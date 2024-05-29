NASA Astronotu Açıkladı: Uzaya Gitmek İçin İdrar ve Dışkı Testini Geçmelisiniz
NASA Astronotu Açıkladı: Uzaya Gitmek İçin İdrar ve Dışkı Testini Geçmelisiniz
Uzayda astronotların idrar ve dışkı meselelerini nasıl hallettiği her zaman merak konusu olmuştur. Uzaya gitmeden önce pek çok eğitimden geçen astronotlar, ayrıca dışkı ve idrar için de bir eğitimden geçiyor. Bu eğitim zaman zaman oldukça çirkin olabiliyor...
Kaynak: IFL Science
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Astronot olmak için yalnızca teknik bilgilere sahip olmanız yeterli değil elbette.
Astronotlar, uzaya gönderilmeden önce çeşitli eğitimlerden geçiyor.
Aslında bakarsanız, bugün uzaya giden astronotlar idrar ve dışkı konusunda oldukça şanslı. Uzaya giden ilk astronotta bu konu üzerine fazla durulmamış, astronotun bir şekilde halledeceği düşünülmüştü.
Bir dönem astronotların bebek benzeri bir kıyafet kullanması önerildi. Daha sonra geliştirilen tuvaletlerde idrarınızı vakumlu bir hortumla, dışkınızı ise hava akımı sayesinde tuvalet deliğine göndermeniz gerekiyor.
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