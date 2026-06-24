İnternetten Alışveriş Yaparken Bedeninizle İlgili Bilmeniz Gerekenler

İnternetten kıyafet alırken kargonun kapıya geldiği anı korkuyla beklemekten sıkılmadınız mı? Fotoğraflarda acayip havalı duran, mankenin üzerinde adeta akan o elbise ya da gömlek kargodan çıkıp üzerinize geçince neden çuval gibi duruyor? Ya da neden nefesinizi kesecek kadar dar oluyor? Yalnız değilsiniz, hepimiz bu yollardan geçtik.

Paranızı ve zamanınızı kurtarmak için bilmeniz gereken şeyler var. Anlattık!