Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Tören Programı

Gökçe Cici
15.05.2026 - 16:25

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından 26. şampiyonluğunu büyük bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı camianın “Dört Dörtlük Gece” adını verdiği şampiyonluk kutlaması, Galatasaray Lisesi’nden RAMS Park’a uzanan özel bir programla gerçekleşecek. Taraftarlar kutlamanın tarihi, saati, yayın kanalı ve bilet fiyatlarını araştırıyor.

Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması, 15 Mayıs 2026 Cuma günü yapılacak. Sarı-kırmızılı takımın 26. şampiyonluğu için hazırlanan “Dört Dörtlük Gece” etkinliği, İstanbul’da büyük bir taraftar buluşmasına sahne olacak.

Kutlama programı Galatasaray Lisesi’nden başlayacak şampiyonluk turuyla açılacak. Üstü açık otobüsle hareket edecek sarı-kırmızılı kafile, Taksim, Mecidiyeköy ve Levent güzergahını takip ederek RAMS Park’a ulaşacak.

Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Saat Kaçta?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması kapsamında şampiyonluk konvoyunun saat 16.00’da Galatasaray Lisesi’nden hareket etmesi bekleniyor. RAMS Park’taki etkinlik için stadyum kapılarının ise saat 17.00’de açılacağı duyuruldu.

Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Hangi Kanalda?

Galatasaray şampiyonluk kutlamasını stadyuma gidemeyen taraftarlar da canlı olarak takip edebilecek. Kutlamaların saat 16.00’dan itibaren farklı platformlardan şifresiz yayınlanacağı açıklandı.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması canlı yayın kanalları şöyle:

  • Galatasaray YouTube Kanalı

  • GSPlus

  • beIN SPORTS Haber

  • beIN SPORTS Türkiye YouTube Kanalı

Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Galatasaray şampiyonluk kutlamasına RAMS Park’ta katılmak isteyen taraftarlar için bilet fiyatları da belli oldu. Biletlerin passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacağı belirtildi.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları şöyle:

  • Saha İçi Paketi: 19.050 TL

  • Doğu - Batı Alt Tribünler: 1.905 TL

  • Doğu - Batı Üst Tribünler: 500 TL

  • Kuzey - Güney Kale Arkası: 190,50 TL

Saha içi paketinde özel ürün hediyesi olarak Osimhen Box ve Dominasyon Tişörtü yer alacağı aktarıldı. Bilet almak isteyen taraftarların resmi satış kanallarını takip etmesi gerekiyor.

"Dört Dörtlük" Program Akışı

Galatasaray’ın “Dört Dörtlük Gece” olarak duyurduğu şampiyonluk kutlamasında sahne performansları, drone gösterisi, futbolcuların sahneye çıkışı ve kupa töreni yer alacak.

Program akışı şöyle:

  • 15.00: Galatasaray Lisesi’nden şampiyonluk konvoyunun hareketi

  • 17.00: RAMS Park kapılarının açılması

  • 17.00 - 20.15: DJ Suat Ateşdağlı, Yalçın Asan ve Doğuş Çabakçor performansları

  • 20.15 - 20.35: DJ Doğuş Çabakçor özel senfonik performansı

  • 20.35 - 20.45: Drone Show

  • 20.45 - 22.15: Futbolcuların, teknik heyetin ve yönetimin sahneye çıkışı

  • 22.15: Kupa töreni ve şampiyonluk kupasının havaya kaldırılması

  • 23.00’e kadar: DJ Suat Ateşdağlı ile kapanış partisi

