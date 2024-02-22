İngiltere'deki Kutsal Mekanların Diskolara Dönüştürülmesi Dindarların Aşırı Tepkisine Yol Açtı

İngiltere'deki 42 katedralin 39'u koruma altına alınmış bina kapsamında. Durham, Canterbury ve Westminster'daki katedraller ise dünya miras listesinde. Ancak bu katedraller hükümetten mali destek almıyor. Katedrallerin bakım ve işletme faaliyetleri bağışlardan ve yardımlardan karşılanıyor. Disko etkinliği düzenleyen Winchester'ın bakım maliyeti günlük yaklaşık 14 bin. Katedralin müdürü neden mabedi diskoya çevirdiğini şu sözlerle açıklıyor: 'İnsanlar burada sessiz bir konsere katılarak karanlık ve ihtişamlı bir mekanın tadını çıkardılar. Biz de partiden gelir elde etmiş olduk. Maalesef ticari faaliyetlere girişmeden kutsal bir mekan olamıyoruz' dedi.