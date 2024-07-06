Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İmkansız Bir Hayatın Hayaliyle Yanıp Tutanlara Eşlik Edecek 14 Şarkı

etiket İmkansız Bir Hayatın Hayaliyle Yanıp Tutanlara Eşlik Edecek 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 17:01

Herkesin imkansızı düşlediği ve keşke gerçek olsa dediği bir hayali vardır. Bu hayallerin imkansızlığı da insanın içinde derin bir keder çöktürür. İmkansızı düşlerken de size eşlik edelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Kina - Get You The Moon (Official Video) ft. Snøw

2. Bruno Mars - Talking To The Moon (Official Lyric Video)

3. Edith Whiskers (Tom Rosenthal) - Home (Lyrics)

4. John Legend - All of Me (Official Video)

5. The Lumineers - Ophelia

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Sam Smith - Fire On Fire (From "Watership Down")

7. Jaymes Young - Infinity

8. Bruno Mars - When I Was Your Man (Official Music Video)

9. The Windmills of Your Mind

10. Carpenters - Rainy Days And Mondays

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Katrina & The Waves - Walking On Sunshine (Official Music Video)

12. Lily Allen | Not Fair (Official Video)

13. Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

14. Farruko - Pepas (Audio)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın