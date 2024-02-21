Avrupalı Emeklilerin Vikipedi'de Yazarlık Yapması Türkiye'de Olsaydı Neler Olurdu Diye Sorgulatacak
Avrupalı Emeklilerin Vikipedi'de Yazarlık Yapması Türkiye'de Olsaydı Neler Olurdu Diye Sorgulatacak
Vikipedi'de boş maddeleri dolduranlar ya da makale yazanlar genellikle 18-40 yaş arasındaki genç nüfustur. Ancak bir Avrupa ülkesi var ki burada emekliler de Vikipedi'de yazmaya başlamış. Gelin o haberin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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Uzun yıllar aynı işte ya da aynı iş ortamında çalışan insanlar emekli olunca aniden bocalar ve ne yapacağına bir türlü karar veremez. Bazıları da var ki kendilerine unutulmayacak ve haberlere çıkacak hobiler bulurlar.
İşte onlardan birinin haberi de bir Avrupa ülkesinden geldi. Çekya'da yaşayan bazı emekliler boş zamanlarını değerlendirmek için ve hobi olarak Vikipedi maddelerini doldurmaya başlamış. Evet, yanlış duymadınız; bildiğiniz Vikipedi yazarlığı yapıyorlar!
Independent'in aktardığı haberine göre emekli kütüphaneci Jirina Kadnerova bunlardan yalnızca biri. AFP'ye konuşan Kadnerova, 2013 yılında Çekya'da başlatılan "Büyükler Vikipedi'ye yazıyor" isimli programdan ders almış.
80 yaşındaki Kadnerova o günden bu yana çoğu tarihi alanda olmak üzere Vikipedi'de 100'den fazla makale yayınlamış, 1500 maddeye ise katkıda bulunmuş.
Emekli kütüphaneci yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Vikipedi kullandım. Çünkü kütüphaneciler orayı çok kullanır. Ancak katkı sunacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.
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Siz emekli insanların Vikipedi'de makale yazmasına ne diyorsunuz? Türkiye'deki emekliler de hobi olarak bunu yapsalar nasıl olur? Dedeniz, nineniz, anne babanız Vikipedi'de yazar olsa peki? Buyrun yorumlara!
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