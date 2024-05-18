İndirim Günleri Başlıyor! 18 - 24 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 18 - 24 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 - 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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18 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar 1 Kg 199 TL
Çokça Domates Salçası 830 gr 31,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Çok Al Az Öde
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23 Mayıs 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Onvo Ultra HD Android 65'' Smart Led TV 16.499 TL
SEG Buzdolabı 7.999 TL
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Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 27.990 TL
Sinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.799 TL
Lizbon Koltuk Takımı 12.900 TL
Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 199 TL
Çelik Termos 399 TL
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6 Çekmeceli Saklama Dolabı 749 TL
Aprilla Sinek Öldürücü Raket 99,50 TL
JWIN Tuşlu Piyano 7.499 TL
Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Set 349 TL
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24 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Fakir Çeyiz Paketi 3.499 TL
Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.91x1.7m 1.299 TL
Katlanır Şezlong / Sandalye 999 TL
Kadın / Erkek Hasır Görünümlü Şapka 129 TL
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Paşabahçe Invitation Oval Tabak 2'li 59 TL
Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım 199 TL
ŞOK 18 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
120x180 cm Kaşmir Çift Taraflı Kilim 599 TL
Banyo ürünleri;
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Beyaz eşya ve küçük ev aletleri;
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