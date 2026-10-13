İntikam Alma Şekline Göre Ne Kadar Zekisin?

Birisi seni kırdı, haksızlık yaptı ya da güvenini sarstı. Peki sen ne yaparsın? Hemen tepki mi verirsin, hiçbir şey olmamış gibi mi davranırsın, doğru zamanı mı beklersin yoksa tamamen hayatından çıkarıp yoluna mı devam edersin? Aslında intikam karşısındaki tavrın, yalnızca öfkeni değil; özdenetimini, sabrını, insan okuma becerini ve stratejik düşünme biçimini de ortaya çıkarabilir.

Hazırsan seni en çok ele verecek sorular geliyor!