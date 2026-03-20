İstanbul'a 2 Saat Uzaklıktaki Kentimize Lapa Lapa Kar Yağdı

Düzce’nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Sinekli, Kardüz, Balıklı ve Odayeri yaylalarında lapa lapa kar yağdı. Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerden etkili olan kar yağışının iki gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yetkililer yaylaya çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğinin altını çizdi.

Kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede düştüğü bölge için don ve buzlanma uyarısı yapıldı.