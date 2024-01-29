İnsanın Kalbine Dokunup Cennetteymiş Gibi Hissettiren Lana Del Rey’in 13 Şarkısı

Her ne kadar eğlence dünyasından uzaklaşıp daha sakin bir hayat yaşamaya çalışsa da Lana Del Rey'in müziğine doyamıyoruz! Onun o meleksi sesi, her şarkı sözünün hissettirdikleri... Bu listemizde kalbimize en çok dokunan Lana Del Rey şarkılarını derledik!