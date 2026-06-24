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İnternetten Alışveriş Yaparken Bedeninizle İlgili Bilmeniz Gerekenler

etiket İnternetten Alışveriş Yaparken Bedeninizle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 13:59
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İnternetten kıyafet alırken kargonun kapıya geldiği anı korkuyla beklemekten sıkılmadınız mı? Fotoğraflarda acayip havalı duran, mankenin üzerinde adeta akan o elbise ya da gömlek kargodan çıkıp üzerinize geçince neden çuval gibi duruyor? Ya da neden nefesinizi kesecek kadar dar oluyor? Yalnız değilsiniz, hepimiz bu yollardan geçtik.

Paranızı ve zamanınızı kurtarmak için bilmeniz gereken şeyler var. Anlattık!

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Güncel ölçülerinizi alın!

Her markanın medium beden ölçüsü aynı olmayabilir. Bir markanın medium bedeni, başka bir markanın small bedenine denk gelebilir. Bu yüzden bir mezura edinerek göğüs, bel ve basen ölçülerinizi güncel olarak not edin. Ölçüm yaparken mezurayı çok sıkmamaya özen gösterin.

"Slim fit" mi, "oversize" mı yoksa arada bir şey mi?

Kıyafetlerin açıklamalarında yazan o havalı İngilizce kelimeler, süs olsun diye orada durmuyor.

Slim Fit, vücuda yapışır ve risklidir; gerekirse bir beden büyük bakın. Regular Fit standarttır; macera aramıyorsanız kendi bedeninizi seçin. Oversize ise salaş kesimdir; üzerinizde çuval gibi durmasını istemiyorsanız bir beden küçük bile söyleyebilirsiniz.

Mutlaka tıklayın.

Sepete ekle butonunun hemen altında, genellikle gözümüzden kaçan ya da üşendiğimiz için tıklamadığımız 'Beden Tablosu' yazısı var ya, işte o sizin en yakın dostunuz. Aldığınız güncel göğüs ve bel ölçülerini o tablodaki santimetrelerle tek tek eşleştirin. Özellikle yurt dışı menşeyli sitelerde bu durum çok kritik. İtalyan markalarının kalıpları genellikle dar olurken, Amerikan markalarında bir Small bedenin içine iki kişi sığabilir.

Kumaş etiketini okuyun.

Fotoğraftaki mankenin içinde çok rahat hareket ettiği o pantolon, sıfır esnekliğe sahip bir kot olabilir. İçinde likra veya elastan varsa rahattır, vücudunuzun şeklini alır. Ancak %100 pamuk, keten veya polyester ise bu kumaşlar daha az esner; ölçünüz milimetrik olarak neyse onu almalısınız.

Kullanıcı yorumlarını didik didik edin.

Ürünü sizden önce alan, giyen, yıkayan insanların tecrübeleri, internet alışverişinin altın anahtarıdır. Ürünün yüksek puanlı olmasına hemen aldanmayın; direkt girip yorum metinlerini okuyun. Hele bir de boyunu, kilosunu yazıp üzerine kıyafeti giyip fotoğraf atanlar varsa, onlara teşekkür borçluyuz. 'İlk yıkamada bir beden küçüldü', 'Kolları çok dar, bir beden büyük alın' ya da 'Kumaşı göründüğü gibi değil, iç gösteriyor' gibi yorumlar sizi paranızı çöpe atmaktan %90 oranında korur.

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Mankenin boyuna aldanmayın.

Fotoğraftaki mankenler genellikle 1.80 boyunda, sıfır beden ve kıyafetler arkadan mandallarla onların üzerine kusursuzca oturtuluyor. Altındaki minik açıklamada genelde yazar: 'Mankenin boyu 1.78, üzerindeki ürün S bedendir.' Şimdi gerçek dünyaya dönüyoruz; kendi boyunuzu ve kilonuzu o mankenle kıyaslayın. Mankenin dizinde biten o elbise, sizde bambaşka bir boyda durabilir. Kıyafetin sizde nerede biteceğini hayal ederek sepetinizi güncelleyin.

Kıyafetin türüne göre ölçü alın.

Her kıyafetin hassas noktası farklıdır. Bir tişört alırken sadece göğüs ölçüsü yeterli olabilir ama bir ceket veya mont alıyorsanız omuz genişliği ve kol boyu her şeyi değiştirir. Omuzları dar gelen bir ceketle robot gibi gezersiniz. Ya da bir pantolon alırken iç bacak boyuna bakmazsanız, paçaları ya yerleri süpürür ya da komik bir şekilde yukarıda kalır. Ne alıyorsanız, o kıyafetin en kritik bölgesini ölçmeyi alışkanlık haline getirin.

Markanın coğrafyasını ve hedef kitlesini unutmayın.

Alışveriş yaptığınız sitenin hangi ülkeye ait olduğu beden seçiminde çok şeyi değiştirir. Mesela Uzak Doğu (Asya) menşeili sitelerden alışveriş yapıyorsanız kalıpların inanılmaz derecede küçük olduğunu bilmelisiniz. Oranın XL bedeni, bizim buraların Small bedenine denk gelebiliyor. Tam tersi, İskandinav ya da Amerikan markalarında ise her şey devasa olabiliyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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