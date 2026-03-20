“İncirlik’te Siren Sesleri Çaldı” İddiasına MSB’den Jet Açıklama

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2026 - 16:33

Adana’da bulunan İncirlik Üssü’nde siren seslerinin çaldığı iddia edildi. Söz konusu iddiaya Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından jet açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir' denildi.

İncirlik Üssü'nde siren sesleri çaldığı iddia edildi.

Sosyal medyada Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde siren seslerinin çaldığı iddia edildi. Söz konusu iddia büyüyünce Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı. 

MSB'den yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durum olmadığı bildirildi. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Sanal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
