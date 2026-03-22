İspanyolca Öğrenmenizi Sağlayacak 10 Şarkı

etiket İspanyolca Öğrenmenizi Sağlayacak 10 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.03.2026 - 15:01

Bad Bunny ile birlikte İspanyolca şarkılar yeniden gündeme geldi! Herkes yavaş yavaş uygulamalardan, derslerden İspanyolca öğrenmeye çalışırken bunları şarkılarla desteklemek de oldukça önemli. Peki İspanyolca öğrenirken işinizi kolaylaştıracak o şarkılar hangileri? Hazırsanız başlıyoruz!

1. Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Yaz, özlem ve günlük hayat temalı sözleriyle oldukça konuşma dili içeren bu şarkı listenin olmazsa olmazlarından. Aynı zamanda Porto Riko aksanını duymanızı da sağlıyor. Şarkıda sık geçen basit fiiller ve duygusal ifadeler, temel cümle yapısını anlamanıza yardımcı olurken içinizi de kıpır kıpır yapacak.

2. ROSALÍA - DESPECHÁ

İspanya aksanını duymak için ideal bir parça! Nakaratın tekrar eden yapısı sayesinde telaffuz pratiği de yapabilirsiniz. Aynı zamanda günlük hayatta kullanılan kelimeleri de içeriyor, resmen bulunmaz cevher!

3. KAROL G, Shakira - TQG

İlişki dili, gurur ve duygusal hesaplaşma ifadeleri içeren bu parça özellikle Kolombiya aksanına aşinalık kazanmak için çok iyi bir seçenek. Modern şehir İspanyolcası öğrenmek istiyorsanız bu parçadan başlayabilirsiniz!

4. ROSALÍA, Rauw Alejandro - BESO

Basit romantik cümleler içeren bu şarkı bağımlılık yapabilir bizden söylemesi. Yavaş tempolu olduğu için kelimeleri net duyabilirsiniz. Günlük konuşmalarda kullanılan sevgi ifadelerini öğrenmek için de ideal!

5. Peso Pluma & Eslabon Armado - Ella Baila Sola

Meksika İspanyolcası aksanını tanımak isteyenler buraya! Daha geleneksel ama güncel bir tarzda olduğu için hem kültürel hem dilsel açıdan zengin bir içerik sunarken dinledikçe aşık olacağınız bir parça!

6. Bad Bunny ft. Chencho Corleone - Me Porto Bonito

Latin sokak dili ve argo ifadeler içeren bu şarkı da Bad Bunny klasiklerinden en sevdiğimiz. Özellikle daha ileri seviyede öğrenenler için aksan ve hızlı telaffuz pratiği sağlayan bu parça sizi Bad Bunny hayranı da yapabilir, biz uyaralım da!

7. Shakira, Ozuna - Monotonía

Yavaş temposu sayesinde kelimeleri daha rahat seçebileceğiniz bu parça da favorilerimiz arasında! “Monotonía”, “culpa”, “costumbre” gibi duygu kelimelerini öğrenmek için iyi bir fırsat resmen.

8. KAROL G - Provenza

Modern ve rahat bir konuşma dili içeren bu şarkı da günlük ifadeler, flört dili ve şehir argosu açısından kelime dağarcığını geliştirmek isteyenler için eşsiz sözler sunuyor.

9. Sebastián Yatra - Tacones Rojos

Pop tarzında ve net telaffuzlu bir şarkı arıyorsanız o kesinlikle Tacones Rojos olmalı! Romantik ifadeler ve basit cümle yapıları sayesinde başlangıç seviyesi için en uygun parçalardan biri...

10. La Bachata - MTZ Manuel Turizo

Tekrar eden nakaratı ve duygusal anlatımıyla hem dinlemesi kolay hem öğrenmesi pratik olan bu parça listede en sevdiklerimizden... Geçmiş zaman kullanımlarını duymak için de oldukça iyi bir örnek!

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
