Instagram'dan Dev Güncelleme: Sohbet İçerisinde "Çeviri" Özelliğiyle Farklı Dillerde Sohbet Edilebilecek

Instagram, yabancı dillerde mesajlaşmayı kolaylaştıracak yeni bir özellik duyurdu. Artık sohbetlerde 'çeviri' özelliği olacak, yani biri farklı bir dilde yazsa bile mesajları kendi dilinizde görebileceksiniz. Bu güncellemeyle birlikte dil bariyeri ortadan kalkacak, yabancı arkadaşlarla veya farklı diller konuşan insanlarla sohbet etmek çok daha kolay hale gelecek.

İşte özelliğin detayları...