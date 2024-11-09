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İnsanlar Seni Nasıl Tanıyor?

etiket İnsanlar Seni Nasıl Tanıyor?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 11:01

Herkesin dışarıdan göründüğü bir taraf vardır. Peki insanlar acaba seni nasıl tanıyor? Seni çevrendekilerin nasıl gördüğünü merak ediyorsan haydi teste!

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1. Evini sorarak başlayalım mı? Evin genelde nasıldır?

2. Peki etkinlik tercihlerinden de bahsedelim...

3. Boş zamanlarında neler yapıyorsun?

4. Sevdiğin tatlıyı da soralım mı?

5. Film tercihlerinden de bahset bize...

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6. Doğum gününde nasıl bir kutlama çok hoşuna gider?

7. Hangi müzik senin tarzın?

8. Son olarak tatil tercihlerini de sorarak bitirelim.

Seni herkes titiz ve düzenli biri olarak biliyor.

imgur.com

İnsanlar için sen düzenli ve titiz birisin. Seni herkes bunlarla tanıyor. Evine geldiklerinde görecekleri tek şey düzen. Düzenliliğin sadece evinle ilgili değil elbette, özel ve iş hayatında da sen böyle düzenli birisin. Hayatının her alanında bu düzen var diyebiliriz. Bu titiz ve düzenlilik seni planlı biri de yapmış. Senin tüm haftan planlıdır, gideceğin yerler planlıdır, hatta oralara giderken giyeceklerin bile planlıdır. Yani hayatının her anını plan üzerine kurmuşsun sen!

Sen evcimen biri olarak tanınıyorsun.

Seni tanıyanlara seni sorsak herhalde istisnasız herkes senin evcimen biri olduğunu söyler. Sen tam bir ev insanısın. Evinde kendini rahat ve mutlu hissediyorsun. O yüzden zaten tüm buluşmalar hep senin evinde oluyor. Evine gelen herkesle ilgilenmek ve onlar için bir şeyler yapmak senin çok hoşuna gidiyor. Arkadaşların ve ailen senin sığınağın, onlar olmadan bir hayat düşünemiyorsun asla!

Seni herkes eğlenceli biri olarak tanımlıyor.

Seni tanıtmak için tek kelime yeter de artar. Sen eğlenceli kelimesinin sözlük anlamı gibisin. Hayatın eğlence ve macera dolu. Bunlar olmadan senin için bir yaşam düşünülemez. Enerjin hep çok yüksek ve bunu çevrene de yayıyorsun. Yeni deneyimlere açık birisin. Bu sayede her günün ayrı bir macera. Etkinlikten etkinliğe koşan yapın ve yeni yerle keşfetme arzun seni ayakta tutan şeyler!

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