Öldürüldü mü? Şilili Yazar Pablo Neruda'nın Ölümü Hakkında Mahkemeden Yeni Bir Karar Çıktı

Dünyaca ünlü Şilili yazar Pablo Neruda, 1973'te hayatını kaybetmişti. Yazarın ölümü o günden bugüne büyük bir tartışma konusuydu. Geçtiğimiz aylarda ünlü yazarın yeğeninin mahkemeye yaptığı bir başvuru, Neruda'nın ölümüyle ilgili ayrıntıları tekrar gündem konusu yaptı. Detaylar içerikte!