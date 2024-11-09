İnsanlar Seni Nasıl Tanıyor?
İnsanlar Seni Nasıl Tanıyor?
Herkesin dışarıdan göründüğü bir taraf vardır. Peki insanlar acaba seni nasıl tanıyor? Seni çevrendekilerin nasıl gördüğünü merak ediyorsan haydi teste!
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1. Evini sorarak başlayalım mı? Evin genelde nasıldır?
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2. Peki etkinlik tercihlerinden de bahsedelim...
3. Boş zamanlarında neler yapıyorsun?
4. Sevdiğin tatlıyı da soralım mı?
5. Film tercihlerinden de bahset bize...
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