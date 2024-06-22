Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İnsanların Daha İlk Buluşmadan Doğru Kişiyle Beraber Olduklarını Anlamalarını Sağlamış 15 Olay

İnsanların Daha İlk Buluşmadan Doğru Kişiyle Beraber Olduklarını Anlamalarını Sağlamış 15 Olay

Aden
Aden - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 18:01

Bugünkü içeriğimizde insanların daha ilk buluşmadan partnerlerinin ruh eşi olduklarını anlamalarına sebep olmuş 15 olaya bakacağız. Sizin de benzer bir tecrübeniz varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "İlgilendiği bir konu hakkında kendini övmeden ve beni kötü hissetirmeden saatlerce benimle konuştu."

1. "İlgilendiği bir konu hakkında kendini övmeden ve beni kötü hissetirmeden saatlerce benimle konuştu."

'Onun ilgisi beni de etkiledi ve onunla görüşmeye devam etmek istedim.'

2. "Bar kapanasıya kadar saatlerce konuştuk ve gülmeye devam ettik."

2. "Bar kapanasıya kadar saatlerce konuştuk ve gülmeye devam ettik."

'Tam kalkarken kadın barmenlerden birisi, 'randevun çok iyi gitti gibi,' dedi.'

3. "En sevdiğim TS Elliot şiirini okumaya başladı ve tam ortasında ben de okumaya başladım."

3. "En sevdiğim TS Elliot şiirini okumaya başladı ve tam ortasında ben de okumaya başladım."

'O an şaşkın bir şekilde birbirimize baktık ve tam o anda aşık olduğumuzdan eminim.'

4. "Konuşmaya başladıktan sadece 5 dakika sonra o doğru kişiymiş gibi hissetmeye başladım ve 13 yıl sonra bu his hala geçmedi."

4. "Konuşmaya başladıktan sadece 5 dakika sonra o doğru kişiymiş gibi hissetmeye başladım ve 13 yıl sonra bu his hala geçmedi."

5. "İlginç bir şekilde bütün kıyafetlerimizin rengi birebir aynıydı."

5. "İlginç bir şekilde bütün kıyafetlerimizin rengi birebir aynıydı."

'Hem komik hem de romantik bir an olduğunu düşünmüştüm.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "İlk randevumuzdan Dune hakkında konuşmaya başladık ve saatlerce bütün her noktasını anlatmaya başladım."

6. "İlk randevumuzdan Dune hakkında konuşmaya başladık ve saatlerce bütün her noktasını anlatmaya başladım."

'Garip bir şekilde o da ilgiliydi ve böyle birbirimizle bağ kurduk.'

7. "İkimizde gece bitsin istemedik ve konuşurken en az 3 farklı yere gittik."

7. "İkimizde gece bitsin istemedik ve konuşurken en az 3 farklı yere gittik."

8. "Erkek arkadaşım çok tatlı bir şekilde oynadığı bir oyundaki rekorundan bahsetti ve açıkcası çok tatlıydı."

8. "Erkek arkadaşım çok tatlı bir şekilde oynadığı bir oyundaki rekorundan bahsetti ve açıkcası çok tatlıydı."

9. "Randevudayken çok tatlı bir şekilde dinozor taklidi yaptı ve sanırım o an evlenmemiz gerektiğini anladım."

9. "Randevudayken çok tatlı bir şekilde dinozor taklidi yaptı ve sanırım o an evlenmemiz gerektiğini anladım."

'Şimdi kendi küçük dinozorumuzun doğmasını bekliyoruz :)'

10. "Sevdiğim bir diziden bahsedince eve gidip hemen o da izlemiş."

10. "Sevdiğim bir diziden bahsedince eve gidip hemen o da izlemiş."

'Daha sonra ne kadar sevdiğinden bahseden bir mesaj gönderdi ve bugüne kadar benim için yapılan en tatlı şeydi.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "Arabada giderken aniden bana dönüp, 'Tanrım! Çok güzelsin,' demişti."

11. "Arabada giderken aniden bana dönüp, 'Tanrım! Çok güzelsin,' demişti."

'O anı asla unutamıyorum.'

12. "Birçok insan zayıf yönlerinden bahsetmez ama o bana bütün her şeyi anlatmıştı ve sadece üzücü bir hikaye anlatmaya çalışıyor gibi de değildi."

12. "Birçok insan zayıf yönlerinden bahsetmez ama o bana bütün her şeyi anlatmıştı ve sadece üzücü bir hikaye anlatmaya çalışıyor gibi de değildi."

'Çok farklı ve hoş bir tecrübeydi.'

13. "İlk kez tanıştığımızda ofisinin dışındaydık."

13. "İlk kez tanıştığımızda ofisinin dışındaydık."

'Yanına gittiğimde hemen bana sarıldı ve 'sonunda seninle tanıştığıma çok mutluyum,' dedi. Böylesine içten davranması çok hoşuma gitmişti. Yakında evleneceğiz.'

14. "Bu olay 1980'li yıllarda gerçekleşti."

14. "Bu olay 1980'li yıllarda gerçekleşti."

'Ben Country müzik seviyordum oysa Rock müzik. Ne zaman arabaya binsem sadece Country müzik çalardı. Evleneli 35 yıl oldu.'

15. "Eski sevgilisinden bahsederken bile çok nazik bir şekilde konuşuyordu ve böylece iyi bir adam ile tanıştığımı anladım."

15. "Eski sevgilisinden bahsederken bile çok nazik bir şekilde konuşuyordu ve böylece iyi bir adam ile tanıştığımı anladım."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın