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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 5 - 6 Eylül Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 5 - 6 Eylül Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 23:25
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var?  5 - 6 Eylül'de hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Kuromi ve Dostları

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, Saat 12:30.

  • Mekan: Torium Sahne (Torium AVM), Haramidere / Esenyurt.

  • Açıklama: Japon popüler kültürünün sevilen karakterlerini canlı koreografiler ve müziklerle sahneye taşıyan bu gösteri, küçük yaştaki izleyicilerin sahne sanatlarıyla neşeli bir bağ kurmasını sağlamaktadır. İnteraktif kurgusu sayesinde minikler karakterlerin problem çözme süreçlerine doğrudan katılarak estetik ve sosyal algılarını güçlendirmektedir.

Tom ve Jerry

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, Saat 14:00.

  • Mekan: Biletinial Torium Sahne, Haramidere / Esenyurt.

  • Açıklama: Dünya çizgi film klasiğinin zamansız kovalamacasını dinamik bir tiyatro diline uyarlayan yapım, çocuklara kahkaha dolu görsel ve işitsel bir sahne deneyimi vadetmektedir. Karakterlerin eğlenceli çatışmaları üzerinden dostluk, empati ve yardımlaşma gibi evrensel temalar pedagojik bir dengeyle aktarılmaktadır.

Star Paws Doğa Devriyesi

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, Saat 15:30.

  • Mekan: Torium Sahne, Haramidere / Esenyurt.

  • Açıklama: Doğa koruyucusu kahraman hayvanların çevre kirliliğine karşı yürüttüğü mücadeleyi konu alan eser, çocuklarda erken yaşta ekolojik bilinç oluşturmayı hedeflemektedir. Canlı maskotlar ve tempolu müzikler eşliğinde sergilenen oyun, takım çalışmasının ve doğaya saygının toplumsal önemini pekiştirmektedir.

Çizmeli Kedi (Leyla Gencer Sahnesi)

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, Saat 13:00.

  • Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, Bakırköy.

  • Açıklama: Klasik masalın sahneye uyarlanan bu versiyonunda, sahibine refah sağlamak için parlak planlar kuran kurnaz bir kedinin maceraları akıcı bir dille işlenmektedir. Rengarenk dekor ve müziklerle desteklenen temsil, çocuklara kaba güç yerine kıvrak zekanın ve stratejik düşünmenin değerini kazandırmaktadır.

80 Günde Dünya Turu (İdris Güllüce Sahnesi)

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, Saat 13:00.

  • Mekan: İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi, Tuzla.

  • Açıklama: Jules Verne'in dünyaca ünlü başyapıtından esinlenen temsil, Phileas Fogg'un zamanla yarışarak çıktığı çok kültürlü seyahati sahnede canlandırmaktadır. Farklı coğrafyaları ve yaşam biçimlerini tanıtan kurgu, genç izleyicilerin merak duygusunu, cesaretini ve keşif arzusunu beslemektedir.

Çizmeli Kedi (Torium Sahnesi)

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, Saat 13:00.

  • Mekan: Torium Sahne, Haramidere / Esenyurt.

  • Açıklama: Charles Perrault’nun dünyaca ünlü masalını neşeli müzikaller ve renkli kostümler eşliğinde sahneye taşıyan prodüksiyon, izleyicilere yüksek tempolu bir deneyim sunmaktadır. Akıllı kedinin serüvenleri aracılığıyla dürüstlük, cesaret ve yaratıcı zeka kavramları çocukların zihninde kalıcı biçimde somutlaşmaktadır.

80 Günde Dünya Turu (Dr. Enver Ören Sahnesi)

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, Saat 14:00.

  • Mekan: İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi, Bahçelievler.

  • Açıklama: Phileas Fogg ile sadık yol arkadaşı Passepartout’nun dünya çevresindeki heyecanlı serüveni, zengin sahneleme teknikleri ve mizahi diyaloglarla sahneye yansıtılmaktadır. Farklı ülkelerdeki kültür zenginliğini öne çıkaran oyun, çocukların problem çözme becerisi ile zaman yönetimi algısını geliştirmektedir.

Çiftlik Macerası

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, Saat 14:00.

  • Mekan: Hilltown Seyirlik Sahne, Küçükyalı / Maltepe.

  • Açıklama: Maskotlu oyuncuların şarkı ve danslarla çocukları sahneye dahil ettiği yapım, çiftlik yaşamı ve hayvan sevgisini neşeli bir atmosferde sunmaktadır. Doğal beslenme alışkanlıkları ve paylaşmanın güzelliği, interaktif oyun dinamikleriyle minik seyircilere aktarılmaktadır.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Happy Pig’s Müzikli Tiyatro Gösterisi

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, Saat 18:00.

  • Mekan: Kartal Sanat Tiyatrosu, Kartal.

  • Açıklama: Sevimli kahramanların okul yolu serüvenini anlatan müzikli tiyatro, çocukların sayılar, renkler ve trafik kuralları gibi kavramları şarkılarla öğrenmesini sağlamaktadır. Ritmik müziklerin pedagojik anlatımlarla harmanlandığı gösteri, çocukların dil ve bilişsel gelişimlerini neşeli bir tempoda desteklemektedir.

Happy Pig Öğreniyor Müzikli Oyunu

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, Saat 14:00.

  • Mekan: Palladium AVM Sahnesi, Ataşehir.

  • Açıklama: Eğitici melodiler ve danslar eşliğinde şekillenen bu sahne performansı, miniklerin sosyal becerilerini ve nezaket kurallarını eğlenerek kavramalarına zemin hazırlamaktadır. Seyircinin interaktif katılımıyla zenginleşen gösteri, okul öncesi çocukların müzik kulağını ve bedensel koordinasyonunu geliştirmektedir.

The Little Prince: An Adventure in Istanbul

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar, Seanslar: 13:00 ve 16:00.

  • Mekan: Legends of Istanbul Gösteri Alanı, Tarihi Yarımada / Fatih.

  • Açıklama: Küçük Prens'in İstanbul’un kadim hafızasını ve efsanelerini kurtarmak için çıktığı büyülü seyahat, müzikal anlatım ile dijital sahne sanatlarını bir araya getirmektedir. Tarihi dokuyla kurgulanan gösteri, çocukların hayal gücünü harekete geçirirken evrensel dostluk ve sevgi temalarını işlemektedir

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Tad’ın Sihirli Lambası

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar; Seanslar: 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00.

  • Mekan: Paribu Cineverse Kanyon, Capacity, Vadistanbul, Akasya ve Cinetime ÖzdilekPark.

  • Açıklama: Sakar arkeolog Tad’in antik bir laneti durdurmak için başlattığı küresel macera, hızlı temposu ve zengin görsel efektleriyle salonlara taşınmaktadır. Keşif merakını, tarihi eser koruma bilincini ve dostluğun gücünü vurgulayan animasyon, ailece izlenebilecek eğlenceli bir sinema şöleni vadetmektedir.

Ters Yüz (Inside Out) Özel Gösterimi

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, Saat 15:00.

  • Mekan: AKM Yeşilçam Sineması, Taksim / Beyoğlu.

  • Açıklama: Yeni bir kente taşınan genç Riley'nin zihnindeki temel duyguların dengesini anlatan film, duygusal farkındalık sürecini büyüleyici bir animasyon kurgusuyla ele almaktadır. Oscar ödüllü başyapıt, çocukların Neşe, Üzüntü, Öfke ve Korku gibi hislerini sağlıklı bir biçimde kabullenip anlamlandırmalarına rehberlik etmektedir.

Doraemon: Yeni Nobita ve Şeytanların Denizaltı Kalesi

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar; Seanslar: 11:30, 14:00, 16:30.

  • Mekan: Paribu Cineverse Aqua Florya ve Forum İstanbul World CineZone.

  • Açıklama: Gelecekten gelen sevimli robot kedi Doraemon ve Nobita'nın derin deniz altındaki antik medeniyetleri kurtarma çabasını işleyen yapım, fantastik su altı sahneleriyle dikkat çekmektedir. Deniz ekolojisinin korunmasını ve arkadaşlığa sadakati merkezine alan film, minik sinemaseverlerin hayal dünyasını derinleştirmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Squishy Yapımı Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, Saat 15:00.

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu (5-8 Yaş).

  • Açıklama: Katılımcı çocukların yumuşak ve esnek malzemeleri diledikleri boya ve desenlerle süsleyerek kendi squishy oyuncaklarını ürettikleri uygulamalı bir sanat seansıdır. Üç boyutlu tasarım kabiliyetini ve ince motor kaslarını güçlendiren atölye, çocuklara özgün nesneler tasarlamanın tatminini yaşatmaktadır.

Piyano ile Tanışıyorum Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi; Seanslar: 11:00 (4-6 Yaş) ve 14:00 (7-11 Yaş).

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu.

  • Açıklama: Çocukların piyano tuşlarını ve temel ses aralıklarını oyun temelli pedagojik yöntemlerle keşfettiği bu oturum, müzikal işitme becerilerini erken yaşta harekete geçirmektedir. Doğru el yerleşimi ve oturuş disiplinini aşılayan program, miniklerin müzik eğitimine sağlam ve istekli bir başlangıç yapmalarını hedeflemektedir.

Anime Karakter Çizim Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, Saat 13:00.

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu (7-11 Yaş).

  • Açıklama: Japon çizim sanatının karakteristik stil kodlarını, yüz oranlarını ve duygu ifadelerini öğreten eğitim, çocukların görsel tasarım ufkunu genişletmektedir. Katılımcılar adım adım kendi kahramanlarını kağıda dökerek illüstrasyon tekniği ve görsel hikaye kurgulama yetisini geliştirmektedir.

Resim ve Drama Atölyesi: Kendi Evimin Mimarı

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, Saat 14:00.

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu (4-7 Yaş).

  • Açıklama: Mimari mekan algısı ile yaratıcı drama dinamiklerini harmanlayan çalışma, çocukların hayal ettikleri yaşam alanlarını resmedip bedensel olarak canlandırmalarına imkan vermektedir. Çocukların estetik kavrayışını ve mekan bilincini geliştiren atölye, soyut fikirleri somut tasarımlara dönüştürme pratiği kazandırmaktadır.

Geleneksel Ebru Sanatı Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, Saat 15:00.

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu (4-6 ve 7-11 Yaş).

  • Açıklama: Özel kıvamlı su üzerine doğal pigmentlerin damlatılması ve desenlerin kağıda aktarılması esasına dayanan atölye, geleneksel Türk sanatlarını çocuklarla buluşturmaktadır. Renklerin suda yayılışını yönlendiren minikler, el-göz koordinasyonunu güçlendirirken sabır ve odaklanma disiplini edinmektedir.

Çizgi Roman Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, Saat 16:00.

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu (7-11 Yaş).

  • Açıklama: Girişi verilen bir öykünün devamını çocukların çizimlerle ve diyalog balonlarıyla tamamladığı çalışma, edebi kurgu ile görsel sanatları birleştirmektedir. Analitik düşünme ve olay örgüsü kurma yetilerini pekiştiren bu eğitim, çocukların özgün anlatım dillerini serbestçe geliştirmelerini sağlamaktadır.

Heykel ve Kil Figür Yapım Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar, Saat 12:00.

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu (6-12 Yaş).

  • Açıklama: Çocukların doğal kil çamurunu şekillendirerek hacimli nesneler ve figürler tasarladığı etkinlik, dokunsal algı ile motor kas gelişimini desteklemektedir. Üç boyutlu düşünme yetisini geliştiren bu sanatsal süreç, katılımcılara somut üretim yapmanın keyifli heyecanını sunmaktadır.

Duyu ve Sanat Atölyesi: Hayvanların Renkli Dünyası

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, Saat 11:00.

  • Mekan: İstanbul Oyuncak Müzesi, Göztepe / Kadıköy (18-36 Ay).

  • Açıklama: Erken çocukluk evresindeki bebek ve çocukların duyusal dokuları ve renkleri keşfettiği atölye, hayvanlar alemini eğlenceli uyaranlarla tanıtmaktadır. Ebeveyn eşliğinde yürütülen duyusal oyunlar, miniklerin bilişsel bağlantılarını ve motor reflekslerini güvenli bir ortamda pekiştirmektedir.

Lego ve Resimle Geleceği Tasarlıyorum

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, Saat 12:00.

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu (4-7 Yaş).

  • Açıklama: İlham verici bir hikayeden yola çıkarak yapı blokları ve boyalarla kurgulanan oturum, çocukların düşlerindeki sürdürülebilir şehirleri tasarlamalarına alan açmaktadır. Mühendislik temelli parça birleştirme yetisini serbest sanatla kaynaştıran çalışma, problem çözme ve vizyoner düşünme kabiliyetini artırmaktadır.

Hikâye Anlatıcılığı ve Kukla Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar; Seanslar: 13:30 (4-6 Yaş) ve 15:30 (7-11 Yaş).

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu.

  • Açıklama: Çocukların kendi kukla karakterlerini tasarlayıp yazdıkları mini metinleri canlandırdıkları interaktif etkinlik, sözel ve duygusal ifade yetisini zenginleştirmektedir. Topluluk karşısında rol alarak konuşma cesareti aşılayan seans, empati yeteneğini ve karakter yaratım kabiliyetini ileri taşımaktadır.

Ebeveyn - Çocuk Ritim ve Dans Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, Saat 14:00.

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu (3-5 Yaş).

  • Açıklama: Hareketli müzikler ve senkronize dans adımlarıyla kurgulanan seans, ebeveyn ile çocuğun bedensel uyum içinde eğlenerek kaliteli zaman geçirmesini sağlamaktadır. Ritim duygusunu ve motor becerileri artıran bu dinamik buluşma, aile bireyleri arasındaki güvenli duygusal bağı hareket yoluyla derinleştirmektedir.

Köpük Baskı Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, Saat 16:00.

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu (6-12 Yaş).

  • Açıklama: Köpük zeminler üzerine özel kalemlerle açılan olukların mürekkeple kağıda basıldığı teknik, çocuklara temel gravür ve baskı disiplinlerini öğretmektedir. Görsel simetri ve katmanlı düşünme becerisini geliştiren bu üretim, minik sanatseverlerin el becerilerine nitelikli katkılar sunmaktadır.

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Vialand Tema Park

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar, Ziyaret Saatleri: 11:00 - 20:00.

  • Mekan: Yeşilpınar, Eyüpsultan.

  • Açıklama: Minik Kaşifler ve Fatih’in Rüyası gibi tematik bölümlerden aile eğlence trenlerine kadar devasa üniteler barındıran park, açık havada geniş bir macera sahası sunmaktadır. Çocukların hayal gücünü besleyen masalsı atmosferi ve hareketli atraksiyonları, tüm gün sürecek enerjik bir eğlence vadetmektedir.

Xtrem Aventures Macera Parkı

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 19:00.

  • Mekan: UNIQ İstanbul, Maslak / Sarıyer.

  • Açıklama: Yüksek ağaçlar arasına kurulu ip parkurları, tırmanma duvarları ve zipline hatlarından oluşan tesis, doğa içerisinde güvenli fiziksel aktivite fırsatı sağlamaktadır. Çocukların motor dengesini, bedensel dayanıklılığını ve cesaretini geliştiren alan, açık hava spor kültürünü eğlenceyle aşılamaktadır.

KidZania İstanbul

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 20:00.

  • Mekan: Akasya AVM, Acıbadem / Üsküdar.

  • Açıklama: Çocukların 100’den fazla meslek dalını gerçekçi simülasyonlarla deneyimlediği bu mikro kent, finansal okuryazarlık ve iş birliği bilincini doğrudan kazandırmaktadır. Kendi emekleriyle kazandıkları parayı yöneten çocuklar, toplumsal roller ve mesleki sorumluluklar hakkında kalıcı farkındalık edinmektedir.

Museum of Illusions (İllüzyon Müzesi)

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 20:00.

  • Mekan: Narmanlı Han (İstiklal Caddesi / Beyoğlu) ve Emaar Square Mall (Üsküdar).

  • Açıklama: Optik yanılsamalar, ters dönmüş odalar ve vorteks tüneliyle algı mekanizmalarını eğlenceli şekilde sınayan müze, merak duygusunu bilimle buluşturmaktadır. Beynin görsel sinyalleri işleme biçimini interaktif düzeneklerle deneyimleyen çocuklar, temel fizik prensiplerini keyifle kavramaktadır.

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul Oyuncak Müzesi

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 18:30.

  • Mekan: Göztepe, Kadıköy.

  • Açıklama: 1700'lü yıllardan itibaren üretilmiş binlerce tarihi oyuncağın sergilendiği ahşap köşk, geçmişten günümüze uygarlık tarihini çocukların gözünden yansıtmaktadır. Kuşaklar arasında duygusal köprü kuran bu zengin koleksiyon, miniklerin oyuncakların sosyolojik ve teknolojik evrimini keşfetmesini sağlamaktadır.

Rahmi M. Koç Müzesi

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 19:00.

  • Mekan: Hasköy Caddesi, Haliç / Beyoğlu.

  • Açıklama: Haliç kıyısındaki tarihi mekanında gerçek denizaltı, nostaljik trenler, klasik uçaklar ve interaktif fen düzenekleri sunan tesis, yaşayan bir endüstri mirasıdır. Çocukların mekanik fizik, havacılık ve denizcilik teknolojilerine dokunarak öğrenmelerine ortam hazırlayan merkez, bilimsel merakı ateşlemektedir.

İstanbul Akvaryum

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 20:00.

  • Mekan: Şenlikköy Mahallesi, Florya / Bakırköy.

  • Açıklama: Karadeniz'den Pasifik Okyanusu'na uzanan 17 tematik coğrafi rotası ve yağmur ormanı alanıyla binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapan devasa bir yaşam merkezidir. Çocukların denizel ekosistemleri ve su altı biyoçeşitliliğini gözlemlemelerini sağlayan tüneller, çevre koruma duyarlılığını kuvvetlendirmektedir.

Miniatürk Açık Hava Müzesi

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar, Ziyaret Saatleri: 09:00 - 19:00.

  • Mekan: Örnektepe Mahallesi, İmrahor Caddesi, Haliç / Beyoğlu.

  • Açıklama: Anadolu ve Osmanlı coğrafyasına ait en seçkin 136 anıtsal yapının 1/25 ölçekli maketlerini sergileyen açık hava parkı, zengin bir kültür rotası oluşturmaktadır. Sesli rehber anlatımları ve interaktif minyatür trenleriyle mekan, çocukların köklü bir tarih ve mimari bilinci edinmesine yardımcı olmaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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