Influencer'lar Tarafından Dolandırılan İsimlere Yenisi Eklendi: TikTok Kullanıcısı Yaşadıklarını Anlattı

TikTok'ta yeteneği ile öne çıkan kullanıcılardan olan Ayça Kömürcü, bir influencer tarafından dolandırıldığı bir anısını TikTok'ta paylaştı.
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TikTok'ta tasarladığı ayakkabıları kendisi çizen ve renklendiren Ayça Kömürcü, yeteni ile hepimizi büyülüyor.
TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine sahip olan kullanıcı, geçtiğimiz yıl bir influencer tarafından dolandırıldığı anısını paylaştı.
Kullanıcı, influencer'ın kendisine ulaştığını ve iş birliği için bir ayakkabı istediğini anlattı. Kullanıcı, ınfluencer tarafından seçilen tasarımın çok emek isteyen ve yaklaşık bir hafta süreceğini de söyledi.
Kullanıcı bitirdiği ayakkabıları kargoladığını ve "Teslim edildi" olarak gözüktüğünü söyledi. Influencer ise kargonun kendisine ulaşmadığını söyledi
Hikayenin 1'inci bölümü
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Kullanıcı, iki günlük emeğinin bulunduğu ayakkabının kaybolduğunu duyunca kargo şirketine ulaştığını ve bu olaydan sonra çalıştığı kargo şirketini değiştirdiğini de ekledi.
Kaybolan ayakkabının ardından influencerin yeni bir model istediğini söyleyen kullanıcı başına gelenleri fark etmediğini de vurguladı. Hikayenin 2'nci bölümü👇
Farklı tasarım yapmayı kabul eden kullanıcı, influencer'ın yeni ayakkabıda farklı bir numara istediğini ve bu istek karşısında çok şaşırdığını söyledi.
Kullanıcı, influencer'ın yeni ayakkabıyı paylaştığını söyledi fakat 1.5 ay sonra influencer'ın ilk ayakkabıyla da paylaşım yaptığını gördüğünü söyledi.
Olayın ayrıntıları için 3'üncü kısım👇
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Kullanıcı, gördüklerinden sonra influencer'ı her yerden engellediğini de ekledi.
Her şeyin açıklığa kavuştuğu son kısım için 👇
Son zamanlarda çok sık duyduğumuz dolandırılma hikayeleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda buluşalım.
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