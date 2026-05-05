İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 8-10 Mayıs 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Kremlin'in Büyücüsü

Konu: Genç bir Rus film yapımcısının, Sovyetler Birliği sonrası Rusya'da Vladimir Putin'in iktidara yükselişi sırasında beklenmedik bir şekilde ona danışmanlık yapması ve yeni dönemin kaosunu anlamaya çalışması.

Yönetmen: Olivier Assayas

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Jeffrey Wright

İlişki (Dreams)

Konu: Meksikalı genç balet Fernando'nun ABD'de yaşama hayaliyle sosyetik sevgilisi Jennifer'ın yanına gitmesi ve bu gelişin, Jennifer'ın özenle inşa ettiği dünyayı altüst etmesi.

Yönetmen: Michel Franco

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend

Ağzımdan Kaçtı

Konu: 14 yaşında Tourette sendromu tanısı alan John Davidson'ın, çocukluğundan itibaren hastalığın getirdiği sosyal dışlanmayla mücadelesi ve tüm engellere rağmen normal bir hayat kurma çabası. 1

Yönetmen: Kirk Jones

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake

Aldığımız Nefes

Konu: Büyük bir kimya fabrikasında yaşanan şiddetli patlama ve dinmek bilmeyen devasa bir yangının ardından, hayatı tamamen altüst olan on yaşındaki Esma'nın hayatta kalma hikâyesi.

Yönetmen: Şeyhmus Altun

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Defne Zeynep Enci, Hakan Karsak, Sacide Taşaner

Bir Adam Yaratmak

Konu: Bireyin içsel buhranlarını, yaratım sürecinin yıpratıcılığını, varoluşsal sancılarını ve delilik ile deha arasındaki çizgiyi derinlemesine irdeleyen psikolojik dönem draması.

Yönetmen: Murat Çeri

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur