Önce İran'da Gizlice Çekildi, Sonra Türkiye Sınırından Çıkarıldı: Ödüllü Film Hedefine Ulaştı
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Tahran'da izinsiz ve gizlice çekilen 'The Friend's House Is Here' filmi, Ocak ayında Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazandı. Yapım ekibi, filmi Londra Film Festivali'ne ulaştırmak için oldukça alışılmadık bir yol izledi.
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Kaynak: Euronews Türkçe
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Yönetmenler Hossein Keshavarz ve Maryam Ataei, filmi Tahran'da savaş ortamında gizlice çekti.
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Oyuncuların başörtüsüz görünmesi ve yeni bir savaş endişesi çekimleri zorlaştırdı.
Film, Sundance'e bir hafta kala sabit diske aktarılarak Türkiye sınırına taşındı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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