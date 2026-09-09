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Yaşam
İnsanların Sizi Daha Karizmatik Bulmasını Sağlayan Basit Alışkanlık

İnsanların Sizi Daha Karizmatik Bulmasını Sağlayan Basit Alışkanlık

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 15:02
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Karizmatik görünmek için konuşmanın merkezinde olmanız veya herkesi etkileyen hikâyeler anlatmanız gerekmeyebilir. Psikoterapist Donald Altman’a göre karşınızdaki insanı dikkatle dinlemek, onda fark ettiğiniz güçlü bir özelliği belirlemek ve bunu samimi biçimde dile getirmek daha etkili olabiliyor. “Güçlü yanları fark etme” adı verilen alışkanlık, insanların kendilerini görülmüş ve anlaşılmış hissetmelerini sağlıyor.

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Karizmanın önemli bir bölümü karşıdakini fark etmekten geliyor

Karizmanın önemli bir bölümü karşıdakini fark etmekten geliyor

Yöntem, konuşma sırasında cevap vermek için sıra beklemek yerine karşıdaki insanın anlattıklarına gerçekten odaklanmayı gerektiriyor. Altman; sabır, mizah, cesaret, sağduyu veya sorun çözme becerisi gibi bir özelliğin fark edilerek doğrudan söylenmesini öneriyor. Böylece konuşma genel bir iltifattan çıkarak kişiye özel ve anlamlı bir gözleme dönüşüyor.

Haberde aktarılan Lozan Üniversitesi araştırmasında belirli iletişim davranışları konusunda eğitim alan kişilerin karizma değerlendirmelerinde yüzde 60’a varan artış görüldü. İlk izlenim çalışmalarında da insanların karşılarındaki kişinin yetkinliğinden önce sıcak ve güvenilir olup olmadığını değerlendirdiği belirtiliyor. Birinin güçlü yanını dile getirmek bu sıcaklık ve ilgi hissini oluşturabiliyor.

Genel övgü yerine kişiye özel bir gözlem yapmak gerekiyor

Genel övgü yerine kişiye özel bir gözlem yapmak gerekiyor

Yöntemin etkili olabilmesi için söylenen şeyin gerçek, kişiye özgü ve konuşulan konuyla bağlantılı olması gerekiyor. “Harikasın” gibi genel bir iltifat yerine “Bu sorunu oldukça sakin yönetmişsin” veya “İnsanları rahatlatma konusunda düşündüğünden daha iyisin” gibi somut ifadeler kullanılması öneriliyor. Böylece övgü, herkese söylenebilecek sıradan bir cümleden çıkarak anlamlı bir gözleme dönüşüyor. 

Güçlü yanları fark etmek yalnızca iltifat etmekten ibaret değil. Karşıdaki kişinin daha önce anlattığı ayrıntıları hatırlamak, sözünü kesmeden dinlemek ve davranışlarının ardındaki olumlu özelliği doğru biçimde tanımlamak da yöntemin parçası. Amaç insanları etkilemek için yapay övgüler sıralamak değil, gerçekten fark edilen bir özelliği görünür hâle getirmek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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