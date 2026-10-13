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Önce İran'da Gizlice Çekildi, Sonra Türkiye Sınırından Çıkarıldı: Ödüllü Film Hedefine Ulaştı

Önce İran'da Gizlice Çekildi, Sonra Türkiye Sınırından Çıkarıldı: Ödüllü Film Hedefine Ulaştı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 11:58 Son Güncelleme: 13.10.2026 - 12:00
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Tahran'da izinsiz ve gizlice çekilen 'The Friend's House Is Here' filmi, Ocak ayında Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazandı. Yapım ekibi, filmi Londra Film Festivali'ne ulaştırmak için oldukça alışılmadık bir yol izledi.

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Kaynak: Euronews Türkçe

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yönetmenler Hossein Keshavarz ve Maryam Ataei, filmi Tahran'da savaş ortamında gizlice çekti.

Yönetmenler Hossein Keshavarz ve Maryam Ataei, filmi Tahran'da savaş ortamında gizlice çekti.

Film, Tahran'da aynı evi paylaşan oyun yazarı ve oyuncu Pari ile dansçı Hana'nın gündelik hayatını konu alıyor. İki arkadaş, İranlı yetkililerden izin almadan gizlice oyun sahneleyen bağımsız sanatçı çevresinin bir parçası.

Yönetmenler hazırlıkları Haziran 2025'teki ABD-İsrail saldırıları sırasında sürdürdü. Çekimler aynı yılın Eylül ve Ekim aylarında birkaç hafta içinde tamamlandı. Ekip, çanta içinde taşınan küçük bir kamera ve ses ekipmanı kullandı; bazı sahneler yalnızca iPhone ile çekildi.

Oyuncuların başörtüsüz görünmesi ve yeni bir savaş endişesi çekimleri zorlaştırdı.

Oyuncuların başörtüsüz görünmesi ve yeni bir savaş endişesi çekimleri zorlaştırdı.

Ataei, oyuncuların sokakta ve kafede başörtüsüz görünmesinin çekimleri zorlaştırdığını, bunun aynı zamanda pek çok İranlı kadının yasal zorunluluğa karşı sergilediği bir tavır olduğunu anlattı. Ekip, yeni bir savaş çıkabileceği endişesiyle çekimleri hızla bitirmeye çalıştı.

Aralık 2025'te ses miksajı tamamlanmak üzereyken hükümet karşıtı protestolar başladı. Sivil toplum kuruluşlarına göre güvenlik güçlerinin müdahalesinde binlerce kişi öldü ve ülke genelinde iletişim kesintisi yaşandı.

Film, Sundance'e bir hafta kala sabit diske aktarılarak Türkiye sınırına taşındı.

Film, Sundance'e bir hafta kala sabit diske aktarılarak Türkiye sınırına taşındı.

Ekipten biri filmi bir sabit diske aktararak Türkiye sınırına götürdü. Film, başka bir yapımın ham görüntüleri arasına gizlenerek İran dışına çıkarıldı. Keshavarz bu kişinin davranışını 'cesur bir davranış' olarak niteledi.

Yönetmen çift çekimlerden bu yana İran'a dönmedi ve yeniden giriş izni alıp alamayacaklarını bilmiyor. Oyuncular ise Tahran'da yaşamaya ve sahne çalışmalarına devam ediyor. Filmin ABD'de 4 Aralık'ta gösterime girmesi planlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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