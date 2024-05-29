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NASA Astronotu Açıkladı: Uzaya Gitmek İçin İdrar ve Dışkı Testini Geçmelisiniz

NASA Astronotu Açıkladı: Uzaya Gitmek İçin İdrar ve Dışkı Testini Geçmelisiniz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.05.2024 - 12:48

Uzayda astronotların idrar ve dışkı meselelerini nasıl hallettiği her zaman merak konusu olmuştur. Uzaya gitmeden önce pek çok eğitimden geçen astronotlar, ayrıca dışkı ve idrar için de bir eğitimden geçiyor. Bu eğitim zaman zaman oldukça çirkin olabiliyor...

Kaynak: IFL Science

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Astronot olmak için yalnızca teknik bilgilere sahip olmanız yeterli değil elbette.

Astronot olmak için yalnızca teknik bilgilere sahip olmanız yeterli değil elbette.

NASA'nın uzaya göndereceği bir astronot olmak için uzay koşullarında nasıl hayatta kalacağınızı bilmeniz gerek. Bunun için de yalnızca teknik bilgilerle yola çıkarsanız, pek de başarılı olamazsınız.

Astronotlar, uzaya gönderilmeden önce çeşitli eğitimlerden geçiyor.

Astronotlar, uzaya gönderilmeden önce çeşitli eğitimlerden geçiyor.

Astronotlar, mikro yerçekiminde nasıl hareket edecekleri, deneyleri nasıl gerçekleştirecekleri ve 'insani' koşullarını nasıl halledecekleri konusunda sıkı bir eğitimden geçiyor. 

Eğtimlerden en önemlisi de kesinlikle dışkı ve idrar eğitimi!

Aslında bakarsanız, bugün uzaya giden astronotlar idrar ve dışkı konusunda oldukça şanslı. Uzaya giden ilk astronotta bu konu üzerine fazla durulmamış, astronotun bir şekilde halledeceği düşünülmüştü.

Aslında bakarsanız, bugün uzaya giden astronotlar idrar ve dışkı konusunda oldukça şanslı. Uzaya giden ilk astronotta bu konu üzerine fazla durulmamış, astronotun bir şekilde halledeceği düşünülmüştü.

Yıllar içerisinde bu konuda da gelişmeler yaşandı. Önceleri yalnızca torbalara işeyebilen erkek astronotlar, penislerini prezervatif benzeri bir kauçuğun içine sokmak zorundaydı. 

Söz konusu dışkı olunca ise bir dışkı torbası kullanılıyor ve anüsün üzerine yerleştiriliyordu.

Bir dönem astronotların bebek benzeri bir kıyafet kullanması önerildi. Daha sonra geliştirilen tuvaletlerde idrarınızı vakumlu bir hortumla, dışkınızı ise hava akımı sayesinde tuvalet deliğine göndermeniz gerekiyor.

Bir dönem astronotların bebek benzeri bir kıyafet kullanması önerildi. Daha sonra geliştirilen tuvaletlerde idrarınızı vakumlu bir hortumla, dışkınızı ise hava akımı sayesinde tuvalet deliğine göndermeniz gerekiyor.

Tabii geliştirilen bu tuvaletlerde ise iyi bir nişancı olmanız gerekiyor! Buna alışmak için ise uzaya gitmeden önce iyi bir eğitimden geçmeniz zorunlu.

Eski bir NASA astronotu bu eğitimleri 'şaka yapmıyorum, aldığımız bir lazımlık 101 dersi var. Tuvalete gitme dersi alıyorsunuz ve hem idrarınızı hem dışkınızı yapana kadar sizi kontrol ediyorlar...' diyerek anlatıyor.

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