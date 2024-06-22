İnsanların Daha İlk Buluşmadan Doğru Kişiyle Beraber Olduklarını Anlamalarını Sağlamış 15 Olay
İnsanların Daha İlk Buluşmadan Doğru Kişiyle Beraber Olduklarını Anlamalarını Sağlamış 15 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde insanların daha ilk buluşmadan partnerlerinin ruh eşi olduklarını anlamalarına sebep olmuş 15 olaya bakacağız. Sizin de benzer bir tecrübeniz varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "İlgilendiği bir konu hakkında kendini övmeden ve beni kötü hissetirmeden saatlerce benimle konuştu."
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2. "Bar kapanasıya kadar saatlerce konuştuk ve gülmeye devam ettik."
3. "En sevdiğim TS Elliot şiirini okumaya başladı ve tam ortasında ben de okumaya başladım."
4. "Konuşmaya başladıktan sadece 5 dakika sonra o doğru kişiymiş gibi hissetmeye başladım ve 13 yıl sonra bu his hala geçmedi."
5. "İlginç bir şekilde bütün kıyafetlerimizin rengi birebir aynıydı."
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6. "İlk randevumuzdan Dune hakkında konuşmaya başladık ve saatlerce bütün her noktasını anlatmaya başladım."
7. "İkimizde gece bitsin istemedik ve konuşurken en az 3 farklı yere gittik."
8. "Erkek arkadaşım çok tatlı bir şekilde oynadığı bir oyundaki rekorundan bahsetti ve açıkcası çok tatlıydı."
9. "Randevudayken çok tatlı bir şekilde dinozor taklidi yaptı ve sanırım o an evlenmemiz gerektiğini anladım."
10. "Sevdiğim bir diziden bahsedince eve gidip hemen o da izlemiş."
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11. "Arabada giderken aniden bana dönüp, 'Tanrım! Çok güzelsin,' demişti."
12. "Birçok insan zayıf yönlerinden bahsetmez ama o bana bütün her şeyi anlatmıştı ve sadece üzücü bir hikaye anlatmaya çalışıyor gibi de değildi."
13. "İlk kez tanıştığımızda ofisinin dışındaydık."
14. "Bu olay 1980'li yıllarda gerçekleşti."
15. "Eski sevgilisinden bahsederken bile çok nazik bir şekilde konuşuyordu ve böylece iyi bir adam ile tanıştığımı anladım."
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