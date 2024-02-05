Işığını Güneş Bile Kıskanır! Güçlü Kadınların Dinlemesi Gereken 15 Şarkı
Işığını Güneş Bile Kıskanır! Güçlü Kadınların Dinlemesi Gereken 15 Şarkı
Kadın olmanın gücünü vurgulayan, kadın sanatçılar tarafından seslendirilmiş 15 motivasyon şarkısını seninle paylaşıyoruz. Her biri, kendi potansiyelimizi keşfetme yolunda bizi ilhamlandıracak güçlü mesajlar içeriyor. Umarım listemizi beğenirsin!
Listeye geçmeden şunu da hatırlatmak isterim: Senin parıltın dünyayı aydınlatır. Bu sebeple hayattaki bütün amacın, kendi benzersiz ışığınla parlamak olsun kız kardeşim. Kocaman sevgiler!💋
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1. Beyoncé - Run the World (Girls)
2. Sia - Unstoppable
3. Alicia Keys - Girl on Fire
4. Rihanna - Diamonds
5. Destiny's Child - Independent Women, Pt. 1
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6. Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok
7. Sertab Erener - Tek Başıma
8. Nil Karaibrahimgil- Çocuk Da Yaparım Kariyer De
9. Ajda Pekkan - Sana Ne Kime Ne
10. Britney Spears - Stronger
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11. Katy Perry - Roar
12. Jennifer Lopez - Ain't Your Mama
13. Sezen Aksu - Şarkı Söylemek Lazım
14. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazim (Orjinal)
15. Demet Akalın - Pırlanta
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