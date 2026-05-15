Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Tören Programı

Galatasaray şampiyonluk kutlamasına RAMS Park’ta katılmak isteyen taraftarlar için bilet fiyatları da belli oldu. Biletlerin passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacağı belirtildi.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları şöyle:

Saha İçi Paketi: 19.050 TL

Doğu - Batı Alt Tribünler: 1.905 TL

Doğu - Batı Üst Tribünler: 500 TL

Kuzey - Güney Kale Arkası: 190,50 TL

Saha içi paketinde özel ürün hediyesi olarak Osimhen Box ve Dominasyon Tişörtü yer alacağı aktarıldı. Bilet almak isteyen taraftarların resmi satış kanallarını takip etmesi gerekiyor.