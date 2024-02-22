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İngiltere'deki Kutsal Mekanların Diskolara Dönüştürülmesi Dindarların Aşırı Tepkisine Yol Açtı

İngiltere'deki Kutsal Mekanların Diskolara Dönüştürülmesi Dindarların Aşırı Tepkisine Yol Açtı

İngiltere
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 11:28

İngiltere'de katedrallerde disko eğlenceleri yapılması tartışma konusu oldu. Hafta sonu düzenlenen bir etkinliğin ayrıntılarına ve katedral yönetimlerinin neden kutsal mekanlarda parti yaptığına hep birlikte bakalım.

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İngiltere son günlerde sıra dışı tartışmalara sahne oluyor. Ülkedeki bazı katedraller hafta sonları 'disko' olarak kullanılmaya başlandı. Ancak bu durum dindar çevrelerden tepki topladı.

İngiltere son günlerde sıra dışı tartışmalara sahne oluyor. Ülkedeki bazı katedraller hafta sonları 'disko' olarak kullanılmaya başlandı. Ancak bu durum dindar çevrelerden tepki topladı.

Independent'in Guardian'dan aktardığı habere göre geçtiğimiz cumartesi günü Winchester Katedrali'nde bir parti düzenlendi. 400 kişinin katıldığı partinin biletleri 25 Sterlin (yaklaşık 980 lira) fiyatına satıldı.

Independent'in Guardian'dan aktardığı habere göre geçtiğimiz cumartesi günü Winchester Katedrali'nde bir parti düzenlendi. 400 kişinin katıldığı partinin biletleri 25 Sterlin (yaklaşık 980 lira) fiyatına satıldı.

Katedraldeki partide konser de düzenlendi. Ancak katılımcılar konseri dinlerken sıra dışı bir yöntem kullandı. Partiye gelenler çalan müziği kulaklık takarak dinledi. Ayrıca partide içki servisi de yapıldı.

Katedraldeki partide konser de düzenlendi. Ancak katılımcılar konseri dinlerken sıra dışı bir yöntem kullandı. Partiye gelenler çalan müziği kulaklık takarak dinledi. Ayrıca partide içki servisi de yapıldı.

Tabii katedral gibi insanların ibadet ettiği yerde dini bir mekanda içkili parti düzenlenmesi ve mekanın diskoya dönüştürülmesiden memnun olmayanlar da vardı. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre 2 bin 500 kişi "tarihi ve kutsal mekanlara saygısızlık eden etkinliklere karşı" düzenlenen imza kampanyasına katıldı.

Tabii katedral gibi insanların ibadet ettiği yerde dini bir mekanda içkili parti düzenlenmesi ve mekanın diskoya dönüştürülmesiden memnun olmayanlar da vardı. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre 2 bin 500 kişi "tarihi ve kutsal mekanlara saygısızlık eden etkinliklere karşı" düzenlenen imza kampanyasına katıldı.

Her ne kadar katedrallerde disko eğlencesi yapılmasına karşı olanların sayısı artsa da bu etkinliklerin sayısında da bir artış söz konusu. Haberlerde önümüzdeki aylarda bu tür etkinliklerin yapıldığı katedral sayısının 14'e çıkarılacağı belirtiliyor.

Her ne kadar katedrallerde disko eğlencesi yapılmasına karşı olanların sayısı artsa da bu etkinliklerin sayısında da bir artış söz konusu. Haberlerde önümüzdeki aylarda bu tür etkinliklerin yapıldığı katedral sayısının 14'e çıkarılacağı belirtiliyor.
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Peki katedral yönetimleri kutsal mekanları neden diskoya çeviriyor?

Peki katedral yönetimleri kutsal mekanları neden diskoya çeviriyor?

İngiltere'deki 42 katedralin 39'u koruma altına alınmış bina kapsamında. Durham, Canterbury ve Westminster'daki katedraller ise dünya miras listesinde. Ancak bu katedraller hükümetten mali destek almıyor. Katedrallerin bakım ve işletme faaliyetleri bağışlardan ve yardımlardan karşılanıyor. Disko etkinliği düzenleyen Winchester'ın bakım maliyeti günlük yaklaşık 14 bin. Katedralin müdürü neden mabedi diskoya çevirdiğini şu sözlerle açıklıyor: 'İnsanlar burada sessiz bir konsere katılarak karanlık ve ihtişamlı bir mekanın tadını çıkardılar. Biz de partiden gelir elde etmiş olduk. Maalesef ticari faaliyetlere girişmeden kutsal bir mekan olamıyoruz' dedi.

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