article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç Şüpheli Sıfatıyla İfadeye Çağrıldı

İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç Şüpheli Sıfatıyla İfadeye Çağrıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 23:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin açıklamalar nedeniyle üç gazetecinin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasını talimatlandırdı. Başsavcılık, bir süre önce de sosyal medyada soruşturmaya dair gerçeğe aykırı iddiaların dolaştığını belirterek resen adli işlem yapılacağı uyarısında bulunmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başsavcılık üç gazeteciyi ifadeye çağırdı.

Başsavcılık üç gazeteciyi ifadeye çağırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmesi talimatını verdi. Üç isim, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunmakla suçlanıyor. Başsavcılık daha önce yayımladığı sanal medya uyarısında, soruşturmaya ilişkin gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesindeki halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirileceğini ve bu paylaşımları yapanlar hakkında resen adli işlem yapılacağını duyurmuştu.

İsmail Saymaz da ifadeye çağrılanlar arasında.

İsmail Saymaz da ifadeye çağrılanlar arasında.

Ağustos ayında Halk TV'den ayrılarak Sözcü TV'ye geçen İsmail Saymaz, ifadeye çağrılan üç isimden biri oldu. Saymaz'ın konuyla ilgili bir açıklaması henüz paylaşılmadı.

Murat Ağırel ise daha önce 2020 yılının mart ayında da tutuklanmıştı. Ağırel'in yeni soruşturma kapsamında ne zaman ifade vereceği ise açıklanmadı.

Şaban Sevinç'e geçen yıl yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

Şaban Sevinç'e geçen yıl yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

Şaban Sevinç ile Hakan Aygün hakkında mart 2025'te yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti. Sevinç'in de ifade çağrısına ilişkin bir açıklaması haberlerde yer almıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın