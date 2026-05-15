İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 16-17 Mayıs 2026 Tiyatro Oyunları

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Tür: Komedi / Oyun İçinde Oyun

Konu: Haldun Taner'in başyapıtı; Moliere'in “George Dandin” eserini prova eden Tomas Fasülyeciyan Kumpanyası'nın yaşadığı zorlukları ele alır. Oyun ilerledikçe Ahmet Vefik Paşa'nın uyarladığı versiyona geçiş yapılır ve tuluat ile doğaçlama iç içe geçer. Batı tarzı tiyatro ile geleneksel Türk tiyatrosunun sahnede verdiği eğlenceli ve hüzünlü çekişmeyi aktarır.

Mekan: DasDas Sahne

Saat: 16 Mayıs Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Aydın Şentürk, Ayşegül Aydın, Birol Tezcan, Burak Tamdoğan, Didem Balçın, Mert Fırat, Özge Fışkın, Özgün Aydın

Aşk ve Para

Tür: Dram / Kara Komedi (Sistem Eleştirisi)

Konu: Dennis Kelly'nin sarsıcı kalemiyle yazılan oyun, kapitalist düzenin, tüketim çılgınlığının ve borçların modern ilişkilerdeki yerini sorguluyor. Para kazanma ve harcama hırsı etrafında dönen karakterlerin sevgi, etik ve yaşam mücadelesi verirken içine düştükleri acımasız tabloyu trajikomik bir yolla sahneye aktarıyor.

Mekan: Baba Sahne

Saat: 17 Mayıs Pazar – 16:00

Oyuncular: Tevfik Şahin, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Tuba Karabey, Sefa Tantoğlu

Başka Hayat

Tür: Dram / Tek Kişilik Performans

Konu: Cem Uslu'nun yazdığı ve oynadığı oyun; hayal kırıklıklarıyla yoğrulmuş inancın, inadın ve umudun hikayesini anlatıyor. Doğacak güneşle hayatında yepyeni bir sayfa açılacak olan Kâmil Osman Dilek'in, buraya nereden ve neden geldiğini anlattığı, 'başka bir hayat mümkün mü?' sorusunu acı ve komik ögeleri iç içe geçirerek yanıtladığı etkileyici bir yüzleşmedir.

Mekan: Oyun Atölyesi

Saat: 16 Mayıs Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Cem Uslu