İlk Parşömen, Tıbbın Sembolü Yılan: Bergama'nın Tarihteki İlklere İmza Attığını Biliyor muydunuz?

İzmir, antik çağlarda önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştı. Bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz Bergama ilçesi. Bugün Pergamon Antik Kenti ve Kızıl Avlu ile pek çok turist ağırlasa da, Bergama zamanında pek çok ilke imza atmıştı.

Bunlardan en önemlileri de hiç şüphesiz ilk parşömen ve tıbbın sembolü haline gelen yılan!