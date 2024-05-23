İstanbul'da Askeri Üniforma İle Garsonluk Yapan Yousuf Jaafer İçin İstenen Ceza Belli Oldu!
İstanbul'da Askeri Üniforma İle Garsonluk Yapan Yousuf Jaafer İçin İstenen Ceza Belli Oldu!
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İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir restoranda nisan ayında askeri üniforma ile servis yapıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.
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Söz konusu işletmenin mesul müdürü Abdulkadir Güler, sahibi Adnan Kalkmaz ve videoda askeri üniforma giyerek servis yapan Suriye uyruklu Yousuf Jaafer hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İddianamede sanıklar Abdulkadir Güler, Adnan Kalkmaz ve Yousuf Jaafer'in "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlarından 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
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