınız Zaman Cezalandırılıyorsunuz: İşte Karşınızda Supernatural!
Bu Oyunda Bağırdığınız Zaman Cezalandırılıyorsunuz: İşte Karşınızda Supernatural!
Gün geçmiyor ki ilginç ve oynaması dikkat çekici bir oyunla daha karşılaşmayalım. Henüz dün piyasaya sürülen korku oyunu Supernatural kesinlikle ilginizi çekecek!
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Mikrofonunuz sürekli açık kalıyor!
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‘Jump Scare’ sevenlerin ilgi noktası.
Dedektif olarak oynuyorsunuz!
Türkçe dil desteği de cabası.
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