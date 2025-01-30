Instagram'dan Dev Güncelleme: Sohbet İçerisinde "Çeviri" Özelliğiyle Farklı Dillerde Sohbet Edilebilecek
Instagram'dan Dev Güncelleme: Sohbet İçerisinde "Çeviri" Özelliğiyle Farklı Dillerde Sohbet Edilebilecek
Instagram, yabancı dillerde mesajlaşmayı kolaylaştıracak yeni bir özellik duyurdu. Artık sohbetlerde 'çeviri' özelliği olacak, yani biri farklı bir dilde yazsa bile mesajları kendi dilinizde görebileceksiniz. Bu güncellemeyle birlikte dil bariyeri ortadan kalkacak, yabancı arkadaşlarla veya farklı diller konuşan insanlarla sohbet etmek çok daha kolay hale gelecek.
İşte özelliğin detayları...
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Uzun zamandır farklı güncellemeleriyle gündeme gelen sosyal medya platformu Instagram, bu sefer de yeni bir özellikle gündeme geldi.
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DM kısmında hem gönderdiğiniz hem de aldığınız mesajlara 1 saniye kadar basılı tuttuğunuzda "Çevir" seçeneğiyle karşılaşıyorsunuz.
Mesajlaşma anında telefonu hangi dilde kullanıyorsanız ona çeviren bu yeni özellik sayesinde Instagram'dan çıkmadan anadilinizi bilmeyen biriyle kolayca iletişim kurabiliyorsunuz.
Bu özellik şu an için sorunsuz çalışıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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