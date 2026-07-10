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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 11 - 12 Temmuz Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 11 - 12 Temmuz Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 23:54
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 11 - 12 Temmuz'da hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Don Kişot Çocuk Tiyatrosu (DasDas İstinyePark):

  • Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 16.00.

  • Cervantes'in ölümsüz eseri Don Kişot, çocukların estetik dünyasına hitap edecek müzikli ve danslı bir tiyatro kurgusuyla sahneye uyarlanmıştır. Oyun, Don Kişot ve Sancho Panza'nın macera dolu yolculuğu üzerinden çocuklara dostluk, cesaret ve adaletin önemini eğlenceli bir dille aşılamaktadır.

Ceviz Adam Müzikali (Trump Kültür ve Gösteri Merkezi):

  • Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 14.00.

  • Dijital platformlarda yüz milyonlarca kez dinlenerek rekor kıran ünlü çocuk şarkısının kahramanı, özgün danslar ve neşeli müziklerle tiyatro sahnesinde hayat bulmaktadır. Bu enerjik müzikal, miniklerin kaba motor becerilerini ve ritim algısını geliştirirken aileleriyle birlikte eğlenceli ve interaktif bir deneyim yaşamalarını sağlar.

Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süper Köpüklü Bir Macera (Akbatı):

  • Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 14.00 ve 15.30.

  • Akbatı Çocuk Tiyatrosu Şenliği kapsamında sahnelenen bu eğlenceli kukla tiyatrosunda, sevimli sebze kahramanlarının heyecan verici süpermarket maceraları anlatılmaktadır. Ücretsiz olarak sunulan bu dinamik gösteri, çocukların hayal güçlerini desteklerken arkadaşlık, dayanışma ve sağlıklı beslenme temalarını komik bir dille pekiştirir.

Karlar Ülkesi Meçhule Doğru (Trump Sahne):

  • Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, Saat 13.00 ve 15.00.

  • Kayıp bir ülkenin gizemli haritasını bulmak için tehlikeli ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkan Elsa'nın sürükleyici macerası sahneye taşınmaktadır. Bu neşeli çocuk tiyatrosu, 3-6 yaş grubuna hitap eden kurgusuyla minik izleyicileri dayanışmanın, aile bağlarının ve doğa sevgisinin gücüyle tanıştırır.

Pinokyo Tiyatro Oyunu (DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu):

  • Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, Saat 16.00.

  • Ahşap bir kuklanın gerçek bir çocuğa dönüşme rüyasını ve bu süreçte yaptığı hatalardan ders almasını konu edinen klasik masal modern bir dekorla sunulmaktadır. Oyun, dürüstlük, sorumluluk bilinci ve koşulsuz sevgi gibi evrensel ahlaki değerleri çocuk dünyasına uygun, müzikal bir üslupla aktarır.

Tom ve Jerry Çocuk Oyunu (Sahne Hane Üsküdar):

  • Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, Saat 13.00.

  • Nesiller boyu severek izlenen kedi ve fare karakterlerinin hiç bitmeyen, mizah dolu ve hareketli çekişmesi çocukların ilgisini çekecek canlı bir sahne performansı ile sunulmaktadır. 2-10 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden bu eğlenceli kurgu, minik izleyicilerin problem çözme yetilerini ve dikkat sürelerini artırmaya yardımcı olur.

Paw Patrol Doğa Devriyesi (Sahne Hane Üsküdar):

  • Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, Saat 14.30 ve 16.00.

  • Çocukların en sevdiği kahraman köpek karakterlerin çevre kirliliğine karşı yürüttüğü temizlik ve doğayı koruma mücadelesini konu alan son derece eğitici bir gösteridir. Oyun, çocuklara çevre ve doğa koruma bilinci aşılamayı hedeflerken, ekip çalışmasının ve dayanışmanın toplumsal hayattaki önemini eğlendirerek öğretir.

Köpekler Bale Yapmaz (Akbatı):

  • Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, Saat 14.00 ve 15.30.

  • Alışılmışın dışındaki rüyasının peşinden koşarak bale yapma arzusu duyan sevimli bir köpeğin hikayesini anlatan, ön yargıları yıkan son derece neşeli ve ilham verici bir çocuk gösterisidir. Ücretsiz olarak sunulan bu eğlenceli performans, çocuklara kendilerine inanmayı, azimli olmayı ve farklılıklara saygı göstermeyi estetik bir dille aşılar.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Moana (Tüm İstanbul Sinemaları):

  • Tarih ve Saat: 11 - 12 Temmuz 2026 (Seans saatleri sinema salonlarına göre değişiklik göstermektedir).

  • Halkını kurtarmak ve kadim bir laneti sona erdirmek üzere okyanusun çağrısına uyan cesur bir kızın ve yarı tanrı Maui'nin tehlikeli yolculuğunu konu alan muhteşem bir animasyondur. Bu müzikal macera, çocuklara kendi kimliklerini bulma, cesaret ve engeller karşısında asla pes etmeme konularında ilham verici mesajlar sunar.

Minyonlar ve Canavarlar (Tüm İstanbul Sinemaları):

  • Tarih ve Saat: 11 - 12 Temmuz 2026 (Seans saatleri sinema salonlarına göre değişiklik göstermektedir).

  • Sevimli sarı dostlarımızın dünyayı sarsacak tehlikeli bir tehdidi engellemek amacıyla girdikleri bol kahkahalı maceraları konu edinmektedir. Her yaş grubuna hitap eden bu komedi ve macera odaklı yapım, çocuklara ekip ruhu, dostluk ve dayanışmanın gücünü eğlenceli bir dille aktarır.

Oyuncak Hikayesi 5 (Tüm İstanbul Sinemaları):

  • Tarih ve Saat: 11 - 12 Temmuz 2026 (Seans saatleri sinema salonlarına göre değişiklik göstermektedir).

  • Kültleşmiş oyuncak karakterlerin teknoloji çağında karşılaştığı yeni maceraları ve kurdukları sıcak dostluk bağlarını perdeye taşıyan heyecan verici bir animasyondur. Film, minik izleyicilerin sadakat, paylaşma ve büyüme sürecinin getirdiği değişimleri anlamlandırmalarına yardımcı olan pedagojik bir altyapıya sahiptir.

Cesur Kedi Moxy (Tüm İstanbul Sinemaları):

  • Tarih ve Saat: 11 - 12 Temmuz 2026 (Seans saatleri sinema salonlarına göre değişiklik göstermektedir).

  • Kocaman kalbiyle adalet arayışına giren sevimli kedi Moxy ve arkadaşlarının macera dolu, sürükleyici yolculuğunu konu edinmektedir. Film, çocukların empati kurma becerilerini desteklerken, bireysel farklılıkların ve dostluğun hayati değerini keyifli sahnelerle gözler önüne serer.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Neşeli Yapılar Müzikali (Hilltown Seyirlik Sahne):

  • Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 13.00.

  • Mutluluk, Cesur, Neşeli ve Enerji gibi sevimli karakterlerin çocukları macera ve kahkaha dolu renkli bir dünyaya ortak ettiği müzikal bir sahne şovudur. Hüseyin Öztürk'ün yazıp yönettiği bu oyun, çocuklara güvenli oyun oynamanın, cesaretin, empati kurmanın ve hayallerin gücünü melodik şarkılar eşliğinde öğretmeyi amaçlar.

İBB Çocuk Korosu Konseri (Müze Gazhane):

  • Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 20.00.

  • Uluslararası İstanbul Koro Festivali kapsamında sahne alan koro, çocukların kendi akranlarından çok sesli ve evrensel ezgiler dinleyebileceği büyüleyici bir müzik ziyafeti sunmaktadır. Bu ücretsiz dinleti, çocuk izleyicilerin müzikal algılarını geliştirirken sahne disiplini ve koro kültürüyle erken yaşta tanışmalarına olanak sağlar.

Hülya Özer İstanbul Çocuk Korosu Konseri (Müze Gazhane):

  • Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 20.20.

  • Genç yeteneklerin ses uyumu ve koro disipliniyle sergilediği bu seçkin performans, çok sesli müziğin en saf ve birleştirici gücünü açık havada dinleyicilere ulaştırmaktadır. Konser, çocuklara estetik bir dinleme becerisi kazandırırken müzikal sanatın kolektif yapısını yakından gözlemleme fırsatı tanır.

Akhisar Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu Konseri (Müze Gazhane):

  • Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 20.40.

  • Ege'den gelen konuk korunun seslendirdiği neşeli çocuk şarkıları ve evrensel ezgiler, festivalin kültürel çeşitliliğini ve birleştirici misyonunu sahneye taşımaktadır. Müze Gazhane'nin tarihi dokusunda gerçekleşen bu ücretsiz dinleti, çocukların sanatsal vizyonlarını ve işitsel farkındalıklarını zenginleştirir.

Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali (Trump Sahne):

  • Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, Saat 11.00.

  • Deniz altındaki gizemli canlıların dünyasında geçen bu macera dolu müzikal gösteri, çocukların çok sevdiği şarkılar ve neşeli danslarla sahneye uyarlanmıştır. Turne kapsamında İstanbul'daki miniklerle buluşan bu eğlenceli yapım, çocukların hayal güçlerini beslerken çevre ve deniz sevgisini müzikal ezgiler eşliğinde öğretir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

  • KidZania Yaz Kulübü (Akasya AVM):

  • - Tarih ve Saat: 11 - 12 Temmuz 2026 (Hafta sonu boyunca 10:00 - 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir).

  • - Çocukların yetişkinlerin mesleklerini gerçeğe uygun kurgulanmış bir şehir simülasyonunda rol yaparak deneyimledikleri benzersiz bir tematik eğitim parkıdır. Yaz kulübü programıyla zenginleşen bu merkez, çocuklara finansal okuryazarlık, takım çalışması ve problem çözme becerilerini eğlendirerek kazandırır.

  • İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi (Eyüpsultan):

  • - Tarih ve Saat: 11 - 12 Temmuz 2026 (Seans saatleri için merkezin resmi web sitesini kontrol ediniz).

  • - Yunusların, fokların ve beyaz balinaların hayranlık uyandıran su gösterilerini ve zekalarını çocuklarla buluşturan oldukça popüler bir eğlence merkezidir. Bu su şovları çocukların deniz canlılarını yakından tanıyarak doğaya karşı empati ve sevgi beslemelerine yardımcı olur.

  • Eser Diamond Aquapark Eğlencesi (Silivri Eser Diamond Hotel):

  • - Tarih ve Saat: 11 - 12 Temmuz 2026 (Gün boyu, 10:00 - 18:00 saatleri arasında kullanılabilir).

  • - Devasa su kaydırakları, güvenli çocuk havuzları ve gün boyu süren eğlenceli aquapark animasyonlarıyla ailece katılım sağlanabilen büyük bir yaz eğlencesi merkezidir. Çocukların fiziksel enerjilerini harcayarak kaba motor gelişimlerini desteklemeleri ve suyla güvenli etkileşim kurmaları için son derece elverişlidir.

  • Selimpaşa Premier Vista Hotel Günübirlik Havuz Keyfi (Silivri):

  • - Tarih ve Saat: 11 - 12 Temmuz 2026 (Gün boyu, 09:00 - 18:00 saatleri arasında ziyarete açıktır).

  • - Şehrin yoğunluğundan uzaklaşarak çocuklarla birlikte havuz başında güneşin ve suyun tadını çıkarabileceğiniz konforlu bir rekreasyon alanıdır. Güvenli çocuk yüzme alanlarıyla donatılan tesis, miniklerin yüzme becerilerini geliştirmeleri ve aileleriyle bağ kurmaları için ideal bir günübirlik kaçış rotasıdır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Renkli Hisler Yaratıcı Drama Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi):

  • Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 15.00.

