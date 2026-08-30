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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 29-30 Ağustos 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 29-30 Ağustos 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 15:50
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İstanbul’da tiyatro keyfi yapmak isteyenler için 29-30 Ağustos hafta sonu da farklı sahnelerde birbirinden çeşitli oyunlar izleyicilerle buluşuyor. Klasiklerden uyarlamalara, çocuk oyunlarından komedi ve tek kişilik performanslara kadar uzanan programda, hafta sonunu sahnede değerlendirmek isteyenler için pek çok seçenek bulunuyor.

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Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

  • - Madam Bovary: 29 Ağustos Cumartesi, 15.00 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Anna Karenina: 29 Ağustos Cumartesi, 16.00 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Bir İdam Mahkumunun Son Günü: 29 Ağustos Cumartesi, 16.00 | Aydem Sahne Bakırköy

  • - Anna Karenina: 29 Ağustos Cumartesi, 16.00 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Gece Yarısı Kütüphanesi: 29 Ağustos Cumartesi, 17.15 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Operadaki Hayalet: 29 Ağustos Cumartesi, 18.20 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Fareler Ve İnsanlar: 29 Ağustos Cumartesi, 19.30 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Garip Bir Rüya: 29 Ağustos Cumartesi, 19.30 | Kolektif Performans

  • - Körlük: 29 Ağustos Cumartesi, 19.30 | Kolektif Performans

  • - Kürk Mantolu Madonna: 29 Ağustos Cumartesi, 20.30 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Mahşer-i Cümbüş: 29 Ağustos Cumartesi, 20.30 | Trump Sahne

  • - Ölün Bizi Ayırana Dek: 29 Ağustos Cumartesi, 21.00 | Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro

  • - Karlar Ülkesi Meçhule Doğru: 30 Ağustos Pazar, 14.00 | Trump Sahne

  • - Lady Macbeth: 30 Ağustos Pazar, 16.00 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Bir İdam Mahkumunun Son Günü: 30 Ağustos Pazar, 16.00 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Pinokyo Çocuk Tiyatrosu: 30 Ağustos Pazar, 16.00 | DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

  • - Küçük Kadınlar: 30 Ağustos Pazar, 17.00 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Masumiyet Müzesi: 30 Ağustos Pazar, 17.15 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Kuyucaklı Yusuf Muazzez: 30 Ağustos Pazar, 18.00 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Operadaki Hayalet: 30 Ağustos Pazar, 18.20 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Garip Bir Rüya: 30 Ağustos Pazar, 19.30 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Körlük: 30 Ağustos Pazar, 19.30 | Taksim İstiklal Sahne

  • - İçimizdeki Şeytan: 30 Ağustos Pazar, 20.30 | Taksim İstiklal Sahne

  • - Fareler Ve İnsanlar: 30 Ağustos Pazar, 19.30 | Bakırköy Butik Sahne

  • - Mumlar Sonuna Kadar Yanar: 30 Ağustos Pazar, 20.30 | Bakırköy Butik Sahne

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

  • Edepsiz Komedi: 29 Ağustos Cumartesi, 20.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Edepsiz Komedi: 29 Ağustos Cumartesi, 23.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Ağzı Çiçekli Adam: 29 Ağustos Cumartesi, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: 29 Ağustos Cumartesi, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • İçimizdeki Şeytan: 29 Ağustos Cumartesi, 18.00 | Kolektif Performans

  • Bu Hikaye Senden Uzun Osman: 29 Ağustos Cumartesi, 20.30 | Moda Sahnesi

  • Savaş ve Barış: 29 Ağustos Cumartesi, 20.35 | Taksim İstiklal Sahne

  • Süper Kediler Müzikli Çocuk Tiyatrosu: 30 Ağustos Pazar, 14.00 | Torium Sahne

  • Yaramazlar Sirki Çocuk Tiyatrosu: 30 Ağustos Pazar, 14.00 | Hilltown Seyirlik Sahne

  • Yaramazlar Sirki Çocuk Tiyatrosu: 30 Ağustos Pazar, 16.00 | Hilltown Seyirlik Sahne

  • Pinokyo Çocuk Oyunu: 30 Ağustos Pazar, 14.00 | Hilltown Seyirlik Sahne

  • Pinokyo Çocuk Oyunu: 30 Ağustos Pazar, 16.00 | Hilltown Seyirlik Sahne

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 30 Ağustos Pazar, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Ağzı Çiçekli Adam: 30 Ağustos Pazar, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Haybeden Gerçeküstü Aşk: 30 Ağustos Pazar, 20.00 | Hilltown Seyirlik Sahne

  • Lüküs Hayat Kabare: 30 Ağustos Pazar, 20.30 | Cafe Theatre Koşuyolu

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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