article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 8-10 Mayıs 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 8-10 Mayıs 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 16:47

İstanbul’da 8–10 Mayıs 2026 hafta sonunda sinema salonlarında farklı türlerde birçok yapım vizyonda olacak. Aksiyon, dram, animasyon ve yerli filmlerin yer aldığı program, izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Yeni vizyon filmlerinin yanı sıra gösterimi devam eden yapımlar da hafta sonu boyunca izlenebilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aksiyon / Macera

Aksiyon / Macera

Mortal Kombat II

Konu: Dünya Diyarı'nın ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesi.

Yönetmen: Simon McQuoid

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Karl Urban, Ludi Lin, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim

Fünye

Konu: Londra'nın merkezindeki işlek bir inşaat alanında II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunur. Askerler ve polis, zamana karşı yarışarak kitlesel bir tahliyeye başlarken kaos yaşanır.

Yönetmen: David Mackenzie

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington

Kill Bill: Mevzunun Tamamı

Konu: Gelin, geçmişte birlikte çalıştığı suikastçıları tek tek hedef alırken, bu yolculuk onu saldırının arkasındaki isim olan Bill'e götürür. İki filmin tek parça, sansürsüz destanı.

Yönetmen: Quentin Tarantino

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026Ana Oyuncular: Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, David Carradine

Korku / Gerilim

Korku / Gerilim

Babil'in Laneti

Konu: Mezopotamya'da cinlerle yapılan yasak bir anlaşmanın ürünü olan ve yeraltına gömülen büyü kitabının arkeolojik bir kazı sırasında gün yüzüne çıkmasıyla, araştırmacı Aytaç ve ailesinin yaşadığı paranormal olaylar.

Yönetmen: Mazlum Yiğit

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Sefa Zengin, Yaşar Gündem, Şirin Yıldırım

Hokum

Konu: Mutlu sonlardan nefret eden yazar Bauman'ın, ebeveynlerinin küllerini savurmak için gittiği İrlanda'daki ıssız bir handa kadim bir cadı efsanesi ve kendi sanrılarıyla yüzleşmesi.

Yönetmen: Damian Mc Carthy

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot

Cehennem Ayini

Konu: Hayatını kaybeden sevgilisinin yasını tutan bir adamın, ona yeniden kavuşma umuduyla 'Kırmızı Kitap Ritüeli'ni gerçekleştirerek yanlışlıkla cehennemin kapılarını aralaması.

Yönetmen: Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Mario González Martí, Lizzie Gómez, Matias Miranda

Yetimhane: Sahipsiz Cinler

Konu: Annesinin öğretmenlik yaptığı Büyükada'daki Rum Yetimhanesi'nde kardeşinin kaybolduğunu öğrenen Nergis'in adaya gitmesiyle, yetimhanede hapsolmuş çocukların hayaletleri ve karanlık güçlerle yüzleşmesi.

Yönetmen: Cem Kaymakçı, Anastasiya Düz

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Tayfun Sav, Murat Tavlı, Ayşe Baçkır

Habis: Son Dua

Konu: Bir köyü etkisi altına almış karanlık bir büyü, bir gazetecinin bu olaylara tanık oluşu ve bu esaretin son bulması için yaşadığı korku dolu anlar.

Yönetmen: Volkan Akişli

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Serdar Dünver, Nalan Olcayalp, Sercan Boztepe

Dram / Biyografi

Dram / Biyografi

Kremlin'in Büyücüsü

Konu: Genç bir Rus film yapımcısının, Sovyetler Birliği sonrası Rusya'da Vladimir Putin'in iktidara yükselişi sırasında beklenmedik bir şekilde ona danışmanlık yapması ve yeni dönemin kaosunu anlamaya çalışması.

Yönetmen: Olivier Assayas

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Jeffrey Wright

İlişki (Dreams)

Konu: Meksikalı genç balet Fernando'nun ABD'de yaşama hayaliyle sosyetik sevgilisi Jennifer'ın yanına gitmesi ve bu gelişin, Jennifer'ın özenle inşa ettiği dünyayı altüst etmesi.

Yönetmen: Michel Franco

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend

Ağzımdan Kaçtı

Konu: 14 yaşında Tourette sendromu tanısı alan John Davidson'ın, çocukluğundan itibaren hastalığın getirdiği sosyal dışlanmayla mücadelesi ve tüm engellere rağmen normal bir hayat kurma çabası. 1

Yönetmen: Kirk Jones

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake

Aldığımız Nefes

Konu: Büyük bir kimya fabrikasında yaşanan şiddetli patlama ve dinmek bilmeyen devasa bir yangının ardından, hayatı tamamen altüst olan on yaşındaki Esma'nın hayatta kalma hikâyesi.

Yönetmen: Şeyhmus Altun

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Defne Zeynep Enci, Hakan Karsak, Sacide Taşaner

Bir Adam Yaratmak

Konu: Bireyin içsel buhranlarını, yaratım sürecinin yıpratıcılığını, varoluşsal sancılarını ve delilik ile deha arasındaki çizgiyi derinlemesine irdeleyen psikolojik dönem draması.

Yönetmen: Murat Çeri

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur

Komedi / Romantik

Komedi / Romantik

Portekiz Aşkı

Konu: Kusursuz görünen hayatı nişanlısının ihanetiyle sarsılan Yasemin'in, Portekiz'e giderek zıt karakterdeki José ile aynı evi paylaşmak zorunda kalması ve bu zorunlu ortaklığın güçlü bir bağa dönüşmesi.

Yönetmen: İsmail Şahin

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Cansu Dere, Diogo Morgado, İsmail Demirci

Şeytan Marka Giyer 2

Konu: Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde, efsanevi moda dergisi Runway'in ikonik yöneticisi Miranda Priestly'nin yaşadığı iktidar mücadeleleri.

Yönetmen: David Frankel

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci

Animasyon / Aile

Animasyon / Aile

Arnie & Barney Şapşik Kardeşler

Konu: Karınca kolonisinin en beceriksiz iki üyesi Arnie ve Barney'in, gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yaşam ortamlarını şiddetli bir kuraklıktan kurtarmaya çalışması.

Yönetmen: Sean Heuston

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Shane Dundas, David Collins

Şehzade: Büyük Şenlik

Konu: Sarayda izole bir şekilde büyüyen genç bir şehzadenin, kardeşinin sünneti için düzenlenen görkemli kutlamaları halkın arasından izlemek arzusuyla gizlice saraydan kaçması.

Yönetmen: Murat Karahüseyinoğlu

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Tan Şahinkanat, Ceren Durak, Sinan Pekinton

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belgesel / Müzik

Belgesel / Müzik

Iron Maiden: Burning Ambition

Konu: Efsanevi İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden'ın elli yıla yayılan kariyerine, müzik tarihindeki etkisine ve bir kültürel hareketin şekillenmesine nasıl katkı sağladığına dair kapsamlı bir bakış.

Yönetmen: Malcolm Venville

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın