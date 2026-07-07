Instagram'da Viral Olan Görkemli Sünnet Düğünü Tepkileri Beraberinde Getirdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Meltem Kaya isimli fenomenin oğlu için düzenlediği sünnet düğünü Instagram'da büyük beğeni toplarken X'te çok daha farklı tepkiler vardı. “23 yaşında sünnet annesi olmak” başlığıyla paylaşılan videodaki hazırlıklar pek çok kişi tarafından abartılı bulundu. Son zamanlarda ortaya çıkan YKS Anneleri gibi oluşumlar, şehzade akımları da akıllara getirilince sosyal medya bu düğünü konuştu.
via:meltemcihankaya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyleydi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen tepkiler şöyle:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın