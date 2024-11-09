İnsanlar Seni Nasıl Tanıyor?

İnsanlar için sen düzenli ve titiz birisin. Seni herkes bunlarla tanıyor. Evine geldiklerinde görecekleri tek şey düzen. Düzenliliğin sadece evinle ilgili değil elbette, özel ve iş hayatında da sen böyle düzenli birisin. Hayatının her alanında bu düzen var diyebiliriz. Bu titiz ve düzenlilik seni planlı biri de yapmış. Senin tüm haftan planlıdır, gideceğin yerler planlıdır, hatta oralara giderken giyeceklerin bile planlıdır. Yani hayatının her anını plan üzerine kurmuşsun sen!