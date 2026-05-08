article/comments
article/share
Haberler
Spor
İspanyol Medyası Tchouameni Valverde Kavgasını Yapay Zekayla Canlandırdı

İspanyol Medyası Tchouameni Valverde Kavgasını Yapay Zekayla Canlandırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.05.2026 - 14:18

Kupaları ve başarılarıyla anılan İspanyol devi Real Madrid, başarısız geçen sezonun ardından daha çok takım için kavgalar ve kaosla gündeme geliyor. Mbappe krizi, oyuncuların gruplaşması derken takımın iki önemli oyuncusu Tchouameni Valverde'nin birbirine girmesi gündeme bomba gibi düştü. Bir TV kanalı da kavgayı yapay zeka ile canlandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Real'de sular durulmuyor.

Real'de sular durulmuyor.

Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde, geçtiğimiz gün idmanda yaşanan tartışmanın ardından ikinci kez daha kavga etmişti. Yaşanan kavga sonrasında Valverde, hastaneye kaldırıldı. Bazı medya kuruluşları kavgada kan döküldüğünü ve Valverde'nin bilincini kaybettiğini öne sürerken başka medya kuruluşları olayın basit bir itişme olduğunu öne sürmüştü.

Abartı haberleriyle öne çıkan Chiringuito kanalı ise herhangi bir görüntüsü olmayan kavgayı yapay zekayla canlandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın