İstanbul'a 2 Saat Uzaklıktaki Kentimize Lapa Lapa Kar Yağdı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2026 - 17:20

İstanbul’a 2 saat uzaklıkta yer alan Düzce’ye lapa lapa kar yağdı. Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

İstanbul'un yanı başında yer alan Düzce'ye kar yağdı.

Düzce’nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Sinekli, Kardüz, Balıklı ve Odayeri yaylalarında lapa lapa kar yağdı. Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerden etkili olan kar yağışının iki gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yetkililer yaylaya çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğinin altını çizdi. 

Kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede düştüğü bölge için don ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Kar altındaki kent böyle görüntülendi:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
