Önce İran'da Gizlice Çekildi, Sonra Türkiye Sınırından Çıkarıldı: Ödüllü Film Hedefine Ulaştı

Ekipten biri filmi bir sabit diske aktararak Türkiye sınırına götürdü. Film, başka bir yapımın ham görüntüleri arasına gizlenerek İran dışına çıkarıldı. Keshavarz bu kişinin davranışını 'cesur bir davranış' olarak niteledi.

Yönetmen çift çekimlerden bu yana İran'a dönmedi ve yeniden giriş izni alıp alamayacaklarını bilmiyor. Oyuncular ise Tahran'da yaşamaya ve sahne çalışmalarına devam ediyor. Filmin ABD'de 4 Aralık'ta gösterime girmesi planlanıyor.