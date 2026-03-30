İstanbul'da Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 30 Mart - 5 Nisan İstanbul Konser Takvimi

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 07:13

İstanbul’da baharın coşkusu, şehrin dört bir yanına yayılan melodilerle birleşiyor! 30 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında, Boğaz’ın esintisinden Beyoğlu’nun tarihi sokaklarına, Kadıköy’ün enerjik mekanlarından modern konser salonlarına kadar her yerde müzik var. Şehrin kültürel dokusuyla harmanlanan bu haftalık program, müzikseverleri yine dopdolu bir seçkiyle karşılıyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi şarkıcı sahne alıyor? Bu hafta hangi konsere gidilir? Bu akşam İstanbul’da nereye gidilir? 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında; Zorlu PSM, Jolly Joker, Babylon, If Performance, Bostancı Gösteri Merkezi, Blind, Dorock'ta kimin konseri var? 

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumları, kapı açılış saatleri, bilet fiyatları ve rezervasyon detayları için resmi bilet satış platformlarını ve mekanların sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz. Bu içerik ise reklam amacı ile değil, müzik tutkunlarına ilham vermek amacıyla hazırlanmış bir etkinlik öneri listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Yaşar İpek: 1 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Masal Ataşehir sahnesinde güçlü yorumu ve pop-fantezi tınılarıyla müzikseverlere duygusal bir gece yaşatıyor. 

  • Nilüfer: 1 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi’nde zamansız klasikleri ve büyüleyici sesiyle hayranlarını bir kez daha kendine hayran bırakıyor.

  • Yıldız Tilbe: 1 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde kendine özgü dansları ve dillerden düşmeyen aşk şarkılarıyla sahne alıyor.

  • Begüm Yiğit: 1 Nisan Çarşamba saat 22.00’dw Blind İstanbul sahnesinde yeni nesil pop tınılarını modern bir yorumla dinleyicilere sunuyor.

  • Mustafa Sandal (Saygı1): 2 Nisan Perşembe saat 20.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda, Türk popunun ikonik ismine özel hazırlanan dev bir prodüksiyonda pek çok ünlü sanatçı sahne alıyor.

  • Derin Lüleci: 2 Nisan Perşembe saat 22.00’de Fil Sahne'de klasik piyano eşliğinde pop ve caz klasikleriyle keyifli bir akşam vadediyor.

  • Linet (Masal): 3 Nisan Cuma saat 20.00’de Masal Ataşehir sahnesinde güçlü sesi ve görkemli sahne kostümleriyle pop müziğin en seçkin eserlerini seslendiriyor.

  • Selim Bölükbaşı: 3 Nisan Cuma saat 20.00’de KadıköySahne'de Karadeniz esintili pop aranjmanlarıyla enerjik bir performans sergiliyor.

  • Göknur Onur: 3 Nisan Cuma saat 20.00’de Sheraton Istanbul Ataköy sahnesinde kıpır kıpır bir performans sergiliyor.

  • Yaşar: 3 Nisan Cuma saat 22.30’da Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde Akdeniz popun en romantik şarkılarını İstanbullular için seslendiriyor.

  • Mabel Matiz: 3 Nisan Cuma saat 21.00’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda rengarenk sahne şovu ve modern hitleriyle unutulmaz bir gece vadediyor.

  • Haktan: 3 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde benzersiz vokaliyle arabesk ve popun en sevilen örneklerini yorumluyor.

  • Deha Bilimlier: 3 Nisan Cuma saat 21.00’dw Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde popüler canlı performansıyla eğlence dolu bir akşam yaşatıyor.

  • Gökhan Türkmen: 4 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde romantik şarkılarını ve son dönem hitlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan söylüyor.

  • Seda Sayan: 4 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Masal Ataşehir sahnesinde klasikleşmiş pop ve fantezi şarkılarıyla sevenlerine müzik ziyafeti veriyor.

  • Hakan Altun: 4 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde aşk şarkılarının usta ismi olarak romantizm rüzgarları estiriyor.

  • Emre Altuğ ile Her Daim: 4 Nisan Cumartesi saat 22.30’da Dada Salon Kabarett İstanbul’da sevilen şarkılarını akustik ve modern dokunuşlarla söylüyor.

  • Kamuran Akkor: 4 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya Sahne’de Türk müziğinin efsane sesiyle nostalji ve pop rüzgarları estiriyor. 

  • Mehmet Erdem: 4 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Nossa Costa sahnesinde kendine has bariton sesiyle popüler şarkıların senfonik ve akustik cover’larını seslendiriyor.

  • Ferhat Göçer (Aldırma Gönül): 5 Nisan Pazar saat 21.00’de Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi’nde oyunculuğu ve şarkılarıyla müzikal tiyatro “Aldırma Gönül” ilw sahnede.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Performansa Gidilir?

  • Anıl Piyancı (Hip Hop Night): 2 Nisan Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde Türkçe Rap’in dinamik enerjisini sahneye taşıyor.

  • Özbi (Live Tour 2026): 3 Nisan Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde lirik derinliği olan şarkılarını canlı orkestra eşliğinde seslendiriyor.

  • Hidra: 5 Nisan Pazar saat 17.30’da Dorock XL Kadıköy sahnesinde sert lirikleri ve güçlü flow’uyla rap severlere unutulmaz bir gece yaşatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi DJ Performansa Gidilir?

  • DJ Taha ile Geçmişten Günümüze Türkçe Pop: 30 Mart Pazartesi saat 21.00’de Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde 90’lar ve 2000’lerin unutulmaz pop hitlerini dinleyicilerle buluşturuyor.

  • DJ Mert (90'lar-2000'ler): 31 Mart Salı saat 21.00’de Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde dinleyicileri nostaljik bir pop ve dans yolculuğuna çıkarıyor.

  • Kastel W Centrum Presents (Ümit Akdeniz & More): 1 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Kastel sahnesinde teknonun sert ve karanlık ritimlerini İstanbullu dans severlerle buluşturuyor.

  • 2Much: 3 Nisan Cuma saat 23.59’de Blind İstanbul sahnesinde yüksek enerjili elektronik müzik ve etkileyici görsel şovlarla sahne alıyor.

  • Anatolian Lab DJ Performance: 3 Nisan Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde etnik ezgileri elektronik altyapılarla birleştiren özgün bir performans sergiliyor.

  • Josh Gigante & Cure Shot: 4 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Klein Phönix sahnesinde melodik techno dünyasının global ritimlerini İstanbul’a taşıyor.

  • Melih Jon & Nezir Kara: 4 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Dedeman İstanbul Hotel (Gayrettepe) sahnesinde haftanın son saatlerini dans ve house müzikle taçlandırıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Rock Konserine Gidilir?

  • Elias Rønnenfelt (%100 Müzik): 31 Mart Salı saat 20.30’da Blind İstanbul sahnesinde Iceage grubunun vokali olarak post-punk ve rock rüzgarları estiriyor.

  • Nevermore: 1 Nisan Çarşamba saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta karanlık romantizmin senfonik ve teatral bir dille anlatıldığı özel bir performans sunuyor.

  • Erkin Koray Tribute by Ünal Vani: 1 Nisan Çarşamba saat 21.45’te Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde Anadolu Rock’ın babası Erkin Koray’ın şarkılarını saygıyla anıyor.

  • Haluk Levent: 3 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde Anadolu Rock müziğinin en güçlü marşlarını hayranlarıyla buluşturuyor.

  • Nova Norda: 3 Nisan Cuma saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy sahnesinde elektro-rock tarzı ve bitmeyen sahne enerjisiyle dinleyicileri coşturuyor.

  • Gülinler: 3 Nisan Cuma saat 21.30’da Roxy sahnesinde alternatif rock ve indie dünyasının özgün seslerini sahneye taşıyor.

  • Yavuzcan Çetin: 3 Nisan Cuma saat 21.45’te Motto Sahne Kadıköy sahnesinde gitar virtüözlüğüyle blues-rock ezgilerini harmanlıyor.

  • No Land: 3 Nisan Cuma saat 22.30’da Muaf Kadıköy sahnesinde farklı coğrafyalardan gelen üyeleriyle multikültürel bir rock deneyimi sunuyor.

  • Engin: 3 Nisan Cuma saat 21.00’de JJ Arena'da Türkçe pop ve Anadolu ezgilerini orkestral bir yapı içinde modern bir bakışla sunuyor.

  • Ayna: 4 Nisan Cumartesi saat 20.30’da Mall of İstanbul MOİ Sahne'de 'Ölünce Sevemezsem Seni' gibi efsaneleşmiş rock şarkılarını seslendiriyor.

  • Myrath (%100 Metal): 4 Nisan Cumartesi saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş'ta progresif metalin Orta Doğu ezgileriyle birleştiği devasa bir şov sunuyor.

  • Ogün Sanlısoy: 4 Nisan Cumartesi saat 21.30’da Dorock XL Kadıköy sahnesinde Türk rock müziğinin en sağlam vokallerinden biri olarak sahne alıyor.

  • İkiye On Kala: 4 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Muaf Kadıköy sahnesinde kendine has 'indie-rock' ve samimi şarkılarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Nafile: 4 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Shaft sahnesinde yerli rock sahnesinin yeni ve enerjik şarkılarını seslendiriyor.

  • Cihan Mürtezaoğlu: 4 Nisan Cumartesi saat 20.30’da Bostancı Beyaz Ev Bar - Sahne 16'da özgün bestelerini orkestral bir zenginlikle dinleyiciyle paylaşıyor.

  • Emre Fel: 4 Nisan Cumartesi saat 19.00’de Flu Kadıköy sahnesinde Anadolu rock ve pop tınılarını harmanladığı şarkılarıyla dikkat çekiyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz ve Blues Müzik Konserleri

  • Trialogue Konseri: 1 Nisan Çarşamba saat 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahne’de caz ve doğaçlamanın sınırlarını zorlayan bir müzikal diyalog sunuyor.

  • Jools: 2 Nisan Perşembe saat 21.00’de Babylon sahnesinde modern caz ve soul öğelerini birleştiren pürüzsüz bir performans vaat ediyor.

  • Deng Beat & Rhythm Fusion: 2 Nisan Perşembe saat 21.00’de Blind İstanbul sahnesinde perküsyon ve caz ritimlerinin iç içe geçtiği deneysel bir performans sunuyor.

  • Melanie Pain (%100 Müzik): 3 Nisan Cuma saat 20.30’da Blind İstanbul sahnesinde Nouvelle Vague’ın büyüleyici sesi olarak indie-caz tınılarıyla büyülemeye geliyor.

  • Brazzaville (Springs Awakening): 3 Nisan Cuma saat 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde David Brown liderliğinde melankolik ve huzurlu bir caz-pop gecesi yaşatıyor.

  • Birsen Tezer: 3 Nisan Cuma saat 22.30’da Mask Beach sahnesinde duru vokali ve derin şarkılarıyla  pop, rock ve Türk müziği ezgilerini harmanlıyor  ve cazın en yumuşak halini sunuyor.

  • Anıl Şallıel (166 Days): 4 Nisan Cumartesi saat 21.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda saksafonun ön planda olduğu funk-caz projesiyle sahne alıyor.

İstanbul'da Halk Müziği Konserleri 

  • Zelişah & Mustafa: 2 Nisan Perşembe saat 20.30’da Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi sahnesinde halk müziği geleneğinin kadın-erkek atışmalı türkü formunu koruyan ikili bu geleneğin aktarımı için keyifli repertuvarıyla kulaklardaki pası siliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik ve Senfoni Etkinliği Var mı?

  • Candela - Echoes of History: 30 Mart Pazartesi saat 18.30’da Kastel sahnesinde elektronik ritimlerin tarihsel bir görsellikle buluştuğu eşsiz bir set sunuyor.

  • Ensemble Orient-Occident İstanbul: 1 Nisan Çarşamba saat 20.30’da Deniz Müzesi sahnesinde Doğu ve Batı müzik kültürlerini senfonik bir titizlikle buluşturuyor.

  • Grup Abdal: 2 Nisan Perşembe saat 20.30’da Trump Sahne'de modern klasik ve halk müziği düzenlemeleriyle türküleri yeniden yorumluyor.

  • Nayah Gathering - Naranjaman: 4 Nisan Cumartesi saat 20.30’da Babylon sahnesinde klasik reggae ve dub ritimlerinin toplulukla buluştuğu bir etkinlik sunuyor.

  • Candela - Echoes of History: 5 Nisan Pazar saat 16.30’da Kastel sahnesinde eşsiz bir geceye imza atıyor.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
