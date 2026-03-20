“İncirlik’te Siren Sesleri Çaldı” İddiasına MSB’den Jet Açıklama

Sosyal medyada Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde siren seslerinin çaldığı iddia edildi. Söz konusu iddia büyüyünce Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durum olmadığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Sanal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir.'