İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 11 - 12 Temmuz Ailenize Çok İyi Gelecek!

Renkli Hisler Yaratıcı Drama Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi):
Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 15.00.
Oyuncu Gamze Dar eşliğinde gerçekleşecek 45 dakikalık bu çalışmada çocuklar, renkler ve duygular arasındaki derin bağları yaratıcı canlandırmalarla keşfederler. 7-11 yaş grubu için özel olarak hazırlanan bu drama seansı, çocukların duygusal farkındalık kazanmalarını ve kendilerini özgürce ifade etmelerini kolaylaştırır.
Hikaye Anlatıcılığı Ve Kukla Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi):
Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, (Seans detayları için bilet platformlarını ve merkezi kontrol ediniz).
4-6 yaş grubu çocukların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve sözlü ifade becerilerini geliştirmeyi amaçlayan son derece interaktif bir sanat çalışmasıdır. Katılımcılar, özgün hikayeler kurup karakterler tasarlayarak kukla oynatımı tekniklerini aktif bir şekilde deneyimleme fırsatı bulurlar.
Kukla Yapımı Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi):
Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, (Seans detayları için bilet platformlarını ve merkezi kontrol ediniz).
4-6 yaş aralığındaki çocukların temel kukla yapım tekniklerini öğrenerek ipli, el veya parmak kuklalar ürettiği son derece öğretici bir el becerisi çalışmasıdır. Çocuklar kendi tasarladıkları kuklalarla kısa performanslar sergilerken ince motor becerilerini ve sanatsal üretim kabiliyetlerini geliştirirler.
Huhu ile Bilim Şov (Torium Sahne):
Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 15.00.
Buharlı trenlerin çalışma mekanizmalarını ve dumanla haberleşmenin temel kurallarını interaktif, eğlenceli deneylerle çocuklara aktaran yenilikçi bir bilim gösterisidir. Sahne üzerindeki uygulamalı ve şov odaklı sunumlar, miniklerin temel fen bilimlerine dair meraklarını uyandırırken eleştirel düşünme becerilerini de geliştirir.
Ebeveyn-Çocuk Ritim ve Dans Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi):
Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, Saat 16.00.
3-5 yaş grubundaki çocukların anne-babaları eşliğinde güncel melodilerle ritim tuttuğu ve temel dans adımlarını doğaçlama bir şekilde öğrendiği enerjik bir çalışmadır. Atölye, miniklerin müzik kulaklarını ve beden koordinasyonlarını geliştirirken, ebeveynleriyle nitelikli ve bağ güçlendirici zaman geçirmelerine olanak tanır.
Resim ve Drama Atölyesi: Karalamanın Sanat Yolculuğu (AKM Çocuk Sanat Merkezi):
Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, (Seans detayları için bilet platformlarını ve merkezi kontrol ediniz).
7-11 yaş grubu çocukların gözleri kapalı şekilde kağıdı karalayıp ortaya çıkan soyut şekilleri yaratıcı dramayla canlandırdıkları yenilikçi bir atölyedir. Oyuncu Gamze Dar liderliğinde yürütülen çalışma, çocukların hayal güçlerini, renklerle ifade becerilerini ve keşif duygularını sanatsal bir boyuta taşır.
Yaratıcı Drama Atölyesi: Pazar Duyumcuları (AKM Çocuk Sanat Merkezi):
Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, (Seans detayları için bilet platformlarını ve merkezi kontrol ediniz).
4-6 yaş grubu çocukların pazardaki kokuları, tatları ve sesleri duyusal bir keşif yolculuğu eşliğinde deneyimledikleri son derece eğlenceli bir drama çalışmasıdır. Oyuncu Gamze Dar eşliğinde yürütülen bu pratik, çocukların duyusal algılarını keskinleştirirken sosyal-duygusal becerilerini güçlendirmeyi hedefler.
Anime Karakter Çizim Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi):
Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, (Seans detayları için bilet platformlarını ve merkezi kontrol ediniz).
Çocuklara anime ve manga sanatının temel çizim kurallarını, yüz ifadelerini ve karakter tasarlama tekniklerini öğreten özel bir görsel sanat eğitimidir. Katılımcılar kendi hayali kahramanlarını kağıda aktarırken görsel odaklanma yetilerini geliştirir ve sanatsal yaratıcılıklarını derinleştirme imkanı bulurlar.
İpli Kukla Yapımı Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi):
Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, (Seans detayları için bilet platformlarını ve merkezi kontrol ediniz).
4-6 yaş grubuna yönelik düzenlenen bu çalışmada, minikler ipler ve farklı malzemeler kullanarak kendi hareketli kukla karakterlerini tasarlayıp bir araya getirirler. Atölye, el-göz koordinasyonunu ve kaba motor becerilerini güçlendirirken, çocuklara kendi tasarımlarını canlandırmanın yaratıcı keyfini yaşatır.
Çocuklar İçin Dans Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi):
Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, (Seans detayları için bilet platformlarını ve merkezi kontrol ediniz).
7-11 yaş grubu çocukların sevdiği dinamik ritimler eşliğinde basit dans kombinasyonlarını ve hareket dizilimlerini öğrendikleri son derece hareketli bir çalışmadır. Bu ritmik faaliyet, çocukların beden farkındalığını ve esnekliğini artırırken grup içinde uyum içinde hareket etme disiplinini geliştirir.
4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali - Tori Longdon Atölyesi (Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi):
Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 13.30 - 14.30.
Dünya çapında tanınan koro şefinin liderliğinde, koro müziğine ve çok sesli şarkı söyleme tekniklerine meraklı katılımcılara yönelik ücretsiz bir eğitim programıdır. Yoğun talep nedeniyle kontenjanı dolan atölye, katılımcıların nefes kontrolü, ses uyumu ve koro yönetim esaslarını pratik etmelerini sağlar.
4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali - Jonas Rasmussen Atölyesi: The Playful Choir (Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi):
Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 15.30 - 16.30.
Koro müziğini oyunlaştırarak sevdirmeyi hedefleyen bu dinamik çalışma, çocuk koroları şefleri, koristler ve müzik eğitimcileri için benzersiz bir ücretsiz eğitim sunar. Atölye, müziğin birleştirici ve eğlenceli doğasını interaktif yöntemlerle ele alarak koro çalışmalarını daha verimli hale getirecek yenilikçi teknikler sunar.
4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali - Jonas Rasmussen Atölyesi: Supercharge Your Youth Choir (Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi):
Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 17.30 - 18.30.
Gençlik korolarının enerjisini, motivasyonunu ve müzikal kalitesini artıracak modern yönetim ve koro tekniklerini aktaran vizyoner bir ücretsiz eğitimdir. Katılımcılar, çok sesli gençlik korolarında ses dengesini ve sahne enerjisini maksimuma çıkarma yollarını uygulamalı olarak deneyimlerler.
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