İlk Parşömen, Tıbbın Sembolü Yılan: Bergama'nın Tarihteki İlklere İmza Attığını Biliyor muydunuz?
İlk Parşömen, Tıbbın Sembolü Yılan: Bergama'nın Tarihteki İlklere İmza Attığını Biliyor muydunuz?
İzmir, antik çağlarda önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştı. Bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz Bergama ilçesi. Bugün Pergamon Antik Kenti ve Kızıl Avlu ile pek çok turist ağırlasa da, Bergama zamanında pek çok ilke imza atmıştı.
Bunlardan en önemlileri de hiç şüphesiz ilk parşömen ve tıbbın sembolü haline gelen yılan!
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İzmir'in tarih kokmayan bir yeri var mı diye sorsanız, alacağınız cevap kesinlikle 'hayır' olurdu.
Bergama, günümüzde en çok Pergamon Antik Kenti ile dikkat çekiyor.
Peki Bergama'nın parşömen kağıdının kullanıldığı ilk yer olduğunu biliyor musunuz?
Günümüzde tıbbın sembolü olarak kullanılan yılanlı sütunun ise, Antik Yunan'da tıp tanrısı Asklepios adına kutsanmış şifa tapınağında ortaya çıktığı söylenir.
Yılan sembolünün doğuşu ise tıpkı parşömen gibi Bergama ilçesinden gelir!
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Asklepion, dönemin en ünlü hekimi ve filozofu Galenos'un da yaşadığı yerdir.
Gelanos'un bu yaşlı adamdan haberi olur. Gelanos, yaşlı adamın ölmeden önce tapınaktan çıkarılmasını ister.
Yaşlı adam, sütü içtikten sonra olduğu yerde uyuyakalır. Ölmesi beklenen adam, aslında sağlığına kavuşmuştur!
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