İntikam Alma Şekline Göre Ne Kadar Zekisin?
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Birisi seni kırdı, haksızlık yaptı ya da güvenini sarstı. Peki sen ne yaparsın? Hemen tepki mi verirsin, hiçbir şey olmamış gibi mi davranırsın, doğru zamanı mı beklersin yoksa tamamen hayatından çıkarıp yoluna mı devam edersin? Aslında intikam karşısındaki tavrın, yalnızca öfkeni değil; özdenetimini, sabrını, insan okuma becerini ve stratejik düşünme biçimini de ortaya çıkarabilir.
Hazırsan seni en çok ele verecek sorular geliyor!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaşının sana büyük bir haksızlık yaptığını öğrendin. İlk tepkin ne olur?
4. Sana yapılan bir haksızlığın karşılığını vermek için en önemli şey sence nedir?
5. Birisi seni küçük düşürdüyse ne yaparsın?
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6. İntikam senin için ne ifade ediyor?
7. Sana zarar veren biriyle tekrar karşılaşırsan?
8. İntikam alırken en çok neye önem verirsin?
9. İntikam konusunda aşağıdakilerden hangisi sana daha yakın?
10. Birinin seni çok kırdığını düşün. İçinden geçen ilk düşünce hangisi olur?
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Stratejik Zekanın Oldukça Yüksek
Duygusal Zekan ve Özdenetimin Güçlü
Sabır Senin En Büyük Kozun
En Büyük Cevabın Kendi Hayatını Kurmak
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