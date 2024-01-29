İnsanın Kalbine Dokunup Cennetteymiş Gibi Hissettiren Lana Del Rey’in 13 Şarkısı
İnsanın Kalbine Dokunup Cennetteymiş Gibi Hissettiren Lana Del Rey’in 13 Şarkısı
Her ne kadar eğlence dünyasından uzaklaşıp daha sakin bir hayat yaşamaya çalışsa da Lana Del Rey'in müziğine doyamıyoruz! Onun o meleksi sesi, her şarkı sözünün hissettirdikleri... Bu listemizde kalbimize en çok dokunan Lana Del Rey şarkılarını derledik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Lana Del Rey - Say Yes To Heaven
2. Lana Del Rey - Summertime Sadness
3. Lana Del Rey - Cinnamon Girl
4. Lana Del Rey - Radio
5. Lana Del Rey - Born To Die
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Lana Del Rey - Young and Beautiful
7. Lana Del Rey - Blue Jeans
8. Lana Del Rey - Video Games
9. Lana Del Rey - Dark Paradise
10. Lana Del Rey - West Coast
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Lana Del Rey - Art Deco
12. Lana Del Rey - Sad Girl
13. Lana Del Rey - Ultraviolence
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda