Annesi ile Babası Arasında Teyze-Yeğen İlişkisi Olan Kadının Hikayesi Beyninizi Yakacak!
Annesi ile Babası Arasında Teyze-Yeğen İlişkisi Olan Kadının Hikayesi Beyninizi Yakacak!
Hepimizin aile hayatında, başkalarına anlatıldığında yadırganacak, beyin yakacak ve ilgi çekecek hikayeler vardır. İşte bu hikayelerden biri de A.Y. adlı bir kadının öz annesinin aynı zamanda üvey büyük teyzesi olduğunu öğrenmesi oldu. Bu içerikte A.Y. duyunca şok olacağınız aile hayatının ayrıntılarını bize anlattı. Gelin onun hikayesine hep birlikte kulak verelim.
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Türkiye'de akraba evliliği azımsanmayacak kadar çok görülür. Ülkenin batısından doğusuna kadar pek çok yerde her insanın ailesinde bu tür evlilikler yaşanır ve bazen de sonuçları çocuklar için fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan olumsuz olur.
Sıradaki hikayemiz Karadeniz'in bir köyünde doğup büyüyen bir kadının hikayesi. 55 yaşındaki A.Y. 1969 yılında elektriğin çok sonradan geldiği, 1980 darbesini geç öğrenen bir köyde doğmuş bir kadın.
Babası o doğduğu zamanlarda işçi göçüyle Almanya'ya yerleşmiş ve Türkiye'ye her döndüğünde çocuk sahibi olmuş bir adam. A.Y., 2005 yılında vefat eden babasını yılda sadece 1 ay görmüş ve tabii babasıyla sıkı bir bağ kuramamış. Hikaye ne kadar da tanıdık geliyor değil mi?
Ancak bu hikayeyi daha da dramatikleştiren bazı unsurlar var. A.Y.'nin anne-babası o 2 yaşındayken boşanmış ve babası tekrar evlenmiş. A.Y. onu yetiştiren kadının gerçek annesi olmadığını 12 yaşındayken öğrenmiş ve bir gün öz annesiyle tanışmaya onun köyüne gitmiş. Buraya kadar her şey normal. Anormal olan ise gerçek annesinin üvey büyük teyzesi olduğu...
A.Y.'nin anne ve babasının evlilik hikayesi çok enteresan. Evlendiklerinde annesi 21, babası ise 14 yaşındaymış. 7 yıl evli kalan çift bu süre boyunca 3 çocuk sahibi olmuş ancak hiç mutlu olamamışlar. Onların mutlu olamamalarının sebebi ise teknik olarak akraba olmaları...
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A.Y'nin dedesi, ölen eşinden sonra başka bir kadınla evlenmiş. A.Y'nin üvey babaannesi olan B. ise üvey oğlunu öz kız kardeşi ile evlendirmiş. İşte A.Y. üvey teyzesiyle evlenen bir adamın ya da üvey yeğeniyle evlenen bir kadının kızı.
A.Y. tüm bu olanları henüz bir genç kızken öğrenmiş. Yıllarca üvey anne ile büyüyen kadın, bunun üstüne annesi ile babasının arada üvey teyze-yeğen ilişkisi olduğunu öğrenince şoka uğramış.
A.Y. o dönem yaşadıklarını şu sözlerle açıklıyor:
Sizin ailenizde böyle hikayeler var mı? A.Y. gibi siz de ailenizdeki trajik hikayeleri bize anlatabilirsiniz. Yorumlara buyrun!
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