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Instagram'da Viral Olan Görkemli Sünnet Düğünü Tepkileri Beraberinde Getirdi

Instagram'da Viral Olan Görkemli Sünnet Düğünü Tepkileri Beraberinde Getirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.07.2026 - 15:43
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Meltem Kaya isimli fenomenin oğlu için düzenlediği sünnet düğünü Instagram'da büyük beğeni toplarken X'te çok daha farklı tepkiler vardı. “23 yaşında sünnet annesi olmak” başlığıyla paylaşılan videodaki hazırlıklar pek çok kişi tarafından abartılı bulundu. Son zamanlarda ortaya çıkan YKS Anneleri gibi oluşumlar, şehzade akımları da akıllara getirilince sosyal medya bu düğünü konuştu.

via:meltemcihankaya

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Gelen tepkiler şöyle:

Gelen tepkiler şöyle:
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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