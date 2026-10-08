İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç Şüpheli Sıfatıyla İfadeye Çağrıldı

Ağustos ayında Halk TV'den ayrılarak Sözcü TV'ye geçen İsmail Saymaz, ifadeye çağrılan üç isimden biri oldu. Saymaz'ın konuyla ilgili bir açıklaması henüz paylaşılmadı.

Murat Ağırel ise daha önce 2020 yılının mart ayında da tutuklanmıştı. Ağırel'in yeni soruşturma kapsamında ne zaman ifade vereceği ise açıklanmadı.