İnsanların Sizi Daha Karizmatik Bulmasını Sağlayan Basit Alışkanlık
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Karizmatik görünmek için konuşmanın merkezinde olmanız veya herkesi etkileyen hikâyeler anlatmanız gerekmeyebilir. Psikoterapist Donald Altman’a göre karşınızdaki insanı dikkatle dinlemek, onda fark ettiğiniz güçlü bir özelliği belirlemek ve bunu samimi biçimde dile getirmek daha etkili olabiliyor. “Güçlü yanları fark etme” adı verilen alışkanlık, insanların kendilerini görülmüş ve anlaşılmış hissetmelerini sağlıyor.
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Karizmanın önemli bir bölümü karşıdakini fark etmekten geliyor
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Genel övgü yerine kişiye özel bir gözlem yapmak gerekiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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