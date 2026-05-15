article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 16-17 Mayıs 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 16-17 Mayıs 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 16:10

İstanbul’da 16–17 Mayıs 2026 hafta sonu tiyatro sahneleri yoğun bir programla izleyici karşısına çıkıyor. Şehir genelinde klasik eserlerden çağdaş prodüksiyonlara, komedi ve dram türlerinde birçok farklı oyun sahneleniyor.

Kültür-sanat takvimi kapsamında, hem büyük salonlarda hem de bağımsız sahnelerde çeşitli yapımlar tiyatroseverlerle buluşarak hafta sonuna güçlü bir sahne hareketliliği kazandırıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

Kürk Mantolu Madonna

Tür: Dram / Edebi Uyarlama

Konu: Sabahattin Ali'nin aynı adlı kült romanından uyarlanan oyun; Raif Efendi'nin katlanamadığı çaresizliğini, kavuşması imkansız aşkını ve bir çekmecede saklı duran kara kaplı defterin araladığı on yıllık sırrı anlatmaktadır. Umutsuzluğun içinde filizlenen aşkın yüceliği ve koca bir yalnızlığın sahnedeki yansımasıdır.

Mekan: Fişekhane Ana Sahne

Saat: 16 Mayıs Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Taner Barlas, Ekin Aksu, Kıvanç Kürkcü, Duygu Dalyanoğlu, Şebnem Özinal

Bence Katil Öldürdü

Tür: Polisiye Komedi

Konu: Paris'in müstesna bir semtindeki devasa bir malikanede, ünlü iş adamı Eugène Lamortier'nin cesedinin etrafında toplanmış birbirinden tuhaf karakterler, hiçbir ipucu bırakmadan sırra kadem basan katilin kimliği hakkında fikir yürütmektedir. Klasik polisiyeleri tiye alan, kahkahaya doyuran bir cinayet soruşturmasıdır.

Mekan: AKM Tiyatro Salonu

Saat: 16 Mayıs Cumartesi – 15:00 ve 20:00

Oyuncular: Fazıl Aksakal, Ayça Güngör Aşık, Rojhat Özsoy, Nimet İyigün, Mehmet Atay, Cem Cücenoğlu, Süleyman Atanısev

Cadı Kazanı (İBB Genç Günler Festivali)

Tür: Dram / Gençlik Tiyatrosu (Üniversite Kulüpleri)

Konu: Arthur Miller'ın kaleme aldığı oyun, Salem kasabasında yaşanan cadı avını konu alır. Bir ritüel esnasında kasabanın rahibine yakalanan genç kızların, cezalandırılmamak için başlattıkları oyunun çığırından çıkıp tüm kasabayı ve adalet sistemini nasıl bir felakete sürüklediğini çarpıcı bir dille aktarır.

Mekan: İBB Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Saat: 17 Mayıs Pazar – 20:00Oyuncular: Deniz Dinçer, Ceren Doğan, Tarık Bakır, Musa Hizol, Özgür Çağrı Pamuk, Ada Zeynep Kayışlı, Murat Günver (Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğrenci Kadrosu)

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Tür: Komedi / Oyun İçinde Oyun

Konu: Haldun Taner'in başyapıtı; Moliere'in “George Dandin” eserini prova eden Tomas Fasülyeciyan Kumpanyası'nın yaşadığı zorlukları ele alır. Oyun ilerledikçe Ahmet Vefik Paşa'nın uyarladığı versiyona geçiş yapılır ve tuluat ile doğaçlama iç içe geçer. Batı tarzı tiyatro ile geleneksel Türk tiyatrosunun sahnede verdiği eğlenceli ve hüzünlü çekişmeyi aktarır.

Mekan: DasDas Sahne

Saat: 16 Mayıs Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Aydın Şentürk, Ayşegül Aydın, Birol Tezcan, Burak Tamdoğan, Didem Balçın, Mert Fırat, Özge Fışkın, Özgün Aydın

Aşk ve Para

Tür: Dram / Kara Komedi (Sistem Eleştirisi)

Konu: Dennis Kelly'nin sarsıcı kalemiyle yazılan oyun, kapitalist düzenin, tüketim çılgınlığının ve borçların modern ilişkilerdeki yerini sorguluyor. Para kazanma ve harcama hırsı etrafında dönen karakterlerin sevgi, etik ve yaşam mücadelesi verirken içine düştükleri acımasız tabloyu trajikomik bir yolla sahneye aktarıyor.

Mekan: Baba Sahne

Saat: 17 Mayıs Pazar – 16:00

Oyuncular: Tevfik Şahin, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Tuba Karabey, Sefa Tantoğlu

Başka Hayat

Tür: Dram / Tek Kişilik Performans

Konu: Cem Uslu'nun yazdığı ve oynadığı oyun; hayal kırıklıklarıyla yoğrulmuş inancın, inadın ve umudun hikayesini anlatıyor. Doğacak güneşle hayatında yepyeni bir sayfa açılacak olan Kâmil Osman Dilek'in, buraya nereden ve neden geldiğini anlattığı, 'başka bir hayat mümkün mü?' sorusunu acı ve komik ögeleri iç içe geçirerek yanıtladığı etkileyici bir yüzleşmedir.

Mekan: Oyun Atölyesi

Saat: 16 Mayıs Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Cem Uslu

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın