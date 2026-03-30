Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 30 Mart - 5 Nisan Konser Takvimi

Yeni Türkü: 31 Mart Salı saat 21.00’de ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Kemal Kurdaş Salonu'nda, nesilleri büyüten ölümsüz şarkılarıyla müzikseverleri derin bir yolculuğuna çıkarıyor.
Can Temiz: 31 Mart Salı saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara sahnesinde, solo kariyerinin en dikkat çeken ve enerjik parçalarını Başkentli hayranları için seslendiriyor.
A Tribute to Sezen & Onno ile Aşk: 31 Mart Salı saat 21.00’d2 IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde, Türk müziğinin unutulmaz ikilisinin efsaneleşmiş eserlerini romantik bir atmosferde yeniden canlandırıyor.
Karambol: 31 Mart Salı saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, yüksek enerjili performansları ve sevilen cover parçalarıyla eğlence dolu bir akşam vadediyor.
TRT Big Band ft. Sibel Köse: 1 Nisan Çarşamba saat 20.30’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Kemal Kurdaş Salonu'nda, caz dünyasının devleşen ismi Sibel Köse ile birlikte senfonik bir caz şöleni sunuyor.
Cem Adrian: 1 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Ankara sahnesinde, sınır tanımayan vokali ve ruhu dinlendiren derin melodileriyle dinleyicilerini büyülemeye hazırlanıyor.
Jehan Barbur: 1 Nisan Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara sahnesinde, kendi yazdığı hikayeleri ve etkileyici şarkılarıyla Başkent’e masalsı bir gece yaşatıyor.
Babak: 1 Nisan Çarşamba saat 21.21’de Haymatlos Mekan sahnesinde, etnik ve modern tınıları birleştiren özgün performansıyla müzikseverleri bekliyor.
Cihan Mürtezaoğlu 'Akustik Duo': 1 Nisan Çarşamba saat 21.45’te Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde, kendine has şarkılarını akustik düzenlemelerle daha yalın ve etkileyici bir biçimde seslendiriyor.
Radiohead Unplugged Tribute: 1 Nisan Çarşamba saat 22.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde, kült grubun şarkılarını akustik versiyonlarıyla yorumlayarak alternatif bir gece sunuyor.
Balos Banda: 1 Nisan Çarşamba saat 22.00’de 6.45 KK Ankara sahnesinde, Balkan ve Akdeniz ezgilerini modern bir potada eriterek dans dolu bir performans sergiliyor.
Kerimcan Durmaz: 1 Nisan Çarşamba saat 23.30’da Öküz Ankara'da DJ performansı ve yüksek tempolu şovlarıyla geceyi zirveye taşıyor.
Fazıl Say: 2 Nisan Perşembe saat 20.30’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Kemal Kurdaş Salonu'nda, dünyaca ünlü piyano virtüözlüğüyle klasik müziğin en seçkin eserlerini Başkentli sanatseverlerle buluşturuyor.
An Epic Symphony & Pentagram: 2 Nisan Perşembe saat 21.00’de CSO Ada Ankara - Ana Salon’da, Türk metal müziğinin dev ismi Pentagram’ı dev bir senfoni orkestrası eşliğinde izleme fırsatı sunuyor.
Ezgi Alaş: 2 Nisan Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara sahnesinde, etkileyici sesi ve pop/soul türündeki geniş repertuvarıyla sahnede devleşiyor.
Aceheart & Okan Türk: 2 Nisan Perşembe saat 21.21’de Haymatlos Mekan sahnesinde, elektronik müziğin derin ritimlerini modern dokunuşlarla dans pistine taşıyor.
Tuğkan: 2 Nisan Perşembe saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, genç kuşağın dilinden düşmeyen samimi aşk şarkılarıyla romantik bir akşam vadediyor.
Bedo: 2 Nisan Perşembe saat 22.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde, son dönemin popüler rap ve pop tınılarını harmanladığı şarkılarıyla hayranlarıyla buluşuyor.
Enes Kılınç & Mehmet Kılınç: 3 Nisan Cuma saat 20.30’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde bağlama ve vokal eşliğinde yöresel ezgilerin modern yorumlarını sunuyor.
Derya Bedavacı: 3 Nisan Cuma saat 21.00’de Congresium Ankara sahnesinde, arabesk-popun en güçlü temsilcilerinden biri olarak duygusal bir geceye imza atıyor.
Şanışer & Sokrat St: 3 Nisan Cuma saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde, lirik derinliği yüksek rap performanslarıyla Başkent’i sarsmaya geliyor.
Madrigal: 3 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Ankara sahnesinde, 'Seni Dert Etmeler' gibi hitleriyle modern indie-popun enerjisini Başkent’e taşıyor.
Moğollar: 3 Nisan Cuma 21.30’da IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde, Anadolu Rock müziğinin yaşayan efsanesi olarak yılların eskitemediği klasikleri seslendiriyor.
Hermanas İstanbul: 4 Nisan Cumartesi saat 20.30’da Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu sahnesinde, kadın seslerinin bir araya geldiği çok sesli ve büyüleyici bir koro performansıyla sahne alıyor.
Engin: 4 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara sahnesinde, Anadolu müziğini modern indie ve pop elementleriyle birleştiren taze sesini Ankaralılarla paylaşıyor.
Duman: 4 Nisan Cumartesi saat 21.00’de CerModern sahnesinde, rock müziğin enerjisini ve klasikleşmiş marşlarını binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söylemeye hazırlanıyor.
Cüneyt Tek: 4 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Era Tiyatro Gösteri Merkezi sahnesinde, 'Gidersen' gibi unutulmaz hitleri ve yeni şarkılarıyla nostaljik bir pop akşamı yaşatıyor.
Yedinci Ev: 5 Nisan Pazar saat 21.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, alternatif rock müziğin en sevilen duygusal şarkılarıyla haftayı kapatıyor.
Brazzaville (Springs Awakening): 5 Nisan Pazar saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde, indie-pop ve caz esintili huzurlu melodileriyle dinleyicilerine dingin bir müzik ziyafeti sunuyor.
Myrath & Dream Ocean: 5 Nisan Pazar saat 21.30’da Jolly Joker Ankara sahnesinde, metal müziğin epik dünyasını senfonik öğelerle birleştirerek görkemli bir final yapıyor.
