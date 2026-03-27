article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Işıklar Kapalıyken Dinlenmesi Gereken Şarkılar

etiket Işıklar Kapalıyken Dinlenmesi Gereken Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
27.03.2026 - 16:01

Işıkları kapattığın anda tüm dünya susar ya... Sadece sen ve şarkın vardır. İşte tam bu anlarda sizi içinize çekecek ve tüm dünyadan soyutlayacak birbirinden harika şarkılar bıraktık!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
1. Cherry – Chromatics

Bu şarkı sanki loş bir odada camdan dışarı bakarken çalmalı. Gözler kapalı dinlerken ruhunuzun en derinliklerine kadar iniyorsunuz...

2. Rhye - Open

Fısıltı gibi başlayan, yavaş yavaş içine işleyen bir parça. Işıklar kapalıyken kalp atışlarını bile duyuyormuşsun gibi hissettiriyor.

3. James Blake - Retrograde

Geceyle uyum sağlayan karanlık bir derinliği var şarkının... Düşüncelerinle baş başa kalmak istediğin anlarda birebir.

4. Bloodflood – alt-J

Yavaş yavaş yükselen gerilimiyle geceye dramatik bir hava katıyor. Karanlıkta dinlendiğinde etkisi 10 katına çıkıyor.

5. RY X - Only

Çok sade olmasına rağmen oldukça güçlü bir şarkı. Sessiz bir odada, yalnız başına dinlendiğinde insanın içini açan türden.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
6. Gerry Rafferty - Night Owl

Gece insanlarına özel bir şarkı gibi. Pencereden sokak lambalarına bakarken arka planda çalmalı. İnsan tüm hayatını sorguluyor.

7. Novo Amor - Anchor

Yumuşak sesi ile insanı sakinleştiren bir yapısı var. Karanlıkta dinlerken sanki bir el omzunuzdaymış gibi desteğini hissediyorsunuz.

8. Kid Francescoli - "Moon (and it went like)"

Sessiz bir odada yankılanan yalnızlık gibi hissettiriyor. Çok sade ama etkisi büyük bir şarkı. Dinlerken insan kendi içine doğru uzun bir yürüyüşe çıkıyor.

9. SEVDALIZA - HUMAN

Biraz karanlık, biraz gizemli bir şarkı... En az gece kadar.  Işıklar kapalıyken kendinle yüzleşiyormuşsun gibi hissettiriyor. Kulaklıkla dinlemek şart.

10. Ben Howard - Promise

Yorgun bir günün sonunda yatağa uzanıp tavana bakarken çalması gereken harika bir şarkı. Sanki tüm yorgunluğunuz ayaklarınızın altından kayıp gidecek...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın