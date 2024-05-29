NASA Astronotu Açıkladı: Uzaya Gitmek İçin İdrar ve Dışkı Testini Geçmelisiniz

Tabii geliştirilen bu tuvaletlerde ise iyi bir nişancı olmanız gerekiyor! Buna alışmak için ise uzaya gitmeden önce iyi bir eğitimden geçmeniz zorunlu.

Eski bir NASA astronotu bu eğitimleri 'şaka yapmıyorum, aldığımız bir lazımlık 101 dersi var. Tuvalete gitme dersi alıyorsunuz ve hem idrarınızı hem dışkınızı yapana kadar sizi kontrol ediyorlar...' diyerek anlatıyor.