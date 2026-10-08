İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç Şüpheli Sıfatıyla İfadeye Çağrıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin açıklamalar nedeniyle üç gazetecinin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasını talimatlandırdı. Başsavcılık, bir süre önce de sosyal medyada soruşturmaya dair gerçeğe aykırı iddiaların dolaştığını belirterek resen adli işlem yapılacağı uyarısında bulunmuştu.
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Başsavcılık üç gazeteciyi ifadeye çağırdı.
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İsmail Saymaz da ifadeye çağrılanlar arasında.
Şaban Sevinç'e geçen yıl yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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