  • Oyuncu Gamze Dar eşliğinde gerçekleşecek 45 dakikalık bu çalışmada çocuklar, renkler ve duygular arasındaki derin bağları yaratıcı canlandırmalarla keşfederler. 7-11 yaş grubu için özel olarak hazırlanan bu drama seansı, çocukların duygusal farkındalık kazanmalarını ve kendilerini özgürce ifade etmelerini kolaylaştırır.

Hikaye Anlatıcılığı Ve Kukla Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi):

  • Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, (Seans detayları için bilet platformlarını ve merkezi kontrol ediniz).

  • 4-6 yaş grubu çocukların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve sözlü ifade becerilerini geliştirmeyi amaçlayan son derece interaktif bir sanat çalışmasıdır. Katılımcılar, özgün hikayeler kurup karakterler tasarlayarak kukla oynatımı tekniklerini aktif bir şekilde deneyimleme fırsatı bulurlar.

Kukla Yapımı Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi):

  • Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, (Seans detayları için bilet platformlarını ve merkezi kontrol ediniz).

  • 4-6 yaş aralığındaki çocukların temel kukla yapım tekniklerini öğrenerek ipli, el veya parmak kuklalar ürettiği son derece öğretici bir el becerisi çalışmasıdır. Çocuklar kendi tasarladıkları kuklalarla kısa performanslar sergilerken ince motor becerilerini ve sanatsal üretim kabiliyetlerini geliştirirler.

Huhu ile Bilim Şov (Torium Sahne):

  • Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 15.00.

  • Buharlı trenlerin çalışma mekanizmalarını ve dumanla haberleşmenin temel kurallarını interaktif, eğlenceli deneylerle çocuklara aktaran yenilikçi bir bilim gösterisidir. Sahne üzerindeki uygulamalı ve şov odaklı sunumlar, miniklerin temel fen bilimlerine dair meraklarını uyandırırken eleştirel düşünme becerilerini de geliştirir.

Ebeveyn-Çocuk Ritim ve Dans Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi):

  • Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, Saat 16.00.

  • 3-5 yaş grubundaki çocukların anne-babaları eşliğinde güncel melodilerle ritim tuttuğu ve temel dans adımlarını doğaçlama bir şekilde öğrendiği enerjik bir çalışmadır. Atölye, miniklerin müzik kulaklarını ve beden koordinasyonlarını geliştirirken, ebeveynleriyle nitelikli ve bağ güçlendirici zaman geçirmelerine olanak tanır.

Resim ve Drama Atölyesi: Karalamanın Sanat Yolculuğu (AKM Çocuk Sanat Merkezi):

  • Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, (Seans detayları için bilet platformlarını ve merkezi kontrol ediniz).

  • 7-11 yaş grubu çocukların gözleri kapalı şekilde kağıdı karalayıp ortaya çıkan soyut şekilleri yaratıcı dramayla canlandırdıkları yenilikçi bir atölyedir. Oyuncu Gamze Dar liderliğinde yürütülen çalışma, çocukların hayal güçlerini, renklerle ifade becerilerini ve keşif duygularını sanatsal bir boyuta taşır.

Yaratıcı Drama Atölyesi: Pazar Duyumcuları (AKM Çocuk Sanat Merkezi):

  • Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, (Seans detayları için bilet platformlarını ve merkezi kontrol ediniz).

  • 4-6 yaş grubu çocukların pazardaki kokuları, tatları ve sesleri duyusal bir keşif yolculuğu eşliğinde deneyimledikleri son derece eğlenceli bir drama çalışmasıdır. Oyuncu Gamze Dar eşliğinde yürütülen bu pratik, çocukların duyusal algılarını keskinleştirirken sosyal-duygusal becerilerini güçlendirmeyi hedefler.

Anime Karakter Çizim Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi):

  • Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, (Seans detayları için bilet platformlarını ve merkezi kontrol ediniz).

  • Çocuklara anime ve manga sanatının temel çizim kurallarını, yüz ifadelerini ve karakter tasarlama tekniklerini öğreten özel bir görsel sanat eğitimidir. Katılımcılar kendi hayali kahramanlarını kağıda aktarırken görsel odaklanma yetilerini geliştirir ve sanatsal yaratıcılıklarını derinleştirme imkanı bulurlar.

İpli Kukla Yapımı Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi):

  • Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, (Seans detayları için bilet platformlarını ve merkezi kontrol ediniz).

  • 4-6 yaş grubuna yönelik düzenlenen bu çalışmada, minikler ipler ve farklı malzemeler kullanarak kendi hareketli kukla karakterlerini tasarlayıp bir araya getirirler. Atölye, el-göz koordinasyonunu ve kaba motor becerilerini güçlendirirken, çocuklara kendi tasarımlarını canlandırmanın yaratıcı keyfini yaşatır.

Çocuklar İçin Dans Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi):

  • Tarih ve Saat: 12 Temmuz 2026 Pazar, (Seans detayları için bilet platformlarını ve merkezi kontrol ediniz).

  • 7-11 yaş grubu çocukların sevdiği dinamik ritimler eşliğinde basit dans kombinasyonlarını ve hareket dizilimlerini öğrendikleri son derece hareketli bir çalışmadır. Bu ritmik faaliyet, çocukların beden farkındalığını ve esnekliğini artırırken grup içinde uyum içinde hareket etme disiplinini geliştirir.

4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali - Tori Longdon Atölyesi (Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi):

  • Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 13.30 - 14.30.

  • Dünya çapında tanınan koro şefinin liderliğinde, koro müziğine ve çok sesli şarkı söyleme tekniklerine meraklı katılımcılara yönelik ücretsiz bir eğitim programıdır. Yoğun talep nedeniyle kontenjanı dolan atölye, katılımcıların nefes kontrolü, ses uyumu ve koro yönetim esaslarını pratik etmelerini sağlar.

4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali - Jonas Rasmussen Atölyesi: The Playful Choir (Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi):

  • Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 15.30 - 16.30.

  • Koro müziğini oyunlaştırarak sevdirmeyi hedefleyen bu dinamik çalışma, çocuk koroları şefleri, koristler ve müzik eğitimcileri için benzersiz bir ücretsiz eğitim sunar. Atölye, müziğin birleştirici ve eğlenceli doğasını interaktif yöntemlerle ele alarak koro çalışmalarını daha verimli hale getirecek yenilikçi teknikler sunar.

4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali - Jonas Rasmussen Atölyesi: Supercharge Your Youth Choir (Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi):

  • Tarih ve Saat: 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Saat 17.30 - 18.30.

  • Gençlik korolarının enerjisini, motivasyonunu ve müzikal kalitesini artıracak modern yönetim ve koro tekniklerini aktaran vizyoner bir ücretsiz eğitimdir. Katılımcılar, çok sesli gençlik korolarında ses dengesini ve sahne enerjisini maksimuma çıkarma yollarını uygulamalı olarak deneyimlerler.

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

Rahmi M. Koç Müzesi (Hasköy):

  • Tarih ve Saat: 11 - 12 Temmuz 2026 Cumartesi-Pazar, 10:00 - 19:00 saatleri arası.

  • Haliç kıyısında yer alan bu büyük müze, nostaljik otomobillerden dev denizaltılara, buharlı makinelere ve eski uçaklara kadar geniş bir endüstriyel mirasa ev sahipliği yapar. Çocuklar, 'Renkli Matematik Dünyası' bölümünde interaktif deneyler gerçekleştirerek fen ve matematik kuramlarını dokunarak öğrenme şansı yakalarlar.

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi (Yeşilköy):

  • Tarih ve Saat: 11 - 12 Temmuz 2026 Cumartesi-Pazar, 09:00 - 17:00 saatleri arası.

  • Türk havacılık tarihinin en önemli savaş uçaklarının, helikopterlerinin ve askeri mühimmatlarının sergilendiği hem açık hem de kapalı alanları olan vizyoner bir müzedir. Çocuklar, kokpit tasarımlarını yakından inceleyip müze içindeki uçuş simülatöründe gerçek bir pilot gibi gökyüzünde süzülme heyecanını yaşayabilirler.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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