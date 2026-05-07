Real Madrid'de Kaos Bitmiyor! Tchouameni ile Kavga Eden Valverde Hastaneye Kaldırıldı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.05.2026 - 16:58

Ligde Barcelona'nın gerisine düşen ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenen Real Madrid'de sular durulmuyor. Marca'nın haberine göre Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde, dün yaşanan tartışmanın ardından bugün bir kez daha kavga etti. Kavga sonrasında Valverde, hastaneye kaldırıldı.

Real Madrid'de sular bir türlü durulmuyor.

Olay Valdebebas'taki antrenman sırasında başlayan itişme ve sert tartışmanın soyunma odasına taşınmasıyla gelişti. Geçtiğimiz gün kavga eden iki oyuncu bugün idmanda birbirine girdi. Valverde hastaneye kaldırılırken kulüpte acil durum toplantısı yapıldı.

Bu kavga da son günlerde yaşananlara tuz biber ekti.

Son günlerde eflatun beyazlılarda yaşanan olaylar şöyle;

Mbappe antrenmanda ofsayt verdiği için yardımcı antrenöre küfür etti.

 Rüdiger ve Carvajal kavga etti.

 Vinicius Junior maç toplantısında uyuyakaldı.

 6 futbolcu, teknik direktör Arbeloa ile hiç konuşmuyor.

 Takımdaki birçok oyuncunun birbiriyle arası bozuk.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
