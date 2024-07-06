İmkansız Bir Hayatın Hayaliyle Yanıp Tutanlara Eşlik Edecek 14 Şarkı
İmkansız Bir Hayatın Hayaliyle Yanıp Tutanlara Eşlik Edecek 14 Şarkı
Herkesin imkansızı düşlediği ve keşke gerçek olsa dediği bir hayali vardır. Bu hayallerin imkansızlığı da insanın içinde derin bir keder çöktürür. İmkansızı düşlerken de size eşlik edelim.
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1. Kina - Get You The Moon (Official Video) ft. Snøw
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2. Bruno Mars - Talking To The Moon (Official Lyric Video)
3. Edith Whiskers (Tom Rosenthal) - Home (Lyrics)
4. John Legend - All of Me (Official Video)
5. The Lumineers - Ophelia
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6. Sam Smith - Fire On Fire (From "Watership Down")
7. Jaymes Young - Infinity
8. Bruno Mars - When I Was Your Man (Official Music Video)
9. The Windmills of Your Mind
10. Carpenters - Rainy Days And Mondays
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