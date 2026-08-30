İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 29-30 Ağustos 2026 Tiyatro Oyunları
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İstanbul’da tiyatro keyfi yapmak isteyenler için 29-30 Ağustos hafta sonu da farklı sahnelerde birbirinden çeşitli oyunlar izleyicilerle buluşuyor. Klasiklerden uyarlamalara, çocuk oyunlarından komedi ve tek kişilik performanslara kadar uzanan programda, hafta sonunu sahnede değerlendirmek isteyenler için pek çok seçenek bulunuyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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