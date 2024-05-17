Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
18 - 24 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 18 - 24 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.05.2024 - 17:05

18 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 Mayıs 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar 1 Kg 199 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar 1 Kg 199 TL

  • Sütaş / Ekici Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 134 TL

  • Karlıdağ Tuzlu Tereyağı 950 gr 335 TL

  • Sümeli Tuzlu Tereyağı 750 gr 265 TL

  • Torku %0.5 Yağlı Süt 4x1 Litre 85 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 500 gr 49,50 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 42,50 TL

  • Zeyidoğlu Üzüm Pekmezi 1300 gr 110 TL

  • Seyidoğlu Tahin 1 Kg 145 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 99,75 TL

  • Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 gr 59 TL

  • Vanet Piliç Kangal Sucuk 400 gr 51 TL

Çokça Domates Salçası 830 gr 31,50 TL

Çokça Domates Salçası 830 gr 31,50 TL

  • Ofçay Demlik Poşet Çay 30'lu 39,90 TL

  • Sinangil Çeşidim Soğuk Baklava 400 gr 115 TL

  • Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 gr 39,50 TL

  • Coca Cola Zero 2,5 Litre 34,50 TL

  • Sprite Gazlı İçecek 1 Litre 20 TL

  • Dalin Bebek Şampuanı 700 ml 74,90 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 49,50 TL

  • Finish Bulaşık Makine Temizleyici 250 ml 49,50 TL

  • Finish Makine Tuzu 1300 gr 49,50 TL

  • Marc Çamaşır Makine Temizleyici 250 ml 49,50 TL

  • Calgon Toz Kireç Önleyici 250 gr 74,90 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 300 ml 59 TL 

  • Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 10x31,5 gr 69,90 TL

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın