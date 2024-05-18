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İndirim Günleri Başlıyor! 18 - 24 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 18 - 24 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.05.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 - 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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18 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar 1 Kg 199 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar 1 Kg 199 TL
onedio.com

  • Sütaş / Ekici Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 134 TL

  • Karlıdağ Tuzlu Tereyağı 950 gr 335 TL

  • Sümeli Tuzlu Tereyağı 750 gr 265 TL

  • Torku %0.5 Yağlı Süt 4x1 Litre 85 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 500 gr 49,50 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 42,50 TL

  • Zeyidoğlu Üzüm Pekmezi 1300 gr 110 TL

  • Seyidoğlu Tahin 1 Kg 145 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 99,75 TL

  • Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 gr 59 TL

  • Vanet Piliç Kangal Sucuk 400 gr 51 TL

Çokça Domates Salçası 830 gr 31,50 TL

Çokça Domates Salçası 830 gr 31,50 TL
onedio.com

  • Ofçay Demlik Poşet Çay 30'lu 39,90 TL

  • Sinangil Çeşidim Soğuk Baklava 400 gr 115 TL

  • Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 gr 39,50 TL

  • Coca Cola Zero 2,5 Litre 34,50 TL

  • Sprite Gazlı İçecek 1 Litre 20 TL

  • Dalin Bebek Şampuanı 700 ml 74,90 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 49,50 TL

  • Finish Bulaşık Makine Temizleyici 250 ml 49,50 TL

  • Finish Makine Tuzu 1300 gr 49,50 TL

  • Marc Çamaşır Makine Temizleyici 250 ml 49,50 TL

  • Calgon Toz Kireç Önleyici 250 gr 74,90 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 300 ml 59 TL 

  • Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 10x31,5 gr 69,90 TL

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
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23 Mayıs 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Onvo Ultra HD Android 65'' Smart Led TV 16.499 TL

Onvo Ultra HD Android 65'' Smart Led TV 16.499 TL
onedio.com

  • Toshiba 55'' Ultra HD QLED Android TV 18.999 TL

  • Piranha Akıllı Bileklik 219 TL

  • Piranha Kablolu Kulaklık 179 TL

SEG Buzdolabı 7.999 TL

SEG Buzdolabı 7.999 TL
onedio.com

  • SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.999 TL

  • SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL

  • SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL

  • Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 5.999 TL

En çok tercih edilen çamaşır makinelerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Sepetleri dolduran buzdolabı modellerine de buradan göz atabilirsiniz.

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Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 27.990 TL

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 27.990 TL
onedio.com

Sinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.799 TL

Sinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.799 TL
onedio.com

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL

  • Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 1.099 TL

  • Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

  • Aprilla Dijital Banyo Baskülü 199 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

  • Homend Buhar Kazanlı Ütü 2.199 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesini Hepsiburada güvencesi ile buradan satın alabilirsiniz.

Kullananların önerdiği Türk Kahvesi Makineleri burada.

Favori ütü modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Lizbon Koltuk Takımı 12.900 TL

Lizbon Koltuk Takımı 12.900 TL
onedio.com

  • Mila Koltuk Takımı 12.900 TL

  • Rio Konsol 1.990 TL

Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 199 TL

Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 199 TL
onedio.com

  • Renkli Cam Sunum Tepsisi ve Supla 49,50 TL

  • Simax Borosilikat Tencere 349 TL

  • Borosilikat Demlik 169 TL

  • Plastik Kılıflı Cam Matara 79,50 TL

  • Cam Sprey Yağdanlık 69,50 TL

  • Borosilikat Desenli Latte Bardağı 49,50 TL

Çelik Termos 399 TL

Çelik Termos 399 TL
onedio.com

  • Plastik Pastacılık Ürünleri 24,50 TL

  • Renkli Metal Süzgeç 99,50 TL

  • Yağ Sıçratmaz 59,50 TL

  • Baharat Kavanoz Rafları ve Bulaşıklık 179 TL

  • Emaye Sosluk Tava 155 TL

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6 Çekmeceli Saklama Dolabı 749 TL

6 Çekmeceli Saklama Dolabı 749 TL
onedio.com

  • Katlanır Küvet 399 TL

  • Katlanır Sele 169 TL

  • Katlanır Maşrapa 39,50 TL

  • Katlanır Su Kovası 139 TL

Aprilla Sinek Öldürücü Raket 99,50 TL

Aprilla Sinek Öldürücü Raket 99,50 TL
onedio.com

  • Aprilla Sinek Öldürücü 199 TL

  • Aprilla Sinek Öldürücü 399 TL

  • Termos 20 L Kale 599 TL

İndirimli termos modellerine de buradan göz atabilirsiniz.

JWIN Tuşlu Piyano 7.499 TL

JWIN Tuşlu Piyano 7.499 TL
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  • Jwin 61 Tuşlu Tuş Hassasiyetli Org 3.999 TL

  • Jwin Çantalı Keman 1.499 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Set 349 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Set 349 TL
onedio.com

  • Dilimsiz Stor Perde 399 TL

  • Zebra Stor Perde 549 TL

  • Ekstrafor Büzgülü Tül Perde 139 TL

  • Güneşlik Perde 169 TL

  • Buldan Koltuk Örtüsü 399 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

24 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

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onedio.com

Fakir Çeyiz Paketi 3.499 TL

Fakir Çeyiz Paketi 3.499 TL
onedio.com

  • Philips FC9330 Süpürge 4.799 TL

  • Iphone 12 Cep Telefonu 27.999 TL

  • Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.299 TL

  • Polosmart Tws Kulaklık 349 TL

  • Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

  • Kumtel Fastfryer 1.499 TL

  • Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.699 TL

  • Relax Bambu Saplı Çelik Termos 2 Litre 629 TL

  • Relax Bambu Saplı Çelik Termos 1,5 Litre 549 TL

  • Relax T Serisi Çelik Termos 2.5 Litre 499 TL

  • Nautica Termos 650 ml 699 TL

  • Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL

  • Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL

En çok tercih edilen bahçe ve balkon takımlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kullananların önerdiği Türk Kahvesi Makineleri burada.

Favori ütü modellerine buradan göz atabilirsiniz.

İndirimli termos modellerine de buradan göz atabilirsiniz.

Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.91x1.7m 1.299 TL

Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.91x1.7m 1.299 TL
onedio.com

  • Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.5x1.27m 799 TL

  • Yunus Deniz Yatağı 1.75x0.66m 599 TL

  • Çocuk Havuzu 1.14mx25cm 299 TL

  • Çocuk Havuzu 61x22cm 249 TL

  • Çocuk Havuzu 1.68mx38cm 599 TL

  • Çocuk Havuzu 1.47mx33cm 399 TL

  • Motor Deniz Yatağı 1.17x0.77m 549 TL

  • Pencereli Deniz Yatağı 359 TL

  • Deniz Topu 51cm 59 TL

  • Deniz Güneş Gözlüğü 3-8 Yaş 89 TL

  • Figürlü Deniz Gözlüğü 3-8 Yaş 149 TL

  • Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 179 TL

  • Lastik Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 199 TL

  • Deniz Yatağı 129 TL

  • Simli Donut Deniz Simidi 9+ Yaş 399 TL

  • Dnut Deniz Simidi 9+ Yaş 349 TL

  • Hacıyatmaz 3+ Yaş 229 TL

  • Desenli Deniz Kolluğu 3-6 Yaş 79 TL

  • Desenli Yüzme Yeleği 3-5 Yaş 99 TL

  • Figürlü Deniz Simidi 3-6 Yaş 129 TL

  • Su Oyuncakları 79 TL

  • Deluxe Yüzme Yelek 3-6 Yaş 149 TL

  • Deniz Kolluğu 3-6 Yaş 59 TL

Katlanır Şezlong / Sandalye 999 TL

Katlanır Şezlong / Sandalye 999 TL
onedio.com

  • INTEX Excursion Şişme Bot 6.999 TL

  • INTEX Seahawk Şişme Bot 5.499 TL

  • 8 Tel Bahçe Plaj Şemsiyesi 599 TL

  • INTEX Ayak Pompası 229 TL

  • INTEX El Pompası 99 TL

  • INTEX Tamir Kiti 19,90 TL

  • Hawai Şemsiye Sabitleme Aparatı 59 TL

  • Beyaz Plastik Şemsiye Bidonu 199 TL

  • Gece Parlayan Basketbol Topu 699 TL

  • Futbol Topu 219 TL

  • Voleybol Topu 179 TL

  • Piccolo Mondi Tenis Topu 3'lü 149 TL

  • Piccolo Mondi Badminton Seti 127,50 TL

  • Universal Beach Raket Set 89 TL

  • Universal Pinpon Masa Tenisi Seti 89 TL

  • Piccolo Mondi Catchball Emoji 99 TL

Kadın / Erkek Hasır Görünümlü Şapka 129 TL

Kadın / Erkek Hasır Görünümlü Şapka 129 TL
onedio.com

  • Yetişkin Güneş Gözlüğü 79 TL

  • Çocuk Güneş Gözlüğü 79 TL

  • Kadın / Erkek Hambez Şort 139 TL

  • Kadın / Erkek Kep Şapka 75 TL

  • Kadın / Erkek Bermuda Şapka 75 TL

  • Erkek Deniz Şortu 159 TL

  • Çocuk Deniz Şortu 99 TL

  • Kız Çocuk Mayo 99 TL

  • Kadın Şort Mayo 139 TL

  • Kadın Yüksek Taban Çift Toka Terlik 119 TL

  • Erkek Parmak Arası Terlik 89 TL

  • Kadın Trend Terlik 109 TL

  • Erkek Trend Terlik 115 TL

  • Kadın Parmak Arası Terlik 89 TL

  • Plaj Çantası 145 TL

  • Jakarlı Peştamal 65 TL

  • Plaj Hasırı 109 TL

  • Jakarlı Plaj Havlusu 95 TL

  • Şeffaf Plaj Çantası 165 TL

  • Plaj Havlusu 89 TL

  • Piknik Hasırı 179 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Paşabahçe Invitation Oval Tabak 2'li 59 TL

Paşabahçe Invitation Oval Tabak 2'li 59 TL
onedio.com

  • Chef's Sahan 20 cm 139 TL

  • Chef's Krep Tava 26 cm 169 TL

  • Natralove Bambu Mutfak Seti 99 TL

  • Colorine Dik Kenarlı Kase 20 cm 52,50 TL

  • Colorine Dik Kenarlı Kase 15 cm 32,50 TL

  • Colorine Karma Koli Çerezlik 13 cm 19,50 TL

  • Benante Bambu Standlı Porselen Tuzluk-Biberlik 119 TL

  • Paşabahçe Iconic Kase 17 cm 32,50 TL

  • Borcam Sufle Kabıı Çeşitleri 29,50 TL

  • Stormax Organizer Kutu 16 Litre 179 TL

  • Stormax Organizer Kutu 5 Litre 89 TL

  • Sabunluklu Organizer 149 TL

  • Süzgeç Çeşitleri 49,50 TL

  • Bölmeli Organizer Saklama Kutusu 4'lü 69 TL

  • Pasta Börek Kabı 109 TL

  • Sızdırmaz Saklama Kabı 250 ml 21,50 TL

  • Benante Çerezlik Seti 185 TL

  • Rendeli Saklama Kabı 4000 ml 129 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 49,50 TL

  • Keramika Jumbo Kupa 490 cc 34,50 TL

  • Sarımsak Rendeli Kesme Panosu 99 TL

  • Diamond Kek Fanusu 139 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 34,50 TL

  • Karıştırıcı Sürahi 2 Litre 79 TL

  • Pirinç Süzgeci 19,50 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 1.3 Litre 19,50 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 2 Litre 22,50 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 3.2 Litre 29,50 TL

  • Tek Fiyat Sebze Bıçağı 29,50 TL

Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım 199 TL

Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım 199 TL
onedio.com

  • Oyuncak Su Atıcısı 69 TL

  • Oyuncak Traktör 129 TL

  • Barbie Denizkızı Bebek 199 TL

  • Oyuncak Sörfçü ve Aksesuarları 89 TL

  • Plaj Oyun Kovası 65 TL

  • Kum Oyuncakları 69 TL

  • Oyuncak Karavan Seti 199 TL

ŞOK 18 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

120x180 cm Kaşmir Çift Taraflı Kilim 599 TL

120x180 cm Kaşmir Çift Taraflı Kilim 599 TL
onedio.com

  • 80x150 cm Kaşmir Çift Taraflı Kilim 339 TL,

  • Simli Bordürlü Banyo Havlusu 199 TL, 

  • Simli Bordürlü Yüz Havlusu 79,95 TL

  • 2'li Simli Bordürlü El Havlusu 54,95 TL, 

  • Koltuk Örtüsü 149 TL,

  • Klimalı Yastık 179,

  • S-Link 3 in 1 Magsafe Kablosuz Şarj Cihazı 599 TL,

  • Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL, 

  • 4'lü Petrix Tealight Mum 49,95 TL,

  • S-Link SL – TWS05 Mikrofonlu Kulaklık 359 TL,

  • Petrix Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL,

  • Petrix Şarjlı Led Masa Lambası 249 TL,

  • Kadın Yüksek Taban Terlik 129 TL,

  • Hot Wheels Dokuzlu Arabalar 499 TL,

  • Barbie Doktor Seti 399 TL, 

  • Barbie Mini Karakterler 11,5 cm 49,95 TL, 

  • Lisanslı Sürpriz Top 49,95 TL, 

  • Hot Wheels Tekli Arabalar 69,95 TL,

  • Mini Aktiviteler Kitap Çeşitleri 34,99 TL

25 TL ve Üzeri Alışverişlerde;

  • 450 ml Dove Sıvı Sabun 60 TL, 

  • 650 ml Duru Perfume Duş Jeli Çeşitleri 60 TL,

  • 6'lı Ülker Çiziviç 50 TL

  • 450 gram Kellogg's Cocopops 40 TL

Banyo ürünleri;

Banyo ürünleri;
onedio.com

Duşakabin modelleri ve aksesuarları için buraya bakabilirsiniz.

Banyo dolabı seçenekleri burada.

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Beyaz eşya ve küçük ev aletleri;

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri;
onedio.com

Philips Tam Otomatik Espresso Makinelerine buradan göz atabilirsiniz.

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

En çok tercih edilen beyaz eşya listesi için buraya bakın.

Çamaşır kurutma makinesi arıyorsanız en çok tercih edilen modellere buradan göz atabilirsiniz.

En çok tercih edilen çamaşır makinelerini sizin için buraya topladım.

En beğenilen kurutma makinelerine de buradan ulaşabilirsiniz.

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