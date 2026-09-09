İnsanların Sizi Daha Karizmatik Bulmasını Sağlayan Basit Alışkanlık

Yöntem, konuşma sırasında cevap vermek için sıra beklemek yerine karşıdaki insanın anlattıklarına gerçekten odaklanmayı gerektiriyor. Altman; sabır, mizah, cesaret, sağduyu veya sorun çözme becerisi gibi bir özelliğin fark edilerek doğrudan söylenmesini öneriyor. Böylece konuşma genel bir iltifattan çıkarak kişiye özel ve anlamlı bir gözleme dönüşüyor.

Haberde aktarılan Lozan Üniversitesi araştırmasında belirli iletişim davranışları konusunda eğitim alan kişilerin karizma değerlendirmelerinde yüzde 60’a varan artış görüldü. İlk izlenim çalışmalarında da insanların karşılarındaki kişinin yetkinliğinden önce sıcak ve güvenilir olup olmadığını değerlendirdiği belirtiliyor. Birinin güçlü yanını dile getirmek bu sıcaklık ve ilgi hissini oluşturabiliyor.