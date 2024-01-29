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İnsanın Kalbine Dokunup Cennetteymiş Gibi Hissettiren Lana Del Rey’in 13 Şarkısı

etiket İnsanın Kalbine Dokunup Cennetteymiş Gibi Hissettiren Lana Del Rey’in 13 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 01:50

Her ne kadar eğlence dünyasından uzaklaşıp daha sakin bir hayat yaşamaya çalışsa da Lana Del Rey'in müziğine doyamıyoruz! Onun o meleksi sesi, her şarkı sözünün hissettirdikleri... Bu listemizde kalbimize en çok dokunan Lana Del Rey şarkılarını derledik!

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1. Lana Del Rey - Say Yes To Heaven

2. Lana Del Rey - Summertime Sadness

3. Lana Del Rey - Cinnamon Girl

4. Lana Del Rey - Radio

5. Lana Del Rey - Born To Die

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6. Lana Del Rey - Young and Beautiful

7. Lana Del Rey - Blue Jeans

8. Lana Del Rey - Video Games

9. Lana Del Rey - Dark Paradise

10. Lana Del Rey - West Coast

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11. Lana Del Rey - Art Deco

12. Lana Del Rey - Sad Girl

13. Lana Del Rey - Ultraviolence

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