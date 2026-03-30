article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 30 Mart - 5 Nisan Konser Takvimi

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 07:22

Baharın coşkusuyla müziğin ritmine kapılmaya var mısınız? Bu hafta Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de düzenlenecek olan konserlerle Nisan ayına hızlı bir giriş yapıyoruz. Hemen her şehirde sahne pop, rock, caz, rap müziğin tanınmış isimleriyle doluyor. Üstelik bu hafta halk müziğinden klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede konserler, yerli ve yabancı sanatçıların büyülü performansları da sizi bekliyor. Bu müzikal bir şölen için 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında şehirlerin en popüler mekanlarını ziyaret edebilirsiniz. 

Peki, Ankara'da bu hafta hangi konserler var? 30 Mart – 5 Nisan'da İzmir'de hangi etkinlikler düzenleniyor? Bursa'da bu hafta eğlenmek için nereye gidilir? Canlı müzik dinlemek için nereye gidilir? Bu akşam nerede konser var? 

Uyarı: İçerikteki etkinliklerin güncel durumunu, bilet fiyatları ve rezervasyon için bilet satış platformlarına başvurmanız gerekiyor. Bu içerik ise reklam amaçlı değildir. Sadece müzikseverlere yönelik öneriler sunmayı amaçlanmıştır. 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Yeni Türkü: 31 Mart Salı saat 21.00’de ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Kemal Kurdaş Salonu'nda, nesilleri büyüten ölümsüz şarkılarıyla müzikseverleri derin bir yolculuğuna çıkarıyor.

  • Can Temiz: 31 Mart Salı saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara sahnesinde, solo kariyerinin en dikkat çeken ve enerjik parçalarını Başkentli hayranları için seslendiriyor.

  • A Tribute to Sezen & Onno ile Aşk: 31 Mart Salı saat 21.00’d2 IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde, Türk müziğinin unutulmaz ikilisinin efsaneleşmiş eserlerini romantik bir atmosferde yeniden canlandırıyor.

  • Karambol: 31 Mart Salı saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, yüksek enerjili performansları ve sevilen cover parçalarıyla eğlence dolu bir akşam vadediyor.

  • TRT Big Band ft. Sibel Köse: 1 Nisan Çarşamba saat 20.30’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Kemal Kurdaş Salonu'nda, caz dünyasının devleşen ismi Sibel Köse ile birlikte senfonik bir caz şöleni sunuyor.

  • Cem Adrian: 1 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Ankara sahnesinde, sınır tanımayan vokali ve ruhu dinlendiren derin melodileriyle dinleyicilerini büyülemeye hazırlanıyor.

  • Jehan Barbur: 1 Nisan Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara sahnesinde, kendi yazdığı hikayeleri ve etkileyici şarkılarıyla Başkent’e masalsı bir gece yaşatıyor.

  • Babak: 1 Nisan Çarşamba saat 21.21’de Haymatlos Mekan sahnesinde, etnik ve modern tınıları birleştiren özgün performansıyla müzikseverleri bekliyor.

  • Cihan Mürtezaoğlu 'Akustik Duo': 1 Nisan Çarşamba saat 21.45’te Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde, kendine has şarkılarını akustik düzenlemelerle daha yalın ve etkileyici bir biçimde seslendiriyor.

  • Radiohead Unplugged Tribute: 1 Nisan Çarşamba saat 22.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde, kült grubun şarkılarını akustik versiyonlarıyla yorumlayarak alternatif bir gece sunuyor.

  • Balos Banda: 1 Nisan Çarşamba saat 22.00’de 6.45 KK Ankara sahnesinde, Balkan ve Akdeniz ezgilerini modern bir potada eriterek dans dolu bir performans sergiliyor.

  • Kerimcan Durmaz: 1 Nisan Çarşamba saat 23.30’da Öküz Ankara'da DJ performansı ve yüksek tempolu şovlarıyla geceyi zirveye taşıyor.

  • Fazıl Say: 2 Nisan Perşembe saat 20.30’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Kemal Kurdaş Salonu'nda, dünyaca ünlü piyano virtüözlüğüyle klasik müziğin en seçkin eserlerini Başkentli sanatseverlerle buluşturuyor.

  • An Epic Symphony & Pentagram: 2 Nisan Perşembe saat 21.00’de CSO Ada Ankara - Ana Salon’da, Türk metal müziğinin dev ismi Pentagram’ı dev bir senfoni orkestrası eşliğinde izleme fırsatı sunuyor.

  • Ezgi Alaş: 2 Nisan Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara sahnesinde, etkileyici sesi ve pop/soul türündeki geniş repertuvarıyla sahnede devleşiyor.

  • Aceheart & Okan Türk: 2 Nisan Perşembe saat 21.21’de Haymatlos Mekan sahnesinde, elektronik müziğin derin ritimlerini modern dokunuşlarla dans pistine taşıyor.

  • Tuğkan: 2 Nisan Perşembe saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, genç kuşağın dilinden düşmeyen samimi aşk şarkılarıyla romantik bir akşam vadediyor.

  • Bedo: 2 Nisan Perşembe saat 22.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde, son dönemin popüler rap ve pop tınılarını harmanladığı şarkılarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Enes Kılınç & Mehmet Kılınç: 3 Nisan Cuma saat 20.30’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde bağlama ve vokal eşliğinde yöresel ezgilerin modern yorumlarını sunuyor.

  • Derya Bedavacı: 3 Nisan Cuma saat 21.00’de Congresium Ankara sahnesinde, arabesk-popun en güçlü temsilcilerinden biri olarak duygusal bir geceye imza atıyor.

  • Şanışer & Sokrat St: 3 Nisan Cuma saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde, lirik derinliği yüksek rap performanslarıyla Başkent’i sarsmaya geliyor.

  • Madrigal: 3 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Ankara sahnesinde, 'Seni Dert Etmeler' gibi hitleriyle modern indie-popun enerjisini Başkent’e taşıyor.

  • Moğollar: 3 Nisan Cuma 21.30’da IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde, Anadolu Rock müziğinin yaşayan efsanesi olarak yılların eskitemediği klasikleri seslendiriyor.

  • Hermanas İstanbul: 4 Nisan Cumartesi saat 20.30’da Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu sahnesinde, kadın seslerinin bir araya geldiği çok sesli ve büyüleyici bir koro performansıyla sahne alıyor.

  • Engin: 4 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara sahnesinde, Anadolu müziğini modern indie ve pop elementleriyle birleştiren taze sesini Ankaralılarla paylaşıyor.

  • Duman: 4 Nisan Cumartesi saat 21.00’de CerModern sahnesinde, rock müziğin enerjisini ve klasikleşmiş marşlarını binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söylemeye hazırlanıyor.

  • Cüneyt Tek: 4 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Era Tiyatro Gösteri Merkezi sahnesinde, 'Gidersen' gibi unutulmaz hitleri ve yeni şarkılarıyla nostaljik bir pop akşamı yaşatıyor.

  • Yedinci Ev: 5 Nisan Pazar saat 21.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde, alternatif rock müziğin en sevilen duygusal şarkılarıyla haftayı kapatıyor.

  • Brazzaville (Springs Awakening): 5 Nisan Pazar saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde, indie-pop ve caz esintili huzurlu melodileriyle dinleyicilerine dingin bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Myrath & Dream Ocean: 5 Nisan Pazar saat 21.30’da Jolly Joker Ankara sahnesinde, metal müziğin epik dünyasını senfonik öğelerle birleştirerek görkemli bir final yapıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Candle and Echoes: 1 Nisan Çarşamba saat 19.30’da Aziz Vukolos Kilisesi'nde, mum ışığının büyüleyici atmosferinde klasik ve modern tınıların yankılandığı mistik bir akşam sunuyor.

  • Saf Akustik Canlı Performans: 1 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Gili Ege Perla sahnesinde, sevilen popüler şarkıları akustik ve yalın yorumlarıyla dinleyicilere ulaştırıyor.

  • Batu Akdeniz: 1 Nisan Çarşamba saat 21.30’da 6:45 KK Bornova sahnesinde, Türk rock müziğinin yeni nesil güçlü vokallerinden biri olarak enerjik bir gece vadediyor.

  • Yahya Babuz: 1 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Hayal Kahvesi İzmir sahnesinde, kendine has tarzıyla hazırladığı pop ve nostalji dolu repertuvarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Son Feci Bisiklet: 1 Nisan Çarşamba saat 21.30’da SoldOut Performance Hall sahnesinde, alternatif rock dünyasının popüler şarkıları ve özgün sahne enerjisiyle İzmirli gençleri coşturmaya geliyor.

  • Günah Gecesi: 2 Nisan Perşembe saat 19.00’da No. 57 by Studio House sahnesinde, sürprizlerle dolu bir konsept eşliğinde dans ve eğlence dolu bir gece sunuyor.

  • Murda: 2 Nisan Perşembe saat 21.00’de Cliff Venue sahnesinde, global çapta ses getiren hitleri ve yüksek tempolu sahne şovuyla rap rüzgarları estiriyor.

  • Sazname - Erdem Şimşek: 3 Nisan Cuma saat 20.00’de Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi sahnesinde, bağlamanın usta yorumcusuyla Anadolu ezgilerini sanatsal bir derinlikle işliyor.

  • Gökhan Türkmen: 3 Nisan Cuma saat 21.00’de SoldOut Performance Hall sahnesinde, 'Lafügüzaf'tan günümüze en sevilen romantik şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti veriyor.

  • Batu Mutlugil Blues Night: 3 Nisan Cuma saat 21.00’de Cinatı Bar (Alsancak) sahnesinde, Türkiye’nin en önemli blues müzisyenlerinden birinin gitar virtüözlüğüyle İzmir’i blues ritimlerine doyuruyor.

  • Hidra: 3 Nisan Cuma saat 21.30’da Ooze Venue sahnesinde, sert lirikleri ve kusursuz flow performansıyla Türkçe rap tutkunlarını selamlıyor.

  • Yüksek Sadakat: 3 Nisan Cuma saat 21.30’da Hayal Kahvesi İzmir sahnesinde, rock müziğin efsaneleşmiş şarkılarını İzmirli dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendiriyor.

  • Ersay Üner: 4 Nisan Cumartesi saat 00.30’da Yüz Alsancak sahnesinde, hit fabrikası kimliğiyle hazırladığı pop dolu bir performansla sahnede devleşiyor.

  • Sedat Yüce ile Senfonik Arabesk: 4 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde, arabesk müziğin en damar parçalarını senfonik bir orkestrayla buluşturarak farklı bir deneyim sunuyor.

  • Retro Rock: 4 Nisan Cumartesi saat 21.00’de 6:45 KK Bornova sahnesinde, rock müziğin altın çağlarına ait efsane parçaları günümüze taşıyor.

  • Keskin: 4 Nisan Cumartesi saat 21.30’da Cliff Venue sahnesinde, yerli rock ve alternatif sahnenin yeni hitlerini yüksek bir enerjiyle dinleyicilerine sunuyor.

  • Felekten Bir Gece - Ceren Özdemir: 4 Nisan Cumartesi saat 21.30’da İzmir Arena'da, eğlenceli repertuvarı ve güçlü sesiyle İzmirlilere dans dolu bir hafta sonu yaşatıyor.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar-2000'ler Türkçe Pop Parti: 4 Nisan Cumartesi saat 22.00’de SoldOut Performance Hall sahnesinde, nostalji dolu bir dans pistine davet ediyor.

  • Hey! Douglas Live: 4 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Skaff PSM Alsancak sahnesinde, 70’lerin Anadolu ezgilerini modern elektronik altyapılarla harmanlayarak eşsiz bir görsel ve işitsel şölen sunuyor.

  • Era7Capone: 4 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Ooze Venue sahnesinde, drill ve trap müziğin yükselen enerjisini sahneye taşıyor.

  • Kibariye & Hüsnü Şenlendirici: 4 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Yeni Cabaret İzmir sahnesinde, dev ses ve klarnetin usta ismini aynı sahnede buluşturarak İzmir gecesini taçlandırıyor.

  • Remaster Presents: Thomas Schumacher: 4 Nisan Cumartesi saat 22.30’da Kalt İzmir sahnesinde, techno müziğin dünyaca ünlü ismini İzmirli elektronik müzik tutkunlarıyla buluşturuyor.

  • FeMedia Salon: 4 Nisan Cumartesi saat 23.00’te SALON 'da, dijital içerik üreticileri ve sanatçıların katılımıyla gerçekleşen interaktif ve müzikal bir performans sunuyor.

  • No Land: 5 Nisan Pazar saat 22.00’de SoldOut Performance Hall sahnesinde, farklı kültürlerin müziğini harmanlayan özgün tarzıyla İzmir haftasını sakin ve huzurlu bir şekilde kapatıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Engin: 1 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Bursa sahnesinde, Anadolu ezgilerini modern indie-pop dokunuşlarıyla birleştiren özgün tarzını Bursalı müzikseverlerle paylaşıyor.

  • İkiye On Kala: 1 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde, samimi lirikleri ve indie-rock tınılarıyla 'Bütün İstanbul Biliyor' gibi sevilen hitlerini seslendiriyor.

  • Mixtape 90'lar-2000'ler Türkçe Pop Parti: 3 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Bursa açık hava etkinlik alanında, Bursa’yı geçmişin en sevilen dans hitleriyle nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Kahraman Deniz: 3 Nisan Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde, kendine has vokali ve derin şarkı sözleriyle alternatif popun en duygusal örneklerini sunuyor.

  • Haluk Levent: 4 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Bursa sahnesinde, Anadolu Rock müziğinin efsaneleşmiş şarkılarını binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söylüyor.

  • Şarkı Söylemek Lazım Avaz Avaz: 4 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde, dev bir koro eşliğinde en sevilen Türkçe pop şarkılarının hep birlikte söylendiği interaktif bir konser deneyimi yaşatıyor.

  • Dedublüman: 4 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde, klarnetin rock müzikle büyüleyici uyumunu sergiledikleri 'Belki' gibi hit parçalarıyla haftayı kapatıyor.

  • Stabil: 5 Nisan Pazar saat 18.00’de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde, Türkçe Rap dünyasının güçlü kalemlerinden biri olarak sert lirikleri ve yüksek enerjili performansıyla sahne alıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Cihan Mürtezaoğlu Akustik Duo: 2 Nisan Perşembe saat 21.45’te Fholly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde, özgün bestelerini ve sevilen cover parçalarını akustik ikili formatında Eskişehirliler için seslendiriyor.

  • Twentysixers: 3 Nisan Cuma saat 21.00’de 6:45 KK Trip Eskişehir sahnesinde, şehrin yerel enerjisini yansıtan yüksek tempolu performansıyla alternatif müzikseverleri bir araya getiriyor.

  • Ayna: 3 Nisan Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde, 90’lardan günümüze dillerden düşmeyen efsane rock şarkılarıyla nostalji rüzgarları estiriyor.

  • Ezgi Alaş: 3 Nisan Cuma saat 22.00’de İzole sahnesinde, güçlü vokali ve geniş pop-caz repertuvarıyla dinleyicilerine müzikal bir ziyafet sunuyor.

  • Pop Delisi %100 Türkçe Pop Partisi: 4 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde, 90’lar ve 2000’lerin en sevilen Türkçe pop hitleriyle dans pistini ısıtıyor.

  • Fikri Karayel: 4 Nisan Cumartesi saat 22.30’da Fermento'da, 'Yol' ve 'Morg' gibi hit parçalarıyla romantik ve derin bir performansa imza atıyor.

  • Hermanas İstanbul: 5 Nisan Pazar saat 20.00’de Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi sahnesinde, kadın seslerinin büyüleyici uyumunu sergileyen çok sesli ve etkileyici bir koro dinletisi sunuyor.

  • Engin (+1 Sunar): 5 Nisan Pazar saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde, Anadolu ezgilerini modern indie tınılarıyla harmanlayarak haftayı keyifli bir finalle kapatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın