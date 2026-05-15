AURA Grubu Suzy Roumenov Kimdir, Kaç Yaşında? Suzy Roumenov Kariyeri ve Instagramı

Esra Demirci - TV Editörü
15.05.2026 - 16:38

Kısa sürede fenomen olan Manifest'ten sonra müzik dünyasını hareketlendiren yeni kız grubu AURA, dijital lansmanıyla birlikte kısa sürede gündeme oturdu. Üyelerin kendilerine has tarzları, konseptleri ve enerjileri sosyal medyada şimdiden büyük merak uyandırdı. Popülerliğe adım atan grubun en çok konuşulan isimlerinden biri de Suzy Roumenov oldu. Peki, Suzy Roumenov kimdir, gruptaki rolü ne, sosyal medya hesabı ne? Gelin kendisini yakından tanıyalım!

AURA Suzy Roumenov Kimdir?

Yeni nesil girlband projeleri arasında hızla yükselen AURA'nın parlayan yıldızı Suzy Roumenov, grubun resmi olarak açıklanan dört kişilik ana kadrosunda yer alıyor. Henüz projenin ilk adımlarında olmalarına rağmen, estetik duruşu ve dijital dünyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aslı Göztaşı, Esra Mutlu ve Meri ile birlikte grubun temel taşlarından birini oluşturuyor. 21 yaşındaki Suzy Roumenov, gruptaki yaşça en küçük isim.

AURA Suzy Roumenov'un Gruptaki Konsepti Ne?

AURA, her üyenin farklı bir temayı temsil ettiği 'element' odaklı bir konseptle karşımıza çıkıyor. Bu özel konseptte Suzy Roumenov; 'elektrik' ve 'yüksek enerji' vurgusuyla ön plana çıkan karakteri canlandırıyor.

Kendisi de sosyal medya dünyasında bu imajı destekleyen adımlar atıyor. Profilinde yer alan 'Storm of AURA' (AURA'nın Fırtınası) ve 'electric, always sparkling' (elektrikli, her zaman parıldayan) ifadeleri, gruptaki dinamik ve ışıltılı rolünün en büyük habercisi.

AURA Suzy Roumenov Kariyeri, Şarkıları ve Instagramı

AURA projesinin büyük çıkış tarihi olarak belirlenen 15 Mayıs 2026 ile birlikte Suzy Roumenov, hem vokal yeteneğini hem de sahne kimliğini ilk kez geniş kitlelerin beğenisine sunuyor. Sahne hakimiyeti ve enerjisiyle dikkat çeken Roumenov’un AURA ile beraber dinleyicinin beğenisine sunduğu ilk parça ise YUH! oldu.

Suzy Roumenov'un resmi Instagram hesabı için 👉 @suzyroumenov5

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
