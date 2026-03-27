Işıklar Kapalıyken Dinlenmesi Gereken Şarkılar
Işıkları kapattığın anda tüm dünya susar ya... Sadece sen ve şarkın vardır. İşte tam bu anlarda sizi içinize çekecek ve tüm dünyadan soyutlayacak birbirinden harika şarkılar bıraktık!
1. Cherry – Chromatics
2. Rhye - Open
3. James Blake - Retrograde
4. Bloodflood – alt-J
5. RY X - Only
6. Gerry Rafferty - Night Owl
7. Novo Amor - Anchor
8. Kid Francescoli - "Moon (and it went like)"
9. SEVDALIZA - HUMAN
10. Ben Howard - Promise
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